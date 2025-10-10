Cụ ông 113 tuổi được Guinness công nhận sống thọ nhất thế giới: Bí quyết nằm trong 3 món ăn QUEN THUỘC với người Việt

Cụ João Marinho Neto, sinh năm 1912 tại bang Ceará (Brazil), vừa được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người đàn ông sống thọ nhất thế giới ở tuổi 113. Dù đã vượt ngưỡng “xưa nay hiếm”, cụ vẫn minh mẫn, đi lại chậm rãi và chưa từng mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường hay ung thư.

Ở tuổi 113, cụ João Marinho Neto vẫn giữ sức khỏe ổn định, tinh thần minh mẫn (Ảnh: People).

Trong cuộc trò chuyện với kênh TV Globo, cụ cười hiền: “Tôi chỉ ăn những gì mình thích, sống bình thường và cảm ơn mỗi buổi sáng mình còn thức dậy.” Không thuốc bổ, không ăn kiêng cầu kỳ, cụ chọn cách sống gắn bó với thiên nhiên, tự cung tự cấp và ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến – điều mà các chuyên gia dinh dưỡng xem là “chìa khóa vàng” cho tuổi thọ.

3 món quen thuộc trong thực đơn trường thọ

1. Cà phê buổi sáng – khởi đầu ngày mới đầy năng lượng

Đã hơn một thế kỷ trôi qua, mỗi buổi sáng của cụ João Marinho Neto vẫn bắt đầu bằng mùi cà phê rang đậm lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Với cụ, một tách cà phê không chỉ là thức uống giúp tỉnh táo, mà còn là “nghi thức” mở đầu ngày mới – khoảnh khắc để hít thở, chiêm nghiệm và khởi động cơ thể sau giấc ngủ dài.

Theo các nhà khoa học Đại học Johns Hopkins (Mỹ), việc uống cà phê điều độ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe: giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ, tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch. Lý do nằm ở hàm lượng polyphenol – chất chống oxy hóa mạnh có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra.

Một nghiên cứu đăng trên Annals of Internal Medicine cho thấy, những người duy trì thói quen uống từ 2-3 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 10-15% so với người không uống. Với cụ Neto, tách cà phê buổi sáng không chỉ giúp giữ tinh thần minh mẫn, mà còn là “bí quyết sống chậm” – thưởng thức từng giây phút giản dị trong cuộc đời hơn trăm năm của mình.

2. Nho tươi – “thần dược” chống lão hóa tự nhiên

Sau ly cà phê thơm nồng, cụ Neto thường nhấm nháp vài trái nho tươi – loại quả cụ yêu thích từ thời trai trẻ. Y tá Diulia Dara Nascimento, người chăm sóc cụ tại viện dưỡng lão São Sebastião, gọi vui đây là “bí quyết trẻ lâu của cụ”.

Nho không chỉ là món tráng miệng thanh mát, mà còn là kho báu dinh dưỡng. Các nhà khoa học phát hiện trong vỏ và hạt nho chứa resveratrol – hợp chất chống oxy hóa có khả năng làm chậm quá trình lão hóa tế bào, cải thiện chức năng tim mạch và giảm viêm.

Chế độ ăn lành mạnh, ít chế biến giúp tuổi thọ của con người dài hơn

Một nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy resveratrol có thể kích hoạt gen SIRT1, còn gọi là “gen trường thọ”, giúp kéo dài tuổi thọ tế bào và duy trì trao đổi chất lành mạnh. Đây cũng là lý do mà nhiều chế độ ăn nổi tiếng như “Địa Trung Hải” khuyến khích dùng nho và rượu vang đỏ – nguồn resveratrol tự nhiên dồi dào.

Cụ Neto tin rằng, vị ngọt thanh của nho buổi sáng không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn giúp tinh thần phấn chấn, “để mỗi ngày bắt đầu bằng nụ cười”.

