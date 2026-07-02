“Cú bắt tay” thế kỷ cùng KPF và khát vọng đưa Bãi Cháy vươn tầm quốc tế

Những câu hỏi ấy đang dần được giải đáp với sự hiện diện của các sản phẩm du lịch mới mẻ và hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ đa dạng.

Mỗi tối, hàng nghìn du khách đổ về Bãi Cháy để chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực sáng bên vịnh di sản. Cùng với đó, show trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping "Long Vân Khánh Hội", chợ đêm VUI-Fest quy tụ gần 100 gian hàng ẩm thực, các chương trình âm nhạc ngoài trời và thủy diễn thuyền buồm đỏ, giúp Hạ Long từng bước hình thành diện mạo của một đô thị du lịch sôi động về đêm.

Với Sun Group, hệ sinh thái tỷ đô đang hiện diện tại đây dù tạo ra sức hút lớn, vẫn chưa phải đích đến cuối cùng. Làm thế nào để du khách không chỉ đến Bãi Cháy theo mùa mà còn ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại nhiều lần hơn? Kỳ vọng đó tiếp tục được đặt vào "cú bắt tay" chiến lược với Kohn Pedersen Fox (KPF) - thương hiệu kiến trúc và quy hoạch đô thị lừng danh thế giới, nhằm kiến tạo nên một Công viên Lễ hội đặc biệt nằm trong đại đô thị Sun Elite City.

KPF và concept "ngọc rồng" - tư duy quốc tế hài hòa với văn hóa Việt

Nổi tiếng với các công trình biểu tượng và các khu đô thị quy mô lớn trên toàn cầu, KPF là chuyên gia mô hình "Public Realm" - kiến tạo những không gian công cộng quy mô lớn trở thành điểm đến với các chức năng và hoạt động thương mại đa dạng. Với lợi thế đó, KPF đã đồng hành cùng Sun Group vẽ nên diện mạo hoàn toàn mới cho Bãi Cháy bằng cách kết hợp hài hòa giữa quy hoạch cảnh quan và bản sắc văn hóa địa phương.

Điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Công viên Lễ hội tại Sun Elite City là concept "ngọc rồng". Câu chuyện thiết kế được lấy cảm hứng từ hình tượng rồng thiêng bên bờ vịnh di sản - biểu tượng thiêng liêng trong văn hóa truyền thống của người Việt. Điểm nhấn của công viên là 7 phân khu chức năng "liên hoàn", kết hợp dòng sông uốn lượn mềm mại như dáng rồng, tạo thành một tổ hợp giải trí đặc sắc.

Mở đầu hành trình khám phá là Cheer Pearl - viên ngọc của lễ hội và cảm xúc. Với mặt hồ nước lớn cùng nhà hát ngoài trời được bao quanh bởi hệ thống khán đài, phân khu này trở thành sân khấu cho các màn trình diễn nghệ thuật, lễ hội và sự kiện quy mô lớn trên mặt nước. Những trải nghiệm thị giác và âm thanh đặc sắc ngay từ điểm khởi đầu góp phần tạo nên dấu ấn khó quên.

Không gian chữa lành tại công viên Lễ hội. Ảnh minh họa: Sun Property.

Tiếp nối là Welcome Pearl, nơi nhịp sống chậm lại với hồ nước cảnh quan, những giàn hoa đung đưa rực rỡ, bóng cây xanh mát và các quán cà phê ven hồ. Không gian thư thái này mang đến khoảng lặng cần thiết để du khách tận hưởng bầu không khí trong lành của Vịnh Hạ Long trước khi bước vào chuỗi trải nghiệm đầy sắc màu.

Rời khỏi không gian yên bình, du khách được dẫn dắt tới Luminous Pearl - tuyến phố thương mại và ẩm thực sôi động, nơi văn hóa bản địa được tái hiện qua những mái hiên sáng tạo, gian hàng lưu niệm, đặc sản địa phương, các show diễn đường phố cùng không gian chợ đêm lung linh ánh sáng.

Ở trung tâm Công viên Lễ hội là Gather Pearl với quảng trường rộng lớn, sân khấu biểu diễn trên mặt nước, cây cầu uốn lượn trên cao, những thảm cỏ xanh cùng hệ thống artwork biểu tượng tạo nên một không gian lễ hội quy mô, nơi các sự kiện văn hóa, chương trình nghệ thuật, show diễn về đêm được tổ chức thường xuyên.

