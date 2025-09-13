Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phương Tây bất đồng vụ máy bay không người lái nghi của Nga xâm nhập không phận Ba Lan

13-09-2025 - 16:33 PM | Tài chính quốc tế

Ba Lan đã thẳng thừng bác bỏ nhận định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng các cuộc xâm nhập của máy bay không người lái vào không phận nước này “có thể là một sai lầm”.

Phương Tây bất đồng vụ máy bay không người lái nghi của Nga xâm nhập không phận Ba Lan- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (phải). (Ảnh: Nur Photo)

Quân đội Ba Lan, với sự yểm trợ của máy bay từ các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái xâm phạm không phận nước này hôm 10/9. Đây là lần đầu tiên một thành viên NATO khai hỏa kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Các nhà lãnh đạo châu Âu lên án mạnh mẽ cuộc xâm nhập và yêu cầu các đồng minh áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Mátxcơva. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp vào ngày 12/9 theo yêu cầu của Ba Lan để thảo luận về vụ việc.

Nga cho biết, vào thời điểm xảy ra sự cố, lực lượng nước này đang tấn công Ukraine. Mátxcơva nhấn mạnh không có ý định tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Ba Lan, và không xác nhận các máy bay xâm phạm không phận Ba Lan là máy bay Nga.

Bình luận về vụ việc, Tổng thống Trump cũng nói với các phóng viên tại Washington hôm 11/9, rằng "đó có thể là một sai lầm”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã tuyên bố trên mạng xã hội X: "Chúng tôi cũng mong rằng đây là một sai lầm. Nhưng không phải vậy. Và chúng tôi biết điều đó”.

Ba Lan là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại châu Âu, được chính quyền Tổng thống Trump ca ngợi vì đã dành phần lớn nền kinh tế của mình để bảo vệ bất kỳ đồng minh NATO nào, bao gồm cả Mỹ. Việc nhà lãnh đạo Ba Lan trực tiếp phản đối ông Trump trước công chúng là điều gần như chưa từng có tiền lệ, và là dấu hiệu cho thấy sự lo ngại của châu Âu trước việc lãnh đạo Mỹ không sẵn sàng thừa nhận trách nhiệm của Mátxcơva.

Phương Tây bất đồng vụ máy bay không người lái nghi của Nga xâm nhập không phận Ba Lan- Ảnh 2.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu trước dàn máy bay chiến đấu F-16 của nước này trong cuộc họp báo hôm 11/9. (Ảnh: Reuters)

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk phát biểu: "Tôi nghĩ đây là thông điệp nên được gửi đến Tổng thống Trump hôm nay: Không có gì gọi là sai lầm. Đây là một hành động có chủ đích của Nga".

Warsaw mô tả các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái là một nỗ lực của Nga nhằm kiểm tra khả năng ứng phó của Ba Lan và NATO. Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski cũng đã đến thăm Kiev vào ngày 12/9.

Vụ việc đặt ra câu hỏi về sự chuẩn bị của NATO đối với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và an ninh vận tải hàng không dân dụng.

Bộ trưởng Ngoại giao sắp mãn nhiệm của Pháp cho biết sẽ triệu tập đại sứ Nga để phản đối. Pháp tuyên bố hôm 11/9, rằng nước này sẽ triển khai ba máy bay chiến đấu Rafale để giúp Ba Lan bảo vệ không phận.

Trong khi đó, Anh đã công bố một gói trừng phạt mới liên quan đến Nga. Đức cho biết sẽ tăng cường cam kết đối với biên giới phía đông của NATO. Còn Nhật Bản tuyên bố đã quyết định hạ giá trần dầu thô của Nga để trừng phạt Mátxcơva vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Bị phương Tây đóng băng gần 70 tỷ USD, Nga bắt tay với nền kinh tế 18 nghìn tỷ USD, xây dựng một hệ thống đối đầu châu Âu

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

