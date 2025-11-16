Công an Hà Nội thông báo quan trọng liên quan đến đăng ký xe, GPLX của tất cả người dân

Ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết đang triển khai kế hoạch tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và Giấy phép lái xe.

Người dân có thể chủ động thực hiện làm sạch dữ liệu bằng cách khai báo trực tuyến trên ứng dụng "Công dân Thủ đô số - iHanoi".

Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm: Căn cước công dân; Giấy chứng nhận đăng ký xe; Giấy phép lái xe mô tô dân sự bản giấy.

Giao diện thực hiện trên ứng dụng iHanoi (Ảnh: Cục CSGT).

Trong quá trình thực hiện, công dân cần nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu; hệ thống sẽ tự động đối chiếu, xác thực toàn bộ dữ liệu trên môi trường điện tử, bảo đảm tính chính xác và quyền lợi hợp pháp của người dân trong quá trình quản lý phương tiện, giải quyết thủ tục hành chính và thực thi pháp luật.

Để thực hiện khai báo, người dân thực hiện các bước sau:

Đối với mục "Giấy phép lái xe", người dân tích vào dấu cộng ở góc dưới bên phải màn hình, sau đó điền đầy đủ thông tin vào bảng khai báo. Tại mục này, người dân cần tải hình ảnh của căn cước và giấy phép lái xe lên hệ thống.

Tương tự, đối với mục "Đăng ký xe", người dân tích vào dấu cộng ở góc dưới bên phải màn hình, sau đó điền đầy đủ thông tin vào bảng khai báo. Tại mục này, người dân cần tải hình ảnh của căn cước và giấy chứng nhận đăng ký xe lên hệ thống.

Người dân cũng có thể khai báo hộ người khác bằng cách tích vào mục "Khai hộ".

Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trực tiếp với công an xã/phường nơi cư trú để được hướng dẫn và hỗ trợ cung cấp thông tin một cách thuận tiện, nhanh chóng.