Cục Thuế thông báo đến những ai dùng eTax Mobile

Cục Thuế vừa hướng dẫn người nộp thuế cách tra cứu thông tin quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và gửi phản ánh trên ứng dụng eTax Mobile.

Theo Cục Thuế, việc chủ động kiểm tra thông tin sẽ giúp người nộp thuế kịp thời phát hiện những nội dung chưa chính xác, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Toàn bộ quy trình được thực hiện trên điện thoại với 5 bước.

Trước tiên, người nộp thuế đăng nhập ứng dụng eTax Mobile, chọn menu “Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN”, sau đó chọn “Tra cứu thông tin quyết toán”. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình tra cứu theo mã số thuế và năm quyết toán.

Tiếp đó, người nộp thuế lựa chọn năm cần kiểm tra, từ năm 2021 trở đi, rồi nhấn “Tra cứu”. Kết quả hiển thị gồm tổng thu nhập chịu thuế, tổng số nguồn thu nhập, nguồn thu nhập do tổ chức chi trả kê khai, nguồn thu nhập do cá nhân tự kê khai nếu có và tình trạng quyết toán thuế TNCN.

Để kiểm tra cụ thể, người nộp thuế nhấn vào mục “Do tổ chức chi trả kê khai” và xem chi tiết từng nguồn thu nhập. Những thông tin cần đối chiếu gồm tên đơn vị trả thu nhập, thu nhập chịu thuế, các khoản giảm trừ và số thuế đã khấu trừ.

Trường hợp phát hiện sai lệch, người nộp thuế chọn “Gửi thông tin đến CQT”. Tại đây, hệ thống cho phép lựa chọn một trong hai nội dung phản ánh gồm: “Tôi không có thu nhập tại tổ chức này” hoặc “Tổ chức kê khai sai thông tin thu nhập của tôi”.

Sau khi lựa chọn nội dung, người nộp thuế nhập lý do phản ánh, đính kèm tài liệu chứng minh nếu có và cam kết thông tin cung cấp là đúng sự thật.

Ở bước cuối cùng, người nộp thuế nhấn “Gửi thông tin”, xác nhận cảnh báo của hệ thống, nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại đã đăng ký và chọn “Xác nhận”. Phản ánh sau đó sẽ được chuyển thành công đến cơ quan thuế để kiểm tra, xác minh và hỗ trợ xử lý.

Cục Thuế lưu ý, mỗi nguồn thu nhập chỉ được gửi phản ánh một lần. Người nộp thuế phải cung cấp thông tin trung thực, chính xác và thường xuyên kiểm tra dữ liệu liên quan trên ứng dụng eTax Mobile.

Nguồn: Cục Thuế.



