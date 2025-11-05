Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Cực phẩm" phản lực siêu thanh: Cỗ máy rung chuyển ngành hàng không vũ trụ và chiến lược quốc phòng

05-11-2025 - 13:09 PM | Tài chính quốc tế

Thứ làm nên "cực phẩm" chưa từng có này đến từ động cơ SPARTAN.

Giấc mơ về một chiếc máy bay phản lực siêu thanh chạy bằng hydro có thể bay nhanh gấp 12 lần tốc độ âm thanh vừa được thúc đẩy mạnh mẽ.

Hypersonix Launch Systems - Công ty thiết kế, chế tạo và kỹ thuật hàng không vũ trụ hàng đầu của Úc - đã huy động được 46 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A để đẩy nhanh quá trình phát triển siêu phẩm máy bay phản lực chạy bằng hydro chưa từng có trên thế giới, có thể tái sử dụng - một cỗ máy có thể định nghĩa lại cả kỹ thuật hàng không vũ trụ và chiến lược quốc phòng.

"Cực phẩm" phản lực siêu thanh: Cỗ máy rung chuyển ngành hàng không vũ trụ và chiến lược quốc phòng- Ảnh 1.

Ảnh: Hypersonix Launch Systems

"Việc tăng vốn này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình chúng tôi chuẩn bị ra mắt máy bay siêu thanh chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới", Tổng giám đốc điều hành Hypersonix Launch Systems, Matt Hill, cho biết.

"Điều này thể hiện sự tin tưởng vào sứ mệnh của chúng tôi trong việc chế tạo các hệ thống hàng không vũ trụ sạch, có thể tái sử dụng, đáp ứng nhu cầu an ninh quốc gia hiện nay, đồng thời định hình ngành công nghiệp tương lai", ông Matt Hill nói.

Siêu phẩm chạy bằng hydro: Thúc đẩy hàng không vũ trụ sạch toàn cầu

Trọng tâm của "cỗ máy chưa từng xuất hiện" này là động cơ scramjet SPARTAN – một động cơ in 3D hoàn toàn đầu tiên trên thế giới, sử dụng không khí, không có bộ phận chuyển động, đốt cháy hydro xanh thay vì dầu hỏa.

Kết quả là một hệ thống đẩy bền vững có khả năng đạt tốc độ Mach 12 mà không thải ra khí thải carbon (động cơ scramjet SPARTAN chỉ tạo ra khí thải H2O).

"SPARTAN không chỉ là một hệ thống đẩy. Đây là một bước đột phá trong lĩnh vực bay siêu thanh có thể tái sử dụng", Tiến sĩ Michael Smart, hiện là Giám đốc công nghệ của Hypersonix Launch Systems, cho biết.

"Cực phẩm" phản lực siêu thanh: Cỗ máy rung chuyển ngành hàng không vũ trụ và chiến lược quốc phòng- Ảnh 2.

Không giống như động cơ scramjet thông thường chạy bằng dầu hỏa, động cơ scramjet SPARTAN của Hypersonix Launch Systems chạy bằng hydro xanh, mà theo công ty thì đốt cháy sạch, cho phép bay nhanh hơn và lâu hơn. Ảnh: Hypersonix Launch Systems

Sự kết hợp giữa nhiên liệu hydro xanh của SPARTAN — sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra H2 xanh từ nước biển (đó là lý do H2 này được gọi là hydro xanh) — và thiết kế có thể tái sử dụng hoàn toàn là một phương pháp tiếp cận công nghệ scramjet sáng tạo trong một ngành công nghiệp thường lãng phí vật liệu và năng lượng. Với SPARTAN, Hypersonix Launch Systems tin vào việc tạo ra công nghệ cho một Trái Đất sạch hơn và bền vững hơn.

Theo tiết lộ của Tiến sĩ Michael Smart, công ty sẽ sử dụng động cơ SPARTAN trong DART AE, là một tàu vũ trụ dài 3,5 mét, sở hữu tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, sẽ được phóng vào cuối năm 2025 theo chương trình HyCAT của Bộ Quốc phòng Mỹ, được NASA và Lầu Năm Góc hỗ trợ.

Việc tích hợp SPARTAN vào DART AE được công ty Úc đạt được tham vọng thực hiện chuyến bay siêu thanh duy trì liên tục đầu tiên sử dụng hydro xanh. Đây là một trong những nỗ lực của Hypersonix Launch Systems để trở thành công ty hàng đầu thế giới về công nghệ bay siêu thanh bền vững.

