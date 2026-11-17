Khoản vay liên kết bền vững này gắn các điều khoản tài trợ với kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của MWG, qua đó khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực giảm phát thải carbon và cắt giảm rác thải nhựa. Các chỉ tiêu phát triển bền vững được xây dựng nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường, đồng thời tăng cường lồng ghép các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) vào hoạt động vận hành hằng ngày cũng như chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Ông Lin Keng Yang, Tổng Giám đốc Ngân hàng Cathay United Bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam ưu tiên tăng trưởng bền vững, các tổ chức tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc đồng hành cùng khách hàng chuyển hóa các cam kết phát triển bền vững thành những hành động cụ thể. Thông qua sự hợp tác với MWG, CUBHCM kết hợp kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính bền vững với sự am hiểu thị trường địa phương để cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu kinh doanh đang không ngừng thay đổi của khách hàng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với MWG, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình tăng trưởng và chuyển đổi bền vững, đồng thời cùng nhau tạo ra giá trị lâu dài cho các bên liên quan."

MWG đã năm lần được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững tiêu biểu do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, ghi nhận những cam kết nhất quán của doanh nghiệp trong việc theo đuổi các hoạt động kinh doanh bền vững. Ông Vũ Đăng Linh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), cho biết: "Phát triển bền vững là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của MWG. Chúng tôi vui mừng tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác với CUBHCM thông qua khoản vay liên kết bền vững này, một dấu mốc thể hiện tầm nhìn chung của hai bên trong việc tạo ra giá trị bền vững cho các bên liên quan, đồng thời đóng góp tích cực cho xã hội và môi trường. Giao dịch này cũng đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác lâu dài và đa dạng giữa hai bên."

CUBHCM cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam các giải pháp tài chính được thiết kế phù hợp với nhu cầu phát triển bền vững, bao gồm khoản vay xanh (Green Loan) và khoản vay liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan - SLL). CUBHCM đã tham gia tài trợ cho nhiều dự án xanh trọng điểm, bao gồm các dự án điện mặt trời áp mái, điện gió, công trình xanh và nhà máy xử lý nước. Đồng thời, ngân hàng cũng cung cấp các khoản vay xã hội (Social Loan) cho các tổ chức tài chính phi ngân hàng nhằm góp phần mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho các nhóm khách hàng còn hạn chế về cơ hội tài chính. Trong năm 2026, CUBHCM đã nhận giải thưởng "Best ESG Loan" (Khoản vay ESG tiêu biểu nhất) tại The Asset Triple A Sustainable Finance Awards 2026, đồng thời được vinh danh với các giải thưởng "Water Acquisition Financing Deal of the Year" (Thương vụ tài trợ tài chính trong lĩnh vực nước của năm) và "Renewable Energy Deal of the Year – Waste-to-Energy" (Thương vụ năng lượng tái tạo của năm - Chuyển đổi rác thải thành năng lượng) tại The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2026.

Ông Liu Ming Hsuan, Phó Tổng Giám đốc cấp cao của Ngân hàng Cathay United Bank, cho biết: "Tài chính bền vững là một phần quan trọng trong những nỗ lực của CUB nhằm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp trên khắp châu Á. Bằng việc kết hợp mạng lưới khu vực với chuyên môn về tài chính bền vững, chúng tôi mong muốn cung cấp các giải pháp tài chính giúp doanh nghiệp tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững vào chiến lược dài hạn của mình. Quan hệ hợp tác với MWG thể hiện cam kết không ngừng của chúng tôi trong việc thúc đẩy tài chính bền vững tại Việt Nam và hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi hướng tới phát triển bền vững."

Đại diện CUBHCM và đại diện MWG tại lễ ký kết khoản vay liên kết bền vững nhằm hỗ trợ MWG thực hiện các mục tiêu giảm phát thải carbon và cắt giảm rác thải nhựa. (Nguồn: Ngân hàng Cathay United Bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh)

Tập đoàn tài chính Cathay Financial Holdings (Cathay FHC) đã có hơn 60 năm phát triển trong lĩnh vực tài chính và tiếp tục mở rộng hiện diện trên khắp châu Á, với 948 điểm kinh doanh phục vụ hơn 15 triệu khách hàng. Là một thành viên của Cathay FHC, Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) không ngừng tăng cường năng lực tài chính bền vững trên toàn khu vực châu Á. Năm 2026, CUB tham gia Green Investments Partnership (GIP), sáng kiến được quản lý bởi Pentagreen Capital. Với hơn 20 năm hiện diện tại Việt Nam, CUBHCM tận dụng mạng lưới khu vực của CUB, chuyên môn về tài chính bền vững và kinh nghiệm hoạt động tại thị trường địa phương để hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh doanh và phát triển bền vững tại Việt Nam cũng như trên toàn khu vực châu Á.