Cú sốc lớn nhất sau khi làm bàn bếp: 9 người thì 10 người rơi vào cảnh tréo ngoe này

Không ít gia đình chọn bàn bếp làm bằng đá nhân tạo hoặc đá thạch anh với suy nghĩ đây là lựa chọn sang trọng, bền bỉ, dễ vệ sinh. Chỉ đến khi chính thức sử dụng, họ mới nhận ra kiểu bàn bếp tưởng chừng hoàn hảo này lại tiềm ẩn nhiều rắc rối khó lường.

Lý do là giả sử bạn bất cẩn làm đổ chút xì dầu, nước trà hay nước trái cây trên bàn bếp, dù lau rửa ngay lập tức thì những vết ố vẫn bám lại khó tẩy sạch được. Nhiều loại đá còn dễ bị nứt, gãy bất ngờ trong quá trình sử dụng, nguyên nhân được lý giải là do giãn nở nhiệt - hiện tượng khó tránh với chất liệu đá.

Mặt bàn đá dễ bị nứt

Có người còn gặp trường hợp để quên túi thực phẩm trên mặt bếp qua đêm, sáng hôm sau phát hiện chữ in từ bao bì hằn nguyên trên bàn. Trường hợp khác đặt ấm nước nóng trực tiếp xuống, lập tức xuất hiện một vết cháy. Ngay cả một vệt trà cũng có thể "ăn" vào mặt đá, để lại vết bẩn. Chỉ sau vài tháng sử dụng, bàn bếp đá, nơi lẽ ra phải sạch sẽ và sáng sủa nhất trong bếp lại bám đầy vết bẩn khiến gia chủ ngán ngẩm.

Dễ bị bám bẩn như để lại vệt cháy xém...

... hay vệt nước khó lau đi

Chính từ những trải nghiệm như vậy mà ngày càng nhiều người chuyển hướng sang dùng bàn bếp inox. Thực tế, inox vốn là chất liệu quen thuộc trong những căn bếp nhà hàng, khách sạn - nơi phải chịu áp lực nấu nướng với cường độ cực cao.

Bàn bếp inox thì mang lại trải nghiệm "đáng đồng tiền bát gạo" hơn hẳn

Về độ bền, inox gần như vô đối. Bề mặt dày, bên dưới có hệ khung thép gia cố giúp chịu lực cực tốt. Bạn có thể thoải mái băm chặt, đặt nồi niêu nóng hổi trực tiếp mà không lo vết cháy hay nứt vỡ. Tuổi thọ của một bàn bếp inox có thể kéo dài 20 đến 30 năm mà vẫn sáng bóng như mới.

Khả năng chống bám bẩn cũng là điểm cộng khiến inox trở thành lựa chọn cho nhiều gia đình. Dầu mỡ, gia vị, cà phê hay xì dầu rơi xuống chỉ cần lau nhẹ là sạch, không để lại vết ố. Hơn nữa, vì bàn bếp inox được làm liền mạch, không có đường ron hay khe hở nên bạn cũng không cần lo về nấm mốc hay vi khuẩn ẩn náu.

Bàn inox sạch, bóng, không bị bám bẩn

Ngoài tiện lợi, inox còn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Loại inox 304 đạt chuẩn an toàn thực phẩm, có thể tiếp xúc trực tiếp với đồ ăn mà không lo thôi nhiễm hóa chất. Khác với bàn bếp đá nhân tạo, inox không cần keo dán, không chứa formaldehyde, càng phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ.

Có thể sơ chế thực phẩm trực tiếp lên bàn mà không lo bẩn

Đáng nói, chi phí của bàn bếp inox không quá đắt đỏ. Nếu chọn độ dày 5 - 6 mm thì mức giá không chênh lệch nhiều so với đá thạch anh hay đá nhân tạo. Chỉ khi gia chủ muốn tạo hình đặc biệt hoặc làm bàn bếp khổ lớn mới cần dùng loại inox dày hơn, giá cũng vì thế mà cao hơn.

Bàn bếp full inox vẫn sang không kém mặt bàn đá

Về thẩm mỹ, quan niệm "inox chỉ hợp với bếp công nghiệp" giờ đã trở nên lỗi thời. Nhờ công nghệ hoàn thiện ngày càng đa dạng, inox có thể mang nhiều diện mạo khác nhau như vân mây, vân sao, xước mờ… Trong đó, kiểu vân loạn được nhiều gia đình ưa chuộng bởi hiệu ứng ánh sáng long lanh như phủ lớp kim sa, vừa sang trọng, vừa khéo léo che đi những vết xước nhỏ trong quá trình sử dụng.

Có nhiều kiểu vân mặt bếp để tránh nhàm chán

Nhà bếp vốn là không gian gắn liền với sự bận rộn và ấm áp. Một chiếc bàn bếp mong manh sẽ khiến gia chủ luôn sống trong nỗi lo thường trực nư dè chừng từng giọt nước, từng nhát dao, từng chiếc nồi nóng. Trong khi đó, bàn bếp inox lại "giải phóng" bạn khỏi những mối lo ấy. Không sợ nóng, không sợ ố, không nứt gãy. Có lẽ, chính vì vậy mà nhiều người tiếc nuối: giá mà biết sớm hơn để chọn inox cho bàn bếp ngay từ đầu.

Nhiều người hối hận vì không dùng từ sớm

Nguồn: Toutiao