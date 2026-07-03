CUBHCM: Gần hai thập kỷ theo đuổi chiến lược phát triển cộng đồng thông qua giáo dục và tài chính

Trong năm 2026, Ngân hàng Cathay United – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CUBHCM) đã cung cấp tổng cộng khoảng 720 triệu đồng tiền học bổng tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, giúp các học sinh có hoàn cảnh khó khăn về tài chính tiếp tục được đi học. Kể từ khi được khởi động vào năm 2008, chương trình đã hỗ trợ gần 25.000 học sinh, với tổng giá trị học bổng đạt khoảng 14 tỷ đồng. Theo thời gian, hoạt động này không chỉ giảm bớt áp lực tài chính cho các gia đình mà còn góp phần củng cố hệ thống giáo dục địa phương, trở thành một trong những chương trình hỗ trợ giáo dục có nền tảng vững chắc tại Việt Nam.

Trong năm nay, chương trình tiếp tục mô hình triển khai liên vùng của mình, quy tụ Hội Khuyến học TP. Hồ Chí Minh, Hội Khuyến học TP. Đà Nẵng, Trường THCS & THPT Đinh Thiện Lý (LSTS), các giáo viên và các cán bộ địa phương. Bên cạnh việc cung cấp học bổng, hoạt động này đã phát triển thành một nền tảng tích hợp các hoạt động học tập và sự gắn kết cộng đồng.

Để tiếp tục hỗ trợ sự phát triển dài hạn của học sinh, chương trình còn mở rộng các hoạt động giáo dục của mình bên cạnh việc trao học bổng. Cùng với Trường Đinh Thiện Lý, CUBHCM đã giới thiệu một loạt các sáng kiến học tập, bao gồm các buổi hướng dẫn kỹ năng học tập và giáo dục kiến thức tài chính thực tiễn được lồng ghép trong các bối cảnh hàng ngày. Thông qua các trò chơi tương tác và công cụ giảng dạy, học sinh được hướng dẫn để hiểu về quản lý tiền bạc, phân biệt giữa nhu cầu và mong muốn, và áp dụng các khái niệm tài chính cơ bản trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Ngoài ra, chương trình còn tích hợp các hoạt động liên quan đến STEM - viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học) - vào chương trình "Kế hoạch Ươm mầm đại thụ" năm nay thông qua các hoạt động trình diễn, tương tác với robot và trải nghiệm thực hành sinh động. Những hoạt động này mang lại cho học sinh, đặc biệt là các em đến từ những khu vực còn hạn chế điều kiện, cơ hội tiếp cận trực tiếp với công nghệ hiện đại, đồng thời góp phần mở rộng góc nhìn về các cơ hội học tập và phát triển trong tương lai. Bên cạnh đó, một khu vực tư vấn hướng nghiệp chuyên biệt cũng được thiết lập tại sự kiện, nơi tư vấn viên cung cấp những định hướng thiết thực về lộ trình học tập và kế hoạch tương lai, qua đó giúp học sinh có thêm cơ sở tham khảo giá trị để đưa ra những bước đi phù hợp trong hành trình phát triển của mình.

CUBHCM đã tổ chức những hoạt động nhằm giúp học sinh hiểu về quản lý tài chính cơ bản.

Về phân bổ học bổng, chương trình áp dụng một cách tiếp cận cân bằng giữa các cấp học khác nhau. Tại Đà Nẵng, 100 học sinh tiểu học và trung học cơ sở mỗi em nhận 1 triệu đồng, trong khi 40 học sinh trung học phổ thông được trao các suất học bổng đặc biệt trị giá 12 triệu đồng mỗi em nhằm hỗ trợ quá trình chuyển tiếp của các em lên bậc giáo dục cao hơn. Tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình bao gồm 140 học sinh tiểu học và trung học cơ sở, mỗi em nhận 1 triệu đồng, đảm bảo rằng các nguồn lực hỗ trợ cả giáo dục nền tảng và sự tiến triển học tập liên tục.

Ông Lin Keng Yang, Tổng Giám đốc Ngân hàng Cathay United Bank - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: "Thông qua chương trình "Kế hoạch Ươm mầm đại thụ", chúng tôi không chỉ hướng đến việc cung cấp hỗ trợ tài chính, mà còn trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng và sự tự tin cần thiết cho sự phát triển bền vững. Sáng kiến này phản ánh cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc hỗ trợ các cộng đồng địa phương và nuôi dưỡng nguồn nhân tài tương lai của Việt Nam."

Ông Trương Tịnh Hà, Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Đinh Thiện Lý, bổ sung: "Tận dụng thế mạnh chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi vinh dự được đồng hành cùng CUBHCM trong việc triển khai các sáng kiến có ý nghĩa và tạo tác động tích cực như Chương trình ‘Kế hoạch Ươm mầm đại thụ’. Sự hợp tác này không chỉ mang đến những cơ hội giá trị để học sinh của chúng tôi tham gia vào các hoạt động phục vụ cộng đồng, mà còn góp phần bồi dưỡng năng lực lãnh đạo gắn với tinh thần trách nhiệm xã hội một cách vững chắc."

Qua nhiều năm, chương trình "Kế hoạch Ươm mầm đại thụ" đã phát triển từ một sáng kiến tập trung vào học bổng trở thành một nền tảng toàn diện, tích hợp hỗ trợ học tập và phát triển kỹ năng, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các trường học và cộng đồng địa phương nhằm củng cố vai trò trong việc thúc đẩy hệ sinh thái giáo dục tại Việt Nam. Được định hướng bởi niềm tin rằng giáo dục là nền tảng của phát triển bền vững, CUBHCM ưu tiên sự đồng hành lâu dài thay vì các hỗ trợ mang tính ngắn hạn, với mục tiêu thông qua những nỗ lực bền bỉ để tạo ra tác động sâu rộng, lâu dài và có ý nghĩa, góp phần trao quyền cho học sinh và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của cộng đồng.