Không gian nghệ thuật tại phân khu Gather Pearl. Ảnh minh họa: Sun Property.

Đan xen giữa không khí sôi động ấy là Park Pearl - khu vườn xanh theo phong cách "green retreat" đúng nghĩa, dành cho những ai tìm kiếm sự thư thái giữa thiên nhiên. Những tuyến dạo bộ rợp bóng cây, thảm cỏ xanh mướt, bến thuyền nhỏ ven sông và các chòi nghỉ mang đến một tọa độ nghỉ dưỡng nhẹ nhàng.

Hành trình tiếp nối tại Splash Pearl với nhà phao nổi, cầu trượt nước, bến thuyền cùng nhiều hoạt động vui chơi trên mặt nước tạo nên không gian tươi mát, sôi động dành cho trẻ em và các gia đình, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm nghỉ dưỡng biển đặc trưng của Hạ Long.

Khép lại hành trình là Jungle Pearl - vùng đất vui chơi giữa rừng nhiệt đới. Hệ thống tàu lượn siêu tốc cùng các trò chơi chủ đề đưa du khách bước vào chuyến phiêu lưu đầy phấn khích giữa không gian được bao phủ cây xanh, mặt nước và làn sương mờ ảo, tái hiện cảm giác như đang lạc giữa một khu rừng kỳ bí.

Sự kết hợp của 7 "viên ngọc" không chỉ tạo nên một công viên giải trí đơn thuần mà còn hình thành một hệ sinh thái tiện ích mới, giúp du khách trải nghiệm xuyên suốt từ ngày đến đêm. Đây cũng là cách Sun Group kiến tạo điểm đến có khả năng tạo động lực phát triển bền vững cho toàn bộ "kinh đô lễ hội" Sun Elite City.

Sun Festo Town - Đặc quyền sống Festival Living giữa tâm điểm lễ hội

Sun Festo Town tọa lạc tại "ngã tư giao thương" của "kinh đô lễ hội" Sun Elite City. Ảnh minh họa: Sun Property.

"Mỗi cư dân và du khách khi đến với Sun Elite City, từng bước chân trải nghiệm, từng khoảnh khắc khám phá tại Công viên Lễ hội sẽ khắc sâu thành những kỷ niệm không thể nào quên. Hơn cả một công trình kiến trúc, công viên chính là bệ phóng giúp Bãi Cháy khẳng định vị thế đô thị du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Đó cũng là động lực giúp cho các dự án tại Sun Elite City đang tạo được sức nóng trên thị trường", đại diện Sun Property chia sẻ.

Nhờ lợi thế vị trí liền kề Công viên Lễ hội và Quảng trường Sun Carnival, phân khu Sun Festo Town đang trở thành tâm điểm mới của thị trường bất động sản Bãi Cháy. Sở hữu 3 tháp cao tầng với hơn 2.000 căn hộ cùng các dãy phố thương mại, Sun Festo Town tiên phong kiến tạo phong cách "Festival Living" - nơi nhịp sống lễ hội ven biển hòa quyện cùng trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp.

Đặc biệt, 3 tòa The Festo còn là tổ hợp cao tầng đầu tiên tại Quảng Ninh sở hữu tiện ích khoáng nóng Onsen tự nhiên khai thác từ Quanh Hanh - nguồn khoáng chứa hàm lượng Brom cao và được đánh giá đạt chuẩn trị liệu sánh ngang nhiều nguồn khoáng tại Nhật Bản, mở ra trải nghiệm chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi ở.

Ban công căn hộ Sun Festo Town mở ra tầm nhìn khoáng đạt về cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống sôi động tại Bãi Cháy. Ảnh minh họa: Sun Property.

Trong bối cảnh du lịch Hạ Long đang hướng tới khai thác quanh năm, Sun Festo Town được đánh giá là lời giải cho bài toán đầu tư dài hạn nhờ tiềm năng đáp ứng nhu cầu du lịch bốn mùa, chính sách bàn giao hoàn thiện nội thất (trừ đồ điện tử), cùng sự đồng hành của các thương hiệu quản lý vận hành quốc tế.

Sở hữu Sun Festo Town không chỉ là nắm giữ một không gian nghỉ dưỡng giữa trung tâm Bãi Cháy, mà còn là đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của đô thị du lịch - giải trí đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ khu vực và thế giới.