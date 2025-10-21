Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

'Mảnh vỡ vũ trụ' đâm vào buồng lái máy bay ở độ cao 11.000m

21-10-2025 - 15:33 PM | Tài chính quốc tế

Máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Mỹ United Airlines bị vật thể bí ẩn va phải khi đang bay, một số người nghi ngờ đó có thể là mảnh vỡ từ không gian.

Chuyến bay 1093 của United Airlines cất cánh từ Denver, Colorado vào ngày 16/10 và dự kiến hạ cánh xuống Los Angeles. Khoảng 40 phút sau, máy bay chở 140 người bất ngờ hạ độ cao khi đang bay qua Utah và phải chuyển hướng đến Salt Lake City.

Những hình ảnh chưa xác minh trên mạng xã hội dường như cho thấy thân máy bay bị hư hại và kính buồng lái bị vỡ cũng như có vết máu trên cánh tay của phi công.

Theo trang tin tức hàng không AvBrief.com, cơ trưởng cho biết máy bay bị "mảnh vỡ vũ trụ" lao trúng. Hiện tại, các nhà điều tra đang tập trung vào giả thuyết máy bay va chạm với mảnh khinh khí cầu thời tiết.

Hành khách Heather Ramsey nói với đài FOX 11 rằng phi hành đoàn đã thông báo qua hệ thống liên lạc nội bộ rằng máy bay "va chạm với một vật thể".

Hội đồng An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) thông tin thêm họ đang điều tra "kính chắn gió bị nứt" trên máy bay. United Airlines xác nhận kính chắn gió bị hư hại nhưng không bình luận thêm.

Heather Ramsey cho biết thêm cô tình cờ đang ghi lại cảnh mặt trời mọc bên ngoài cửa sổ thì 6 tiếp viên hàng không bất ngờ có phản ứng.

"Một tiếp viên hàng không lên tiếng và bảo người kia: 'Quay lại. Ra phía sau máy bay, ngừng dịch vụ'", Ramsey kể lại.

Ramsey nói thêm chỉ vài giây sau, phi hành đoàn thông báo qua hệ thống liên lạc nội bộ rằng "chúng tôi có tin xấu. Máy bay va chạm với một vật thể". Chiếc máy bay hạ độ cao nhanh chóng và Ramsey nghĩ đến việc họ "có thể rơi xuống bất cứ lúc nào".

"Tất cả chúng tôi đều nín thở cho đến phút cuối. Bạn chắc chắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trên toàn bộ máy bay", cô nói.

NASA từng nhấn mạnh lượng rác vũ trụ quay quanh Trái Đất đang ngày càng tăng và cơ quan này đang theo dõi hơn 25.000 mảnh vỡ lớn hơn 10 cm. Tuy nhiên, phần lớn chúng nằm trên quỹ đạo cách nơi xảy ra vụ va chạm hơn 1.600 km.

