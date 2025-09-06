Cục Thống kê lưu ý về giá điện

Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,05%, trong đó 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng; 3 nhóm có chỉ số giá giảm.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,21% do giá thuê nhà, điện sinh hoạt và vật liệu xây dựng đều đi lên. Cụ thể, giá thuê nhà tăng 0,28% do nhu cầu thuê nhà tăng tại một số địa phương trong thời điểm chuẩn bị vào năm học mới, khi sinh viên và học sinh quay trở lại các thành phố lớn để học tập.

Giá điện sinh hoạt tăng 1,01% do thời tiết nắng nóng làm nhu cầu sử dụng điện tăng. Tuy nhiên, Cục Thống kê lưu ý, chỉ số giá điện sinh hoạt tháng 8 phản ánh biến động trễ một tháng so với các mặt hàng khác, do được tính dựa trên doanh thu và sản lượng tiêu dùng của tháng 7.

Nhóm giáo dục tăng 0,21% khi một số trường điều chỉnh học phí , cùng với giá văn phòng phẩm, đồ dùng học tập tăng. Nhóm may mặc, giày dép cũng tăng 0,17% do nhu cầu mua sắm mùa tựu trường.

Ngoài ra, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,17% nhờ sức mua dịp hè. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,11% do chi phí sản xuất và nhân công tăng. Giá đồ trang sức tăng 1,46% theo xu hướng giá vàng.

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,08%. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng nhẹ 0,03% do tỷ giá tăng làm chi phí nhập khẩu dược phẩm và các nguyên phụ liệu tăng.

Ở chiều ngược lại, 3 nhóm hàng hoá, dịch vụ có chỉ số giá giảm, gồm: bưu chính, viễn thông; hàng ăn và dịch vụ ăn uống; giao thông. Thực phẩm giảm 0,18% trong bối cảnh giá thịt lợn giảm do dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp tại một số địa phương khiến người tiêu dùng lo lắng về an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ.

Lạm phát cơ bản [ tháng 8 tăng 0,19% so với tháng trước, và tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,25% của CPI bình quân chung.

Giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 30/8, bình quân giá vàng thế giới ở mức 3.418,45 USD/ounce, tăng 1,47% so với tháng trước, chủ yếu do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, đồng USD suy yếu. Bên cạnh đó, bất ổn địa chính trị, hoạt động mua vào của các Ngân hàng Trung ương và nhu cầu vàng tăng mạnh tại các thị trường châu Á cũng đã tác động vào giá vàng thế giới.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 8 tăng 1,2% so với tháng trước; tăng 48,62% so với cùng kỳ năm 2024.

Giá USD trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 30/8 chỉ số giá đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 98,11 điểm, giảm 0,14% so với tháng trước, chủ yếu do kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9/2025 để hỗ trợ tăng trưởng. Trong nước, chỉ số giá USD tháng 8 tăng 0,36% so với tháng trước; tăng 4,43% so với cùng kỳ năm 2024.