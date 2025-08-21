“Của để dành” hơn nghìn tỷ, một công ty chơi lớn trả cổ tức 35% bằng tiền mặt, cổ phiếu bốc đầu lên đỉnh lịch sử

Ngày 29/8 tới đây, Tổng Công ty Đường sông Miền Nam (Sowatco, mã: SWC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 35%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 3.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15/9/2025.

Với 67,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sowatco sẽ cần chi khoảng 235 tỷ đồng thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông. Trước đó, ﻿năm 2024, Sowatco ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.151 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 20% lên 274 tỷ đồng. EPS đạt 4.086 đồng. Như vậy, công ty đã dành gần 86% lợi nhuận sau thuế năm 2024 để trả cổ tức.

Theo tìm hiểu, ﻿Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam tiền thân là Tổng Công ty Đường sông Miền Nam, chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ ngày 9/6/2009. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty: đóng tàu và cấu kiện nổi; sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác); vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa.

Về tình hình kinh doanh quý 2/2025, ﻿doanh thu thuần giảm nhẹ gần 2% còn 275 tỷ đồng, song chi phí giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp tăng tới 17% so với cùng kỳ, đạt gần 63 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận sau thuế đạt gần 80 tỷ, tăng gần 28% so với quý 2/2024.

Lũy kế nửa đầu năm, công ty ghi nhận 535 tỷ đồng về doanh thu và 143 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 5% và 23% so với cùng kỳ. Tại thời điểm 30/6/2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của SWC đạt gần 1.348 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, ﻿cổ phiếu SWC đang dừng ở mốc 36.400 đồng/cp, sát đỉnh lịch sử hồi tháng 9/2021 (37.300 đồng/cp).