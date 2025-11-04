Từ 2026, ngành nghề nào có thể tăng lương thêm từ 2 - 7 triệu đồng/tháng?

Lương giáo viên tăng nhờ "hệ số lương đặc thù"?

Mới đây, Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý của nhân dân.

Theo dự thảo Nghị định, tất cả nhà giáo đều được hưởng "hệ số lương đặc thù". Trong đó, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng;

Nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; trường phổ thông liên cấp nội trú tiểu học, trung học cơ sở vùng biên giới đất liền được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,2 so với hệ số lương hiện hưởng.

Nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập dành cho trẻ em mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,3 so với hệ số lương hiện hưởng.

Hệ số lương đặc thù được tính với mức lương và không dùng để tính mức phụ cấp. Như vậy, công thức tính mức lương đối với nhà giáo như sau:

Mức lương thực hiện từ ngày 1/1/2026 = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù.

Cũng theo dự thảo Nghị định, đối với nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư sẽ áp dụng bảng lương chuyên gia cao cấp. Theo đó, bảng lương gồm 3 bậc: 8,8 – 9,4 – 10,0.

Đối với chế độ phụ cấp đối với nhà giáo:

- Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên nhà giáo và các loại phụ cấp khác theo quy định của pháp luật. Đối tượng hưởng phụ cấp, mức phụ cấp, cách tính hưởng phụ cấp thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định tại dự thảo Nghị định.

- Nhà giáo được điều động hoặc biệt phái từ cơ sở giáo dục công lập này đến cơ sở giáo dục công lập khác được hưởng các mức phụ cấp áp dụng đối với cơ sở giáo dục nhà giáo được điều động đến hoặc đến biệt phái.

Trường hợp điều động nhà giáo giữa các cơ sở giáo dục mà các mức phụ cấp áp dụng tại cơ sở giáo dục nơi đi cao hơn cơ sở giáo dục nơi đến thì nhà giáo được bảo lưu các chế độ phụ cấp được hưởng trước khi điều động hoặc biệt phái với thời gian tối đa 36 tháng theo thời gian được điều động, biệt phái, sau thời gian đó được xem xét để bố trí lại chế độ phụ cấp cho phù hợp với công việc và địa bàn công tác.

Trường hợp điều động nhà giáo từ cơ sở giáo dục công lập sang cơ quan quản lý giáo dục mà các mức phụ cấp áp dụng tại cơ sở giáo dục cao hơn cơ quan quản lý giáo dục thì nhà giáo được bảo lưu tiền lương và các chế độ phụ cấp được hưởng trước khi điều động với thời gian 12 tháng, sau thời gian đó được xem xét để xếp lại bậc lương, các chế độ phụ cấp phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

- Nhà giáo công tác tại ngành, lĩnh vực có chế độ phụ cấp đặc thù thì được hưởng thêm chế độ phụ cấp đặc thù theo quy định của ngành, lĩnh vực đó.

- Trường hợp đơn vị hành chính nơi mà cơ sở giáo dục đang hoạt động được cấp có thẩm quyền thay đổi loại đơn vị hành chính mà phân loại đơn vị hành chính cũ được hưởng các mức phụ cấp cao hơn, thì nhà giáo đang công tác tại cơ sở giáo dục đó tiếp tục được các hưởng mức phụ cấp này trong thời gian 06 tháng kể từ ngày có quyết định phân loại đơn vị hành chính mới của cơ quan có thẩm quyền.

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc của cơ sở giáo dục có nhiều cấp học hoặc nhiều trình độ đào tạo được hưởng phụ cấp đối với cấp học hoặc trình độ đào tạo có mức phụ cấp cao nhất.

- Nhà giáo được giao kiêm nhiệm các công việc có chi trả phụ cấp trách nhiệm thì được hưởng tổng các phụ cấp trách nhiệm cho các công việc kiêm nhiệm đó; số lượng các nhiệm vụ kiêm nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Đối với cơ sở giáo dục có nhiều điểm trường hoặc phân hiệu, hiệu trưởng, giám đốc được hưởng phụ cấp ở điểm trường hoặc phân hiệu có mức phụ cấp cao nhất; phó hiệu trưởng, phó giám đốc được hưởng mức phụ cấp cao nhất trong số các điểm trường hoặc phân hiệu được giao phụ trách.

Nhà giáo được phân công dạy ở nhiều điểm trường hoặc phân hiệu được hưởng phụ cấp của điểm trường hoặc phân hiệu có số tiết thực dạy hoặc số giờ chuẩn giảng dạy nhiều hơn trong tháng (bao gồm cả số tiết được quy đổi, giảm hoặc tính đủ theo quy định). Trường hợp số tiết thực dạy hoặc giờ chuẩn giảng dạy bằng nhau trong tháng thì nhà giáo được hưởng mức phụ cấp cao hơn.

Lương nhà giáo sẽ được ưu tiên xếp cao nhất khối hành chính sự nghiệp

Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 sẽ chính thức có hiệu lực, theo đó lương nhà giáo sẽ được ưu tiên xếp cao nhất khối hành chính sự nghiệp. Đây cũng là thời điểm lương nhà giáo được tăng theo nghị định của Chính phủ.

Trên NLĐO, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, lương cơ bản của tất cả giáo viên dự kiến tăng ít nhất 2 triệu đồng/tháng, nhiều nhất lên tới 5-7 triệu đồng. Tiền tăng thêm này chỉ tính với lương cơ bản, chưa tính các loại phụ cấp khác như thâm niên, ưu đãi nghề, chức vụ, thâm niên vượt khung, phụ cấp đặc thù với nghệ nhân, giáo viên dạy người khuyết tật, giáo viên công tác ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn...

Ví dụ: Giáo viên mầm non hạng II, bậc 4 có hệ số lương hiện tại là 3,33. Sau khi có thêm hệ số đặc thù 1,25, lương mới được tính như sau: 2,34 (lương cơ sở) x 3,33 x 1,25 = 9,74 triệu đồng một tháng, tăng gần 2 triệu so với mức đang nhận.

Ngoài chế độ tiền lương, Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT.

Theo dự thảo, Bộ GD-ĐT đề xuất nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên mức tối thiểu 70% đối với giáo viên mầm non, phổ thông, trung học nghề; 30% đối với nhân viên trường học; 100% đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cơ sở giáo dục cho người khuyết tật, trường chuyên biệt.

Bộ GD-ĐT cho hay chính sách này cụ thể hóa trực tiếp yêu cầu tại Nghị quyết 71/2025 của Bộ Chính trị; là giải pháp chiến lược, cấp bách để ngăn chặn tình trạng giáo viên rời bỏ ngành, tạo sức hút để tuyển dụng, từng bước giải quyết tình trạng thiếu hụt giáo viên hiện nay.