Tăng lương cán bộ, công chức, viên chức là bắt buộc

Thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa phát biểu 3 vấn đề: Thu hút nguồn vốn trong dân; tăng lương cán bộ, công nhân, viên chức và quỹ hỗ trợ và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phương pháp thu hút nguồn vốn trong dân bây giờ phải khác

Trước hết về thu hút nguồn vốn trong dân, đại biểu cho biết người dân chỉ tích lũy bằng ngoại tệ hoặc bằng vàng, bạc, đá quý khác cộng với bất động sản.

Cho nên một trong những nguyên nhân hiện nay bất động sản lên và vàng lên, các ngoại tệ khác lên là do chúng ta còn thiếu khả năng thu hút đầu tư trong dân vì hiện nay trong dân có nguồn vốn rất lớn, đại biểu nêu quan điểm và cho rằng: Có lẽ không ai không hiểu được điều ấy và từ lâu chúng ta đã hiểu chuyện ấy.

Theo đại biểu, phương pháp tổ chức để thu hút nguồn vốn trong dân hiện nay "là chưa được". Bởi vì chúng ta chỉ thu hút bằng tiền nội tệ chứ không thu hút bằng ngoại tệ. Trong khi đó, "người dân đều biết rằng ngoại tệ và vàng, bạc, đá quý thì mới ổn và mới giữ được giá".

Trên quan điểm đó, đại biểu đề nghị để thu hút nguồn vốn trong dân thì "nên có một suy nghĩ là vay ngoại tệ của dân, ít nhất lãi suất cũng bằng 6% như vay của nước ngoài. Thậm chí là cao hơn bởi vì lọt sàng xuống nia. Nếu vay ngoại tệ của dân với lãi suất cao hơn thì cả người dân và Nhà nước đều được hưởng. Thay vì phải cố gắng để xin viện trợ hoặc vay vốn ở nước ngoài".

Đại biểu Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh: "Phương pháp thu hút nguồn vốn trong dân bây giờ phải khác, nhất là trong tình hình hiện nay rất cần thiết về vốn".

Cố gắng tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức

Thứ hai, về tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, theo đại biểu "tính bình quân GDP thu nhập đầu người của chúng ta hiện nay là khoảng 7.000 USD. Nếu nhân với 26.000 đồng/1 USD và chia cho 12 tháng, thì tương đương với thu nhập khoảng hơn 15 triệu/tháng".

Bày tỏ ủng hộ quan điểm của đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Đoàn TPHCM) là tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức phải ngang với mức sống trung bình của xã hội, đại biểu cho rằng, tiền lương của cán bộ, công nhân, viên chức phải từ 15 triệu đồng/ 1 tháng trở lên.

Đại biểu cho biết, hiện nay ở các doanh nghiệp tư nhân, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng trả lương cao để có được nhân lực chất lượng cao. Ví dụ như những người mới ra trường, nhất là về công nghệ, doanh nghiệp sẵn sàng trả lương 50 triệu/tháng, thậm chí có những vị trí trả lương tới 100-200 triệu đồng/1 tháng mà không tuyển được người lao động.

"Đây là một thực tế mà chúng tôi đã khảo sát, chứ không phải là không có cơ sở", đại biểu Nguyễn Văn Thân chia sẻ và nhấn mạnh: "Việc tăng lương cho cán bộ, công nhân viên chức là bắt buộc".

Theo ông, Nhà nước cần phải có chính sách khuyến khích, giữ chân cán bộ, công chức, viên chức, những người giỏi, những người lao động tích cực. Quan trọng nhất là bảo đảm về tiền lương để người lao động trong khu vực nhà nước nuôi con, ổn định cuộc sống gia đình, từ đó mới tập trung được cho công việc.

"Tôi ở phía không hưởng lương của Nhà nước. Đứng ở ngoài nhìn vào, tôi thấy nếu không điều chỉnh khu vực Nhà nước sẽ mất người lao động tốt. Cho nên, tôi thiết tha đề nghị Chính phủ, Quốc hội phải cố gắng nghiên cứu, cố gắng làm sao để tăng lương cho cán bộ, công nhân viên chức. Hiện nay đã tăng nhưng chưa ổn", đại biểu Nguyễn Văn Thân bày tỏ.

Cần sửa đổi quy định về các quỹ liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ ba, về Quỹ bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Quỹ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu Nguyễn Văn Thân nêu quan điểm: "Với cơ chế hiện nay, không bao giờ cho vay được nhiều. Chúng ta không thể trách các cơ quan quản lý quỹ được vì người ta không cho vay được và doanh nghiệp cũng không bao giờ đến đấy vay với cơ chế như thế này".

Theo đó, đại biểu đề nghị phải sửa đổi quy định về quản lý quỹ, nếu cứ để tình trạng này rất lãng phí, trong khi đầu tư đang rất cần vốn.