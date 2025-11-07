Cụ thể hóa lộ trình xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026

Ảnh minh họa.

Cục Thuế vừa ban hành công văn số 4948/CT-NVT yêu cầu Thuế các địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”, theo Quyết định số 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa lộ trình xóa bỏ thuế khoán, đưa hộ kinh doanh vào diện quản lý thuế theo phương thức kê khai từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, Cục Thuế yêu cầu Thuế các địa phương triển khai khảo sát, đối chiếu và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh; phân nhóm các đối tượng theo mức độ sẵn sàng chuyển đổi và tổ chức khảo sát trực tiếp hoặc trực tuyến để cập nhật thông tin. Việc thu thập dữ liệu sẽ được tổng hợp tự động nhằm phục vụ phân tích, đánh giá tiến độ triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Đặc biệt, Cục Thuế xác định, tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm. Cục Thuế yêu cầu các đơn vị tập trung đào tạo, phổ biến chính sách tới toàn thể công chức ngành thuế; đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ đa dạng, linh hoạt, phù hợp từng nhóm hộ kinh doanh. Cơ quan thuế các cấp sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, các sở, ngành và tổ chức đoàn thể để tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ kê khai, nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và các ứng dụng thuế như Etax Mobile.

Cục Thuế cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường các giải pháp trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Theo đó, phân loại hộ kinh doanh theo quy mô doanh thu để áp dụng phương pháp quản lý phù hợp; tăng cường công tác chuyển đổi số, bảo đảm 100% hộ, cá nhân kinh doanh kê khai và nộp thuế điện tử. Thuế tỉnh, thành phố phải thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án, xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tính thống nhất trong chỉ đạo điều hành.

Thuế trưởng các địa phương được yêu cầu quán triệt tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, tuyệt đối không để xảy ra phiền hà, sách nhiễu người nộp thuế. Toàn bộ việc khảo sát và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh phải hoàn thành trước ngày 15/11/2025, làm cơ sở cho việc triển khai chuyển đổi mô hình quản lý thuế trên phạm vi toàn quốc.

Cục Thuế nhấn mạnh, Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra tiến độ triển khai, chủ động xử lý các vướng mắc phát sinh; đồng thời tổ chức điều phối, điều chuyển hoặc bổ sung nhân lực kịp thời giữa các địa bàn quản lý để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.