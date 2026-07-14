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Cục Thuế yêu cầu khẩn: Rà soát, xử lý hơn 617.000 doanh nghiệp

| | Doanh nghiệp

Theo kế hoạch, các doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký sẽ được rà soát xử lý nhằm "làm sạch" dữ liệu mã số thuế

Cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố rà soát, xử lý doanh nghiệp ngừng hoạt động, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Cụ thể, đối với 291.962 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể:

Cơ quan thuế phải thông báo để doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và thực hiện thủ tục giải thể trước ngày 15/7. Sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế xác nhận và phản hồi cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP.

Đối với 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế:

Trường hợp người nộp thuế không hoạt động kinh doanh từ 01 năm trở lên mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế: ban hành văn bản đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh phối hợp xử lý vi phạm, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Hoàn thành trước ngày 15/7.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định sẽ đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoàn thành trước ngày 17/7.

Sau khi có kết quả thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế thực hiện các biện pháp quản lý thuế để yêu cầu người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Cơ quan thuế cho biết sẽ công khai danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định.

Hình thức công khai bao gồm: đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế các cấp; niêm yết tại trụ sở cơ quan quản lý thuế và các hình thức công khai khác theo các quy định có liên quan trước ngày 17/7.

Theo Phan Trang

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
cục thuế

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