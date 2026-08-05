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Cục Thuế gửi thư ngỏ, thông tin về một bộ phận doanh nghiệp kê khai thua lỗ kéo dài, chuyển giá, báo lãi mỏng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Thuế vừa có thư ngỏ gửi Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cùng các công ty kế toán, kiểm toán về việc phối hợp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp.

Theo Cục Thuế, trong những năm qua, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán đã khẳng định vai trò cầu nối quan trọng giữa cơ quan thuế và cộng đồng doanh nghiệp.

Hoạt động kế toán, kiểm toán góp phần nâng cao tính minh bạch của thông tin tài chính, ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Ngành Thuế ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Vẫn còn doanh nghiệp kê khai thua lỗ kéo dài, báo lãi mỏng

Cục Thuế cho biết ngành Thuế đang tăng cường các biện pháp quản lý thuế toàn diện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đồng thời tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh cho tất cả doanh nghiệp.

Qua rà soát và phân tích dữ liệu quản lý thuế, cơ quan thuế nhận thấy vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp kê khai thua lỗ kéo dài nhiều năm, chuyển giá, báo cáo lãi mỏng hoặc có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành.

Theo đánh giá của cơ quan thuế, những trường hợp trên tiềm ẩn rủi ro trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Để công tác quản lý thuế đạt hiệu quả thiết thực và nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện, ngành Thuế đề nghị các công ty kế toán, kiểm toán nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện công tác kế toán, kiểm toán cho doanh nghiệp.

Đề nghị phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm nghĩa vụ thuế

Cục Thuế đề nghị các công ty kế toán, kiểm toán tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm nghĩa vụ thuế ngay trong quá trình cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Việc này nhằm giúp người nộp thuế nâng cao ý thức và trách nhiệm trong kê khai, nộp thuế đúng, đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước; đồng thời hạn chế những rủi ro về thuế có thể phát sinh trong quá trình hoạt động.

Cục Thuế kỳ vọng, với năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, các công ty kế toán, kiểm toán sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, chung tay cùng cơ quan thuế xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật thuế.

Sự phối hợp giữa cơ quan thuế và các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán cũng được kỳ vọng góp phần ngăn ngừa rủi ro về thuế cho doanh nghiệp, hướng tới xây dựng hệ thống tài chính – thuế minh bạch, công bằng và phát triển bền vững.

Cục Thuế gửi thư ngỏ, thông tin về một bộ phận doanh nghiệp kê khai thua lỗ kéo dài, chuyển giá, báo lãi mỏng - Ảnh 1.

Nguồn: Cục Thuế

Khánh Huy

An ninh tiền tệ

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