Ông lớn hạ tầng muốn vay hơn 27.000 tỷ đồng làm cao tốc

Ngày 13/7/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII) đã thông qua phương án vay vốn với tổng hạn mức 27.094 tỷ đồng của Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận, doanh nghiệp dự án mà CII đang nắm 55% quyền biểu quyết. Khoản vay nhằm thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo hợp đồng BOT số 60/HĐ.BOT-CĐBVN ký ngày 8/12/2025.

Đây là dự án BOT giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tuyến dài khoảng 96,13 km, điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm (TP.HCM), điểm cuối tại phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2, đi qua TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp. Tổng mức đầu tư 36.172 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15%, tương đương khoảng 5.425 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 30.746 tỷ đồng huy động từ tổ chức tín dụng và các nguồn vay hợp pháp khác. Đoạn TP.HCM - Trung Lương được mở rộng lên 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc 100 km/h. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến khoảng 17 năm 3 tháng. Liên danh nhà đầu tư gồm Đèo Cả, CII, Tasco, Hoàng Long và CII Service.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026, CII đã bắt đầu rót tiền vào dự án. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của dự án mở rộng đạt 163,7 tỷ đồng tại ngày 31/3/2026, gấp gần ba lần con số 59,6 tỷ đồng đầu năm. Công ty còn tạm ứng 254,1 tỷ đồng cho Tập đoàn Đèo Cả theo hợp đồng thực hiện dự án.

Trên tuyến này, CII đang khai thác giai đoạn 1 đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận với nguyên giá quyền thu phí tạm xác định 9.553 tỷ đồng. Dự án thu phí từ ngày 9/8/2022, thời gian hoàn vốn khoảng 14 năm 8 tháng, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 11,5%/năm. Quý 1/2026, doanh thu thu phí giao thông toàn công ty đạt hơn 710 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ lưu lượng xe tăng và điều chỉnh giá vé tại chính dự án BOT Trung Lương - Mỹ Thuận.

Kế hoạch vay mới đặt ra trong bối cảnh nợ vay của CII tiếp tục nhích lên. Tại ngày 31/3/2026, tổng vay và nợ thuê tài chính đạt 21.702 tỷ đồng, gồm 4.808 tỷ đồng ngắn hạn và 16.894 tỷ đồng dài hạn, tăng khoảng 380 tỷ đồng, tương đương 1,8% so với cuối năm 2025. Quy mô nợ vay hiện chiếm 57% tổng nguồn vốn và gấp 1,7 lần vốn chủ sở hữu 12.500 tỷ đồng.

Gánh nặng lãi vay theo đó cũng tăng dần. Cả năm 2025, chi phí lãi vay của CII lên tới 1.377 tỷ đồng, tăng gần 98 tỷ đồng, tương đương 7,6% so với mức 1.279 tỷ đồng của năm 2024. Sang quý 1/2026, chi phí đi vay đạt 342 tỷ đồng, tăng 43,5 tỷ đồng, tương đương 14,6% so với cùng kỳ năm trước, tức bình quân mỗi ngày công ty trả gần 4 tỷ đồng lãi vay. Lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 đạt 40,8 tỷ đồng, giảm 57% so với mức 95,6 tỷ đồng cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu tài chính giảm 80 tỷ đồng.

Nếu giải ngân hết hạn mức 27.094 tỷ đồng cho dự án mở rộng cao tốc, quy mô nợ vay hợp nhất của CII có thể tăng mạnh trong các năm tới. Đổi lại, công ty sẽ nắm vai trò chi phối tại tuyến cao tốc huyết mạch nối TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long, với dòng tiền thu phí kéo dài gần hai thập kỷ.