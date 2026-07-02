M Riverside Danang chính thức khai trương Văn phòng bán hàng và Nhà mẫu

Sự kiện thu hút hàng trăm khách hàng, đối tác và nhà đầu tư đến tham quan, trải nghiệm ngay trong ngày đầu tiên, thể hiện sự quan tâm của thị trường đối với mô hình bất động sản tích hợp Work–Live–Resort – xu hướng phát triển kết hợp giữa không gian sống, làm việc và nghỉ dưỡng trong cùng một hệ sinh thái.

Việc đưa Văn phòng bán hàng và Nhà mẫu vào hoạt động không chỉ đánh dấu bước tiến mới của dự án M Riverside Danang mà còn hiện thực hóa những giá trị mà Kyoritsu Maintenance Việt Nam theo đuổi: kiến tạo một không gian sống linh hoạt, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của cư dân đô thị và các nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường bất động sản đang chuyển dịch mạnh sang các sản phẩm chú trọng trải nghiệm và giá trị khai thác bền vững.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa bên sông Hàn, ngay khu vực cầu Rồng, Văn phòng bán hàng và Nhà mẫu M Riverside Danang được đầu tư như một trung tâm trải nghiệm dự án, nơi khách hàng có thể tiếp cận đầy đủ thông tin về quy hoạch, thiết kế, vật liệu hoàn thiện cũng như định hướng phát triển của dự án.

Không gian được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng đương đại với ngôn ngữ kiến trúc tinh giản, sử dụng hệ kính lớn, vật liệu cao cấp cùng các gam màu trung tính, tạo cảm giác sang trọng nhưng gần gũi. Khu vực đón tiếp, lounge tư vấn, sa bàn dự án và các không gian trải nghiệm được kết nối liền mạch, mang đến cảm giác của một sảnh khách sạn cao cấp thay vì một văn phòng bán hàng truyền thống.

Tầng nhà mẫu giới thiệu hai loại căn hộ điển hình gồm căn hộ một phòng ngủ và hai phòng ngủ. Mỗi không gian đều được thiết kế nhằm tối ưu công năng sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn hướng sông Hàn cùng cảnh quan thành phố.

Chính thức khai trương văn phòng bán hàng và Nhà mẫu M Riverside Danang

Chia sẻ tại sự kiện, Ông Lâm Việt Châu – Phó Tổng Giám đốc Phát triển Dự án, cho biết việc hoàn thiện Văn phòng bán hàng và Nhà mẫu là một trong những cột mốc quan trọng, thể hiện định hướng phát triển dự án theo tiêu chuẩn chất lượng ngay từ những giai đoạn đầu: "Nhà mẫu M Riverside Danang được đầu tư với tinh thần phản ánh trung thực nhất chất lượng sản phẩm mà khách hàng sẽ nhận được trong tương lai. Từ việc lựa chọn vật liệu hoàn thiện, hệ thống thiết bị, giải pháp nội thất đến từng chi tiết thi công đều được đội ngũ dự án nghiên cứu và kiểm soát kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ, công năng sử dụng cũng như độ bền trong quá trình vận hành."

Theo ông Châu, M Riverside Danang không chỉ chú trọng đến thiết kế mà còn đặt yêu cầu cao đối với chất lượng thi công và tiêu chuẩn hoàn thiện của toàn bộ dự án.

"Chúng tôi xác định chất lượng công trình là yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị lâu dài của dự án. Trong suốt quá trình triển khai, đội ngũ quản lý dự án cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu và đối tác luôn tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt ở từng hạng mục, từ kết cấu, hệ thống kỹ thuật đến hoàn thiện nội thất, nhằm mang đến sản phẩm đáp ứng kỳ vọng của khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là hoàn thành dự án đúng tiến độ mà còn là bàn giao cho khách hàng những sản phẩm đạt chất lượng như cam kết. Đó là nền tảng để M Riverside Danang xây dựng niềm tin với thị trường và tạo dựng giá trị bền vững trong dài hạn."

Sự kiện khai trương diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản đang chứng kiến sự thay đổi mạnh về nhu cầu của khách hàng. Trải nghiệm sống, tính linh hoạt trong công năng và chất lượng vận hành ngày càng trở thành các tiêu chí quan trọng.

Với M Riverside Danang, mô hình Work–Live–Resort được cụ thể hóa thông qua quy hoạch tổng thể, thiết kế căn hộ, hệ tiện ích và định hướng vận hành, đáp ứng đồng thời nhu cầu sinh sống, làm việc và nghỉ dưỡng.

Khu vực nhà hàng sang trọng và đẳng cấp bậc nhất thành phố

Đón đầu xu hướng phát triển của Đà Nẵng

Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều động lực từ hạ tầng, đầu tư và hội nhập quốc tế. M Riverside Danang sở hữu vị trí trên trục 2/9 – Bình Hiên – Đào Tấn, kết nối thuận tiện đến cầu Rồng, biển Mỹ Khê, sân bay quốc tế Đà Nẵng và hệ thống trung tâm thương mại, tài chính của thành phố. Việc khai trương Văn phòng bán hàng và Nhà mẫu là dấu mốc quan trọng trong tiến trình triển khai dự án, đồng thời mở ra cơ hội để khách hàng trực tiếp trải nghiệm không gian sống mà dự án hướng tới trước khi hoàn thiện.

Địa chỉ nhà mẫu M Riverside Danang:

Số 04-06 Bình Minh 5, Phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng , Việt Nam.

Website: https://Mriverside.vn

Hotline: 036 5856678