Cứ tưởng ngủ 7 tiếng mỗi đêm là đã tốt, hóa ra nếu giấc ngủ có biểu hiện này, nguy cơ mắc 172 bệnh đang "rình rập"

Ngủ kiểu này, nguy cơ mắc 172 bệnh sẽ tăng lên

Các nghiên cứu quy mô lớn đã xác nhận rằng việc đi vào giấc ngủ và thức dậy đều đặn có tác động lớn đến sức khỏe cũng như thời gian ngủ. Thời gian ngủ ngắn hoặc dài là một vấn đề, nhưng giấc ngủ không đều đã được chứng minh là làm tăng nguy cơ mắc tới 172 bệnh, bao gồm tiểu đường, bệnh Parkinson và suy thận cấp tính.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford (Anh) đã phân tích dữ liệu của hơn 88.000 người tham gia “UK Biobank”. Những người này đã đeo thiết bị theo dõi giấc ngủ (dạng vòng đeo tay) trong trung bình 7 năm để ghi lại thời gian ngủ thực tế một cách khách quan.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích toàn diện thời gian ngủ, thời điểm bắt đầu giấc ngủ, tính đều đặn của nhịp sinh học và mức độ gián đoạn giấc ngủ để tìm ra mối liên hệ với sự phát triển của bệnh tật. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế Health Data Science vào tháng 6 vừa qua.

Kết quả phân tích cho thấy những người có nhịp sinh học bị rối loạn có nguy cơ mắc nhiều bệnh cao hơn đáng kể so với những người có giấc ngủ đều đặn. Cụ thể, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 tăng 36%, bệnh Parkinson tăng 37% và suy thận cấp tính tăng 22%.

Trong tổng số 172 loại bệnh được nghiên cứu, có tới 92 loại bệnh có nguy cơ mắc phải tăng hơn 20% do “thói quen ngủ kém”. Điều này cho thấy tính đều đặn của giấc ngủ có tác động lớn đến sức khỏe, chứ không chỉ riêng thời lượng hay chất lượng giấc ngủ.

Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng một số nghiên cứu trước đây cho rằng “ngủ quá nhiều có hại cho sức khỏe” có thể đã bị hiểu sai. Thực tế, có khả năng thời gian nằm trên giường chứ không phải thời gian ngủ thực sự mới là nguyên nhân dẫn đến những kết quả này. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu đo lường giấc ngủ trực tiếp thông qua thiết bị nên có độ tin cậy cao hơn các khảo sát trước đây.

Các chuyên gia nhấn mạnh nghiên cứu này gửi đi một thông điệp rõ ràng về việc cải thiện lối sống. Ngay cả khi ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày, nếu giờ giấc ngủ thất thường vẫn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Do đó, việc duy trì thói quen đi ngủ và thức dậy đúng giờ là rất quan trọng.

Ngoài ra, việc hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mạnh hoặc màn hình điện thoại trước khi đi ngủ, tránh tiêu thụ caffeine và đồ uống có cồn vào buổi tối muộn, cũng như ngủ trưa ngắn và đều đặn cũng có thể giúp ích.

Ngủ ít, ngủ nhiều, ngủ thất thường: Nguy cơ tử vong sớm đang rình rập!

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Scientific Reports ngày 19 cho thấy mối liên hệ giữa giấc ngủ không đều đặn và nguy cơ tử vong. Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu khoa tim mạch Bệnh viện Đại học Hanyang (Giáo sư Park Jin-kyu, Kim Byung-sik, Park Jin-sun và Park Soo-jung) trên 9.641 người trưởng thành từ 40 đến 69 tuổi tham gia nghiên cứu dịch tễ học tại Anseong và Ansan (Gyeonggi, Hàn Quốc). Nghiên cứu kéo dài trung bình 15,5 năm (186 tháng) và cho thấy những người ngủ trên 8 tiếng mỗi ngày có nguy cơ tử vong cao hơn 27% so với những người ngủ đủ giấc (từ 7 đến dưới 8 tiếng).

Những người ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi ngày cũng có nguy cơ tử vong cao hơn 11% so với nhóm ngủ đủ giấc. Tuy nhiên, mối liên hệ này không rõ ràng như nhóm ngủ quá nhiều. Điểm đáng chú ý là nguy cơ tử vong tăng cao rõ rệt khi thời gian ngủ quá dài hoặc quá ngắn kết hợp với kiểu ngủ không đều đặn.

Ngủ không đều đặn không chỉ đơn giản là ngủ ít hay ngủ nhiều, mà còn là việc thời gian ngủ và thời gian thức dậy mỗi ngày không cố định. Ví dụ, ngay cả khi ngủ đủ 7 tiếng mỗi ngày, việc hôm nay ngủ lúc 11 giờ đêm, mai ngủ lúc 2 giờ sáng cũng được coi là ngủ không đều đặn. Nghiên cứu cho thấy những người ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi ngày và có kiểu ngủ không đều đặn có nguy cơ tử vong cao hơn 28% so với những người ngủ từ 7 đến dưới 8 tiếng và có kiểu ngủ đều đặn.

Những người ngủ trên 8 tiếng mỗi ngày, ngay cả khi có kiểu ngủ đều đặn, vẫn có nguy cơ tử vong cao hơn 33%. Mối liên hệ này cũng khác nhau giữa nam và nữ. Ở nam giới, việc ngủ ít kết hợp với kiểu ngủ không đều đặn làm tăng nguy cơ tử vong lên tới 38%. Tuy nhiên, ở nữ giới, nguy cơ này lên tới 78% khi ngủ trên 8 tiếng mỗi ngày kết hợp với kiểu ngủ không đều đặn.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhóm tuổi trung niên (khoảng 40 tuổi) dễ bị ảnh hưởng bởi việc ngủ ít, trong khi nhóm tuổi trên 60 lại dễ bị ảnh hưởng bởi việc ngủ quá nhiều. Nhóm nghiên cứu cho rằng việc ngủ không đủ giấc, ngủ quá nhiều, chất lượng giấc ngủ kém, rối loạn giấc ngủ như hội chứng ngưng thở khi ngủ… đều có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch, từ đó làm tăng nguy cơ tử vong.