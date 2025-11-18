Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cụ ông 82 tuổi đến ngân hàng Agribank giao dịch 300 triệu đồng, công an lập tức xuất hiện ngăn chặn

18-11-2025 - 15:10 PM | Sống

Nhờ sự can thiệp kịp thời của công an xã, cụ ông đã máy mắn thoát bẫy lừa đảo.

Theo Trang thông tin điện tử công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh Công an chiếm đoạt tiền của người dân trên địa bàn.

Ngày 16/11/2025, Công an xã Đông Lộc tiếp nhận tin báo về việc ông N.H.Q. (sinh năm 1948) trú tại xóm Trường Sơn, xã Đông Lộc liên tục bị các đối tượng lạ gọi điện thoại đe dọa. Theo lời kể, các đối tượng tự xưng là lực lượng Công an, thông báo sai sự thật về việc ông P. có liên quan đến các vụ án lớn về ma túy và đường dây rửa tiền với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Các đối tượng tạo áp lực, khiến nạn nhân lo lắng, sợ hãi, rồi yêu cầu ông Q. phải gửi gấp số tiền 300 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp. Chúng tự xưng đó là tài khoản "xác minh" của Viện Kiểm sát.

Cụ ông 82 tuổi đến ngân hàng Agribank giao dịch 300 triệu đồng, công an lập tức xuất hiện ngăn chặn- Ảnh 1.

Trong ngày hôm đó, ông Q. đến phòng giao dịch Ngân hàng Agribank chi nhánh trên địa bàn để nộp tiền theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo. Khi đó, cán bộ Công an xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An nhanh chóng tiếp cận, kịp thời trấn an tinh thần và giải thích cho ông Q. về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng. Nhờ đó, ông Q. đã bảo toàn được tài sản.

Công an xã Đông Lộc khuyến cáo: Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào qua điện thoại từ các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng (Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát...); không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP cho người lạ. Khi gặp tình huống tương tự, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ và hướng dẫn xử lý kịp thời, tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Trang thông tin điện tử công an tỉnh Nghệ An

Cụ ông 70 tuổi gửi tiết kiệm 300 triệu đồng ở VietinBank, khi đến rút, nhân viên ngân hàng lập tức báo công an xã vào cuộc

