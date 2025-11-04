Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cử tri TP HCM mong sớm điều chỉnh, xóa quy hoạch "treo"

04-11-2025 - 15:24 PM | Bất động sản

Nằm trong các khu quy hoạch kéo dài 10, 15 năm, thậm chí 20 năm chưa thực hiện, cử tri bức xúc vì quyền lợi cũng bị "treo".

Sở Xây dựng TP HCM vừa có công văn gửi các sở ngành liên quan về giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri TP HCM mong sớm điều chỉnh, xóa quy hoạch "treo"- Ảnh 1.

Cử tri TP HCM kiến nghị sớm giải quyết bức xúc vì quy hoạch "treo".

Khó khăn trong mua bán, sửa chữa, xây dựng

Theo đó, vấn đề cử tri quan tâm và làm nóng các buổi tiếp xúc cử tri là quy hoạch và triển khai quy hoạch kéo dài, ảnh hưởng quyền lợi chính đáng người dân. Quy hoạch "treo" khiến quyền lợi người dân cũng bị "treo" theo.

Trong đó, cử tri phường Gia Định phản ánh tình trạng quy hoạch "treo" tại khu phố 41, ảnh hưởng bởi 2 dự án mở rộng đường (dự án 259, 261 Bạch Đằng và đường Phan Chu Trinh) kéo dài từ năm 2006 đến nay. Việc quy hoạch kéo dài khiến người dân khó khăn trong mua bán, sửa chữa, xây dựng nhà cửa nên dẫn đến bức xúc.

Cử tri Lê Quốc Hùng (xã Hiệp Phước) phản ánh người dân rất bức xúc về các đồ án quy hoạch. Nhiều nơi quy hoạch "treo" đến 10, 15 năm, thậm chí 20 năm mà chưa triển khai, làm hạn chế quyền sử dụng đất của người dân, như khu quy hoạch cảng Hiệp Phước; khu xử lý nước thải, kho bãi, trung tâm thương mại - dịch vụ…

Kiến nghị xóa quy hoạch "treo"

Trong khi đó, cử tri Trương Thị Hồng Hoa (phường Chánh Hưng) phán ánh tình trạng quy hoạch "treo" trên địa bàn phường nói chung và khu vục gần Công Viên Dạ Nam, đường Phạm Thế Hiển nói riêng, đã quy hoạch trên 20 năm.

Theo cử tri, dự án ban đầu của quy hoạch treo là xây dựng công viên. Trên sổ hồng còn ghi "khu quy hoạch công viên".

"Mỗi lần xin giấy phép xây dựng, người dân buộc phải làm cam kết tự dỡ bỏ không được bồi thường khi nhà nước sử dụng đất. Kiến nghị thành phố xóa quy hoạch treo đối với những khu vực không còn phù hợp quy hoạch trong tình hình hiện nay để người dân an tâm, ổn định cuộc sống" - cử tri Hoa nêu ý kiến.

Cử tri Nguyễn Văn Thanh (phường Bình Đông) phản ánh khu phố 54, 55 (ấp 1 xã An Phú Tây cũ) nằm trong quy hoạch giải tỏa khu Nam thành phố từ năm 2004 tới nay vẫn chưa thực hiện. Người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin sửa chữa nhà.

Cử tri phường Bình Quới đề nghị xem xét lại việc điều chỉnh quy hoạch khu đô mới Bình Quới – Thanh Đa, theo đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000. Hiện nay, một phần đất dân cư đang sinh sống ổn định hơn 60 năm tại khu phố 12 được quy hoạch thành bãi đỗ xe, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục hộ dân.

Cử tri kiến nghị thành phố điều chỉnh quy hoạch thạnh "nhóm nhà ở hiện hữu chỉnh trang" để phù hợp tình hình thực tế dân cư và bảo đảm quyền lợi người dân.

Đề xuất bổ sung 2 trường hợp thu hồi đất, giải phóng 'dự án treo'

Theo Quốc Anh

Người lao động