Giới chuyên gia trong ngành đánh giá, trong bối cảnh các cường quốc toàn cầu đang chạy đua để thống trị thế giới về tốc độ siêu thanh, thì công nghệ sạch, có thể tái sử dụng và được sản xuất tại địa phương của Hypersonix Launch Systems có thể đưa Úc trở thành ứng cử viên sáng giá bất ngờ trong thế hệ máy bay tiếp theo.

"Cực phẩm" phản lực siêu thanh: Cỗ máy rung chuyển ngành hàng không vũ trụ và chiến lược quốc phòng- Ảnh 3.

Tổng giám đốc điều hành Hypersonix Launch Systems, Matt Hill (trái) và người đồng sáng lập Michael Smart, cùng máy bay DART AE của công ty, có thể bay với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Ảnh:

Được thành lập vào năm 2019 bởi Tiến sĩ Michael Smart - một cựu nhà khoa học nghiên cứu của NASA và Matt Hill, Hypersonix Launch Systems hiện nay có khoảng 45 kỹ sư và chuyên gia làm việc trong các lĩnh vực đẩy, sản xuất và thử nghiệm.

Vòng gọi vốn Series A này do Công ty High Tor Capital của Anh dẫn đầu, với sự hỗ trợ từ Công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng của Thụy Điển SAAB; Tập đoàn đầu tư Ba Lan RKKVC, và một số nhà đầu tư quốc phòng quốc tế.

Quan trọng hơn, quỹ đầu tư quốc gia mới của Úc, Tập đoàn Quỹ Tái thiết Quốc gia (NRFC), đã tham gia với khoản đóng góp 10 triệu USD - khoản đầu tư quốc phòng đầu tiên của Úc. Tập đoàn Đầu tư Queensland (QIC) cũng tham gia, thể hiện cam kết ngày càng tăng của chính phủ Úc trong việc xây dựng một ngành công nghiệp hàng không vũ trụ tiên tiến, bền vững.

'Mảnh vỡ vũ trụ' đâm vào buồng lái máy bay ở độ cao 11.000m

Theo Trang Ly

Doanh nghiệp & tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia gióng hồi chuông cảnh báo một bong bóng rình rập thị trường, chỉ ra 2 tài sản trú ẩn phòng biến động

Chuyên gia gióng hồi chuông cảnh báo một bong bóng rình rập thị trường, chỉ ra 2 tài sản trú ẩn phòng biến động Nổi bật

Buồn của châu Âu: Nhóm nền kinh tế 11 nghìn tỷ USD giàu nhất rơi vào vòng xoáy bất ổn và ‘nợ như chúa chổm’, các nước từng suýt phá sản nay lại thành ‘hình mẫu tăng trưởng’

Buồn của châu Âu: Nhóm nền kinh tế 11 nghìn tỷ USD giàu nhất rơi vào vòng xoáy bất ổn và ‘nợ như chúa chổm’, các nước từng suýt phá sản nay lại thành ‘hình mẫu tăng trưởng’ Nổi bật

Tổng thống Putin nói gì khi trao huân chương cho một nữ doanh nhân Việt giữa Điện Kremlin?

Tổng thống Putin nói gì khi trao huân chương cho một nữ doanh nhân Việt giữa Điện Kremlin?

12:34 , 05/11/2025
Pizza Hut có thể phải bán mình: Một biểu tượng nữa trong làng ẩm thực đứng bên bờ vực khủng hoảng

Pizza Hut có thể phải bán mình: Một biểu tượng nữa trong làng ẩm thực đứng bên bờ vực khủng hoảng

12:11 , 05/11/2025
Nga bị 3 khách hàng lớn nhất 'quay lưng', doanh số bán dầu giảm kỷ lục, gần 400 triệu thùng lênh đênh trên biển chưa có ai mua

Nga bị 3 khách hàng lớn nhất 'quay lưng', doanh số bán dầu giảm kỷ lục, gần 400 triệu thùng lênh đênh trên biển chưa có ai mua

11:20 , 05/11/2025
Sếp HSBC Việt Nam: Thế hệ "bánh mì kẹp" lột tả những áp lực của giới trẻ vì già hóa dân số

Sếp HSBC Việt Nam: Thế hệ "bánh mì kẹp" lột tả những áp lực của giới trẻ vì già hóa dân số

10:54 , 05/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên