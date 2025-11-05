"Cực phẩm" phản lực siêu thanh: Cỗ máy rung chuyển ngành hàng không vũ trụ và chiến lược quốc phòng

Giấc mơ về một chiếc máy bay phản lực siêu thanh chạy bằng hydro có thể bay nhanh gấp 12 lần tốc độ âm thanh vừa được thúc đẩy mạnh mẽ.

Hypersonix Launch Systems - Công ty thiết kế, chế tạo và kỹ thuật hàng không vũ trụ hàng đầu của Úc - đã huy động được 46 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A để đẩy nhanh quá trình phát triển siêu phẩm máy bay phản lực chạy bằng hydro chưa từng có trên thế giới, có thể tái sử dụng - một cỗ máy có thể định nghĩa lại cả kỹ thuật hàng không vũ trụ và chiến lược quốc phòng.

Ảnh: Hypersonix Launch Systems

"Việc tăng vốn này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình chúng tôi chuẩn bị ra mắt máy bay siêu thanh chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới", Tổng giám đốc điều hành Hypersonix Launch Systems, Matt Hill, cho biết.

"Điều này thể hiện sự tin tưởng vào sứ mệnh của chúng tôi trong việc chế tạo các hệ thống hàng không vũ trụ sạch, có thể tái sử dụng, đáp ứng nhu cầu an ninh quốc gia hiện nay, đồng thời định hình ngành công nghiệp tương lai", ông Matt Hill nói.

Siêu phẩm chạy bằng hydro: Thúc đẩy hàng không vũ trụ sạch toàn cầu

Trọng tâm của "cỗ máy chưa từng xuất hiện" này là động cơ scramjet SPARTAN – một động cơ in 3D hoàn toàn đầu tiên trên thế giới, sử dụng không khí, không có bộ phận chuyển động, đốt cháy hydro xanh thay vì dầu hỏa.

Kết quả là một hệ thống đẩy bền vững có khả năng đạt tốc độ Mach 12 mà không thải ra khí thải carbon (động cơ scramjet SPARTAN chỉ tạo ra khí thải H2O).

"SPARTAN không chỉ là một hệ thống đẩy. Đây là một bước đột phá trong lĩnh vực bay siêu thanh có thể tái sử dụng", Tiến sĩ Michael Smart, hiện là Giám đốc công nghệ của Hypersonix Launch Systems, cho biết.

Không giống như động cơ scramjet thông thường chạy bằng dầu hỏa, động cơ scramjet SPARTAN của Hypersonix Launch Systems chạy bằng hydro xanh, mà theo công ty thì đốt cháy sạch, cho phép bay nhanh hơn và lâu hơn. Ảnh: Hypersonix Launch Systems

Sự kết hợp giữa nhiên liệu hydro xanh của SPARTAN — sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra H2 xanh từ nước biển (đó là lý do H2 này được gọi là hydro xanh) — và thiết kế có thể tái sử dụng hoàn toàn là một phương pháp tiếp cận công nghệ scramjet sáng tạo trong một ngành công nghiệp thường lãng phí vật liệu và năng lượng. Với SPARTAN, Hypersonix Launch Systems tin vào việc tạo ra công nghệ cho một Trái Đất sạch hơn và bền vững hơn.

Theo tiết lộ của Tiến sĩ Michael Smart, công ty sẽ sử dụng động cơ SPARTAN trong DART AE, là một tàu vũ trụ dài 3,5 mét, sở hữu tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, sẽ được phóng vào cuối năm 2025 theo chương trình HyCAT của Bộ Quốc phòng Mỹ, được NASA và Lầu Năm Góc hỗ trợ.

Việc tích hợp SPARTAN vào DART AE được công ty Úc đạt được tham vọng thực hiện chuyến bay siêu thanh duy trì liên tục đầu tiên sử dụng hydro xanh. Đây là một trong những nỗ lực của Hypersonix Launch Systems để trở thành công ty hàng đầu thế giới về công nghệ bay siêu thanh bền vững.

Giới chuyên gia trong ngành đánh giá, trong bối cảnh các cường quốc toàn cầu đang chạy đua để thống trị thế giới về tốc độ siêu thanh, thì công nghệ sạch, có thể tái sử dụng và được sản xuất tại địa phương của Hypersonix Launch Systems có thể đưa Úc trở thành ứng cử viên sáng giá bất ngờ trong thế hệ máy bay tiếp theo.

Tổng giám đốc điều hành Hypersonix Launch Systems, Matt Hill (trái) và người đồng sáng lập Michael Smart, cùng máy bay DART AE của công ty, có thể bay với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Ảnh:



Được thành lập vào năm 2019 bởi Tiến sĩ Michael Smart - một cựu nhà khoa học nghiên cứu của NASA và Matt Hill, Hypersonix Launch Systems hiện nay có khoảng 45 kỹ sư và chuyên gia làm việc trong các lĩnh vực đẩy, sản xuất và thử nghiệm.

Vòng gọi vốn Series A này do Công ty High Tor Capital của Anh dẫn đầu, với sự hỗ trợ từ Công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng của Thụy Điển SAAB; Tập đoàn đầu tư Ba Lan RKKVC, và một số nhà đầu tư quốc phòng quốc tế.

Quan trọng hơn, quỹ đầu tư quốc gia mới của Úc, Tập đoàn Quỹ Tái thiết Quốc gia (NRFC), đã tham gia với khoản đóng góp 10 triệu USD - khoản đầu tư quốc phòng đầu tiên của Úc. Tập đoàn Đầu tư Queensland (QIC) cũng tham gia, thể hiện cam kết ngày càng tăng của chính phủ Úc trong việc xây dựng một ngành công nghiệp hàng không vũ trụ tiên tiến, bền vững.