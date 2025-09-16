Cú đúp hạ tầng và tiện ích, Centa Riverside - Tâm điểm mới của giới đầu tư

Cú hích hạ tầng – đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản

Hạ tầng là đòn bẩy chủ chốt gia tăng giá trị bất động sản, và tại Đông Bắc Hà Nội, sân bay Gia Bình cùng Đại lộ Hà Nội – Gia Bình chính là ví dụ điển hình. Sân bay quốc tế Gia Bình là cửa ngõ hàng không quốc tế mới, giúp kết nối tam giác kinh tế Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng. Đồng hành với sân bay là Đại lộ Hà Nội – Gia Bình rộng 10-14 làn xe có tích hợp tuyến metro, nối thẳng sân bay với trung tâm Hà Nội. Tuyến đại lộ này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo ra hành lang kinh tế sôi động, biến các khu vực dọc đại lộ thành tâm điểm phát triển. Thêm vào đó, dự án đường sắt liên vận quốc tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, với ga Trung Mầu vừa là nhà ga đường sắt vừa là ga metro kết nối trực tiếp sân bay, càng củng cố vị thế chiến lược của khu vực này, tạo nên một mạng lưới giao thông liên hoàn và hiện đại.

3 cú hích hạ tầng tạo đòn bẩy cho bất động sản Đông Bắc Hà Nội

Trong số các dự án bất động sản có vị trí chiến lược đang hưởng lợi từ hạ tầng, nổi bật nhất là dự án Centa Riverside với lợi thế "ngay ga Trung Mầu, ngay trục đại lộ". Vị trí đặc biệt này biến Centa Riverside thành một tâm kết nối lý tưởng, thuận tiện di chuyển đến trung tâm Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Sự hiện diện của Ga Trung Mầu và Đại lộ Hà Nội – Gia Bình ngay dự án không chỉ làm tăng giá trị bất động sản, mà còn mở ra tiềm năng khai thác kinh doanh đa dạng, từ dịch vụ lưu trú đến thương mại, logistic,...

Tiện ích nội khu đồng bộ – khẳng định chuẩn sống khác biệt

Centa Riverside đã và đang kiến tạo một không gian sống đẳng cấp bằng việc hoàn thiện đồng bộ các tiện ích nội khu. Trong tháng 9 này, Centa Riverside chính thức khánh thành 5 cổng chính hiện đại, biến dự án thành một khu đô thị compound (khép kín), không chỉ đảm bảo an ninh và sự riêng tư tối đa cho cư dân mà còn khẳng định vị thế của một khu đô thị văn mình, hiện đại.

Mảnh ghép mới trong hệ sinh thái giáo dục là Trường Mầm non quốc tế đã khởi công vào tháng 8/2025. Ngôi trường đặt ngay vị trí trung tâm dự án, bao bọc bởi khuôn viên xanh mát và các khu vui chơi, công viên… Trong tương lai gần, đây sẽ là nơi đáp ứng nhu cầu học tập đạt chuẩn quốc tế của các cư dân nhí.

Không gian xanh cũng đang dần hoàn thiện với công viên ven sông Tào Khê và công viên trung tâm, mang đến nơi thư giãn và lối sống cân bằng cho cư dân. Sắp tới, dự án sẽ tiếp tục khởi công công viên thể thao, khởi điểm là các sân pickleball đáp ứng ngay nhu cầu thể thao đang là xu hướng hiện tại của cộng đồng cư dân. Sự xuất hiện của hàng loạt tiện ích nổi bật sẽ hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích từ giáo dục, giải trí đến chăm sóc sức khỏe, để Centa Riverside không chỉ là nơi an cư, mà còn là nơi kiến tạo một cuộc sống trọn vẹn.

Tiện ích đẳng cấp khởi công trong quý III 2025 kiến tạo phong cách sống tại Centa Riverside

Tiềm năng đầu tư dài hạn của Centa Riverside

Centa Riverside là phân khu thấp tầng cuối cùng và cao cấp nhất trong Đại đô thị VSIP Bắc Ninh, dự án sở hữu biệt thự ven sông Tào Khê số lượng giới hạn, tạo nên sự khan hiếm và tiềm năng tăng giá mạnh mẽ. Dự án tạo sự hấp dẫn với mức giá tốt nhất Vành đai 3, chỉ 58 triệu/m2. Cùng với đó là chính sách bán hàng linh hoạt: hỗ trợ vay tới 70% giá trị sản phẩm, ân hạn nợ gốc và miễn lãi suất trong 24 tháng.

Với cú đúp hạ tầng mạnh mẽ cùng các tiện ích nội khu đẳng cấp đang dần hiện hữu, Centa Riverside trở thành tâm điểm đầu tư hấp dẫn bậc nhất Đông Bắc Hà Nội và giá trị sẽ bứt phá vượt trội ngay sân bay Gia Bình và đại lộ kết nối Hà Nội hoàn thiện vào 2026. Đây là thời điểm lý tưởng để sở hữu một tài sản có giá trị thực và đảm bảo lợi nhuận bền vững.

Centa Riverside - Mở bán Biệt thự sông hiếm có, ngay tâm điểm ga Metro Trung Mầu - Hà Nội

