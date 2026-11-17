Đại lý báo Volkswagen Tiguan 2026 về Việt Nam tháng sau với giá có thể dưới 1,3 tỷ đồng, thêm đối thủ ‘khó nhằn’ cho CR-V, Forester
Volkswagen Tiguan thế hệ mới được đại lý báo giá dự kiến từ 1,299 tỷ đồng cho bản Style và 1,488 tỷ đồng cho bản R-Line. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, dự kiến có mặt tại Việt Nam từ tháng 12/2026.
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Tiguan thế hệ mới hạ giá dự kiến?
Theo thông tin mới nhất từ đại lý, Volkswagen Tiguan thế hệ mới tại Việt Nam có hai phiên bản Style và R-Line, với giá dự kiến lần lượt 1,299 tỷ đồng và 1,488 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, dự kiến có hàng từ tháng 12/2026.
Mức giá mới thấp hơn thông tin từng được đại lý đưa ra hồi giữa tháng 10. Vào thời điểm đó, Tiguan Style có giá dự kiến 1,339 tỷ đồng, bản R-Line dự kiến 1,499 tỷ đồng.
|Phiên bản
|Giá dự kiến mới
|Giá dự kiến trước đó
|Tiguan Style
|1,299 tỷ đồng
|1,339 tỷ đồng
|Tiguan R-Line
|1,488 tỷ đồng
|1,499 tỷ đồng
So với Tiguan Allspace thế hệ trước từng có giá niêm yết gần 2 tỷ đồng, mức giá dự kiến của thế hệ mới thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, hai thế hệ có sự khác biệt về cấu hình khi Tiguan mới chuyển từ 5+2 chỗ sang 5 chỗ ngồi.
Ở tầm giá này, Volkswagen Tiguan sẽ cạnh tranh với những mẫu SUV phổ thông như Honda CR-V và Subaru Forester. So với Honda CR-V e:HEV RS có giá 1,25 tỷ đồng, mức dự kiến của Volkswagen Tiguan Style cao hơn 49 triệu đồng. Ngoài ra, đại lý còn cho biết khách đặt mua Tiguan sớm còn được tặng bảo hiểm thân vỏ.
Hai phiên bản Tiguan với nhiều khác biệt
Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.539 x 1.842 x 1.658 mm, chiều dài cơ sở 2.677 mm và khoảng sáng gầm 169 mm. Tiguan mới ngắn hơn so với Tiguan Allspace.
Volkswagen Tiguan thế hệ mới tại Việt Nam dự kiến có hai phiên bản với định hướng khác nhau. Bản Style thiên về phong cách thanh lịch, còn R-Line sở hữu ngoại hình thể thao cùng một số trang bị cao cấp hơn.
Khác biệt bên ngoài nằm ở bộ mâm hợp kim. Tiguan Style sử dụng mâm Napoli 18 inch, đi kèm lốp 235/55R18. Trong khi đó, bản R-Line có mâm Coventry 19 inch và lốp 255/45R19. Thanh giá nóc trên bản Style sơn bạc, còn bản R-Line có màu đen.
Bên trong cabin, bản R-Line được trang bị vô-lăng thể thao, bàn đạp ốp thép không gỉ. Đáng chú ý, phiên bản này có hệ thống treo thích ứng DCC Pro và trợ lực lái Progressive Steering, những trang bị không được liệt kê trong danh sách dành cho bản Style.
Hệ thống âm thanh cũng là điểm phân biệt đáng chú ý. Bản Style sử dụng 8 loa, trong khi R-Line có dàn âm thanh Harman Kardon 11 loa, gồm một loa siêu trầm, công suất 700W.
|Trang bị dự kiến
|Tiguan Style
|Tiguan R-Line
|Mâm hợp kim
|Napoli, 18 inch
|Coventry, 19 inch
|Lốp
|235/55R18
|255/45R19
|Thanh giá nóc
|Sơn bạc
|Màu đen
|Vô-lăng
|Thông thường
|Thể thao
|Bàn đạp
|Không ốp thép
|Ốp thép không gỉ
|Treo thích ứng DCC Pro
|Không liệt kê
|Có
|Trợ lực lái Progressive Steering
|Không liệt kê
|Có
|Âm thanh
|8 loa
|Harman Kardon 11 loa, 1 loa siêu trầm, 700W
Ngoài những khác biệt trên, hai phiên bản có nhiều trang bị chung như cụm đèn LED Plus, bảng đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit Pro 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch. Xe còn có điều hòa tự động 3 vùng, ghế trước thông gió, sưởi và massage, cùng camera toàn cảnh.
Về an toàn, cả hai bản dự kiến đều có gói hỗ trợ lái ADAS với các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, phát hiện người đi bộ và xe đạp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ chuyển làn và giữ làn đường. Xe có 8 túi khí.
Động cơ nhỏ hơn, không còn dẫn động 4Motion
Cả hai phiên bản Tiguan mới tại Việt Nam cùng sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.4L TSI, cho công suất 150 PS và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ kết hợp hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.
Như vậy, Tiguan thế hệ mới tại Việt Nam không còn hệ dẫn động 4Motion như một số cấu hình của thế hệ trước. Đây có lẽ là một phần lý do khiến giá Tiguan "hạ nhiệt".
Đời sống & Pháp luật