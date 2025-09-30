Phát hiện một người tử vong trong buồng bánh máy bay

Một người trốn vé đã được phát hiện tử vong bên trong buồng bánh hạ cánh của một máy bay American Airlines ngay sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Charlotte Douglas vào sáng 28/9, cảnh sát cho biết.

Theo thông tin từ Cảnh sát Charlotte, Mecklenburg, thi thể được phát hiện trong quá trình bảo dưỡng định kỳ của máy bay vừa đáp từ châu Âu. Người này được xác nhận chết tại hiện trường.

Thi thể của một hành khách lậu vé được tìm thấy trong bộ phận hạ cánh của một chiếc máy bay của Hãng hàng không American Airlines.

Một phát ngôn viên của American Airlines cho biết: “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình điều tra”. Những ai có thông tin liên quan được khuyến nghị gọi 01-704-432-TIPS hoặc cung cấp thông tin ẩn danh qua Charlotte Crime Stoppers theo số 01-704-334-1600.

Vụ việc này gợi nhớ tới một sự cố tương tự xảy ra năm ngoái, khi Svetlana Dali (57 tuổi), công dân Nga, trốn vé trên chuyến bay từ New York đến Paris mà không bị phát hiện cho đến khi máy bay hạ cánh. Bà Dali vượt qua nhiều lớp an ninh tại sân bay quốc tế John F. Kennedy và trốn trong nhà vệ sinh trên chuyến bay Delta 264 đi Charles de Gaulle. Sau khi bị phát hiện, bà bị tạm giữ tại Pháp và được đưa trở về Mỹ sau 2 lần cố gắng.

Vụ việc nhấn mạnh những nguy cơ chết người đối với người trốn vé, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường an ninh và giám sát tại các sân bay quốc tế.