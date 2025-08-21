“Của để dành” hơn nghìn tỷ, một công ty chơi lớn trả cổ tức 35% bằng tiền mặt, cổ phiếu bốc đầu lên đỉnh lịch sử
Với 67,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty này sẽ cần chi khoảng 235 tỷ đồng thanh toán cổ tức cho cổ đông.
Ngày 29/8 tới đây, Tổng Công ty Đường sông Miền Nam (Sowatco, mã: SWC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 35%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 3.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15/9/2025.
Với 67,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sowatco sẽ cần chi khoảng 235 tỷ đồng thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông. Trước đó, năm 2024, Sowatco ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.151 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 20% lên 274 tỷ đồng. EPS đạt 4.086 đồng. Như vậy, công ty đã dành gần 86% lợi nhuận sau thuế năm 2024 để trả cổ tức.
Theo tìm hiểu, Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam tiền thân là Tổng Công ty Đường sông Miền Nam, chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ ngày 9/6/2009. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty: đóng tàu và cấu kiện nổi; sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác); vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa.
Về tình hình kinh doanh quý 2/2025, doanh thu thuần giảm nhẹ gần 2% còn 275 tỷ đồng, song chi phí giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp tăng tới 17% so với cùng kỳ, đạt gần 63 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận sau thuế đạt gần 80 tỷ, tăng gần 28% so với quý 2/2024.
Lũy kế nửa đầu năm, công ty ghi nhận 535 tỷ đồng về doanh thu và 143 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 5% và 23% so với cùng kỳ. Tại thời điểm 30/6/2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của SWC đạt gần 1.348 tỷ đồng.
Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu SWC đang dừng ở mốc 36.400 đồng/cp, sát đỉnh lịch sử hồi tháng 9/2021 (37.300 đồng/cp).