3. Thịt gà thả vườn và đường mía thô – nguồn dinh dưỡng tự nhiên, ít chế biến

Trong bữa trưa, cụ thường ăn một phần nhỏ thịt gà thả vườn – nguồn protein lành mạnh, ít chất béo bão hòa và dễ tiêu hóa. Thịt gà nuôi tự nhiên chứa nhiều kẽm, selen và vitamin nhóm B, giúp tăng cường hệ miễn dịch, duy trì cơ bắp và tái tạo tế bào.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, thực phẩm ít qua chế biến như thịt gà thả vườn giúp giảm nguy cơ tích tụ độc tố, đồng thời cung cấp năng lượng ổn định hơn so với đồ ăn chế biến sẵn. Đây cũng là triết lý ăn uống của cụ Neto: “Ăn ít, ăn sạch và ăn thật.”

Ngoài ra, trong khẩu phần hàng ngày, cụ vẫn giữ thói quen dùng panela – loại đường thô cô đặc từ nước mía, khá giống mật mía truyền thống ở Việt Nam. Khác với đường tinh luyện đã bị tẩy trắng và mất khoáng chất, panela giữ nguyên sắt, magie, canxi, kali cùng các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên.

Theo Journal of Food Science and Technology, panela có thể giúp giảm stress oxy hóa – nguyên nhân chính gây lão hóa sớm và nhiều bệnh mạn tính. Đối với cụ Neto, thìa panela ngọt nhẹ pha trong tách cà phê chiều vừa đủ năng lượng, vừa gợi lại ký ức tuổi thơ gắn bó với đồng mía quê nhà.

Sống lạc quan – liều thuốc trường thọ không cần kê đơn

Ở tuổi 113, cụ João Marinho Neto vẫn luôn tin rằng, tình yêu thương và tinh thần lạc quan chính là “thuốc bổ” tốt nhất của con người. Với cụ, sức khỏe không chỉ đến từ bữa ăn sạch hay giấc ngủ ngon, mà còn từ trái tim an yên, luôn biết ơn cuộc sống.

Tinh thần lạc quan là yếu tố rất quan trọng để sống lâu, sống thọ

Con trai cụ, ông Marcos Vinicius Marques, kể rằng cha mình bắt đầu làm nông từ năm lên 4, quen với nắng gió và nhịp sống giản dị nơi đồng quê. Suốt cuộc đời, cụ luôn sống chan hòa, không rượu bia, không thuốc lá, ăn uống điều độ và giữ nếp sinh hoạt đều đặn – đi ngủ sớm, dậy sớm, chăm vận động nhẹ nhàng mỗi ngày.

“Cha tôi thường nói, muốn sống lâu thì trước hết phải sống vui,” ông Marques chia sẻ. “Cụ luôn cười nhiều, thích nghe nhạc và trò chuyện với con cháu. Mỗi khi có ai đến thăm, cụ lại kể chuyện cũ, nhớ rõ từng kỷ niệm như mới hôm qua.”

Các nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Đại học Harvard đều khẳng định, những người có mối quan hệ xã hội bền vững, thường xuyên giao tiếp và duy trì kết nối với người thân, bạn bè có tuổi thọ cao hơn trung bình 7–10 năm so với người sống cô lập. Tình cảm và sự gắn bó được xem là “lá chắn tinh thần” giúp giảm căng thẳng, cải thiện chức năng miễn dịch và ngăn ngừa suy giảm nhận thức khi tuổi cao.

Hiện cụ Neto có 8 người con, 22 cháu, 15 chắt và 3 chút – một đại gia đình quây quần nhiều thế hệ. Trong lễ sinh nhật lần thứ 113, cụ vẫn tươi cười chụp ảnh, bắt tay từng người và gửi lời chúc mừng đến cụ bà Ethel Caterham (116 tuổi) – người đang giữ danh hiệu phụ nữ sống thọ nhất thế giới.

Khoảnh khắc ấy, cụ chỉ cười và nói: “Sống lâu không khó, miễn là bạn còn thấy vui khi thức dậy mỗi sáng.”