Cứ ngỡ không nghe số lạ là sẽ an toàn, ai ngờ tài khoản vẫn bốc hơi bởi những bẫy lừa quen thuộc sau

Nhiều người vẫn cho rằng chỉ cần không nghe các cuộc gọi từ số lạ là đã tránh được lừa đảo. Tuy nhiên, trong nhiều vụ việc, người dùng vẫn bị chiếm đoạt tài khoản, mất quyền kiểm soát SIM hoặc thất thoát tiền dù không nghe bất kỳ cuộc gọi nào. Điều này cho thấy hình thức tấn công hiện nay không còn phụ thuộc vào việc nạn nhân có trả lời điện thoại hay không.

Trong nhiều trường hợp, cuộc gọi nhỡ chỉ đóng vai trò tạo sự chú ý. Sau khi bỏ lỡ một cuộc gọi, người dùng thường nhận thêm tin nhắn kèm đường link hoặc thông báo yêu cầu xác minh. Khi truy cập, người dùng có thể bị dẫn đến trang web giả mạo, ứng dụng mạo danh hoặc biểu mẫu thu thập thông tin. Những trang này có thể yêu cầu quyền truy cập tin nhắn, bộ nhớ hoặc dữ liệu cá nhân khác trên thiết bị.

Ngoài ra, công nghệ làm giả số gọi đến cho phép hiển thị số giống với ngân hàng, đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc số quen thuộc. Chỉ nhìn vào số điện thoại để đánh giá mức độ an toàn không còn chính xác. Việc “né số lạ” cũng không còn hiệu quả khi số quen hoặc số tổng đài có thể bị giả mạo.

Một số vụ việc ghi nhận việc tấn công xảy ra dù người dùng không nghe máy. Các rủi ro có thể xuất phát từ nhiều nguồn: bấm vào đường link trong tin nhắn, tải ứng dụng từ nguồn không rõ ràng, nhập thông tin cá nhân vào biểu mẫu lạ, sử dụng mật khẩu trùng lặp, bị rò rỉ thông tin từ các nguồn khác hoặc bị chiếm quyền tài khoản mạng xã hội. Người dùng cũng có thể bị chuyển đổi SIM (SIM-swap) nếu thông tin cá nhân của họ đã bị lộ trước đó.

Để hạn chế nguy cơ dù không nghe cuộc gọi, người dùng có thể áp dụng một số biện pháp sau:

1. Không bấm vào đường link trong tin nhắn sau khi nhận cuộc gọi nhỡ.

Các đường link này thường được thiết kế giống trang chính thức, nhằm mục đích thu thập thông tin cá nhân hoặc cài mã độc.

2. Không gọi lại số được gửi trong tin nhắn.

Khi cần xác minh, người dùng nên tìm kiếm số tổng đài trực tiếp trên trang web hoặc ứng dụng chính thức của đơn vị cung cấp dịch vụ.

3. Không cài ứng dụng từ đường link lạ được gửi qua SMS, các ứng dụng nhắn tin hoặc email.

Các ứng dụng này có thể yêu cầu quyền nhạy cảm như đọc tin nhắn, truy cập bộ nhớ hoặc thao tác trên thiết bị.

4. Kiểm tra quyền truy cập của các ứng dụng trên điện thoại.

Người dùng có thể vào Cài đặt > Quyền ứng dụng và tắt các quyền không cần thiết của những ứng dụng ít sử dụng.

5. Liên hệ trực tiếp với kênh chính thức khi cần hỗ trợ.

﻿Người dùng nên nhập số điện thoại tổng đài thủ công, tránh bấm trực tiếp số trong tin nhắn.

Việc không nghe số lạ chỉ loại bỏ được một phần nhỏ nguy cơ. Các hình thức tấn công hiện nay hoạt động qua nhiều kênh, đặc biệt là đường link, tin nhắn và ứng dụng giả mạo.

Do đó, lầm tưởng “không nghe máy là an toàn” có thể khiến người dùng bỏ qua những rủi ro lớn hơn. Việc áp dụng các biện pháp bảo vệ chủ động giúp giảm thiểu nguy cơ và kiểm soát tốt hơn an toàn thông tin cá nhân.