Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn – dự án đầu tư lớn nhất của Việt Nam tại Lào chính thức vận hành thương mại

Hình ảnh Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn

Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn nằm trên đỉnh dãy Trường Sơn tại huyện Khăm Kợt, tỉnh Bolikhamxay, nước CHDCND Lào với cao độ từ 1400m đến gần 2000m so với mực nước biển. Dự án sử dụng Tuabin có công suất 6.25MW và 8MW của hãng Goldwind (với sải cánh 182m và chiều cao tuabin là 120m) do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Xuân (PXC) làm Tổng thầu. Dự án được nghiên cứu khảo sát từ tháng 10/2023, chính thức khởi công xây dựng vào tháng 4/2024 và đã hoàn thành đóng điện, vận hành thương mại vào tháng 9/2025.

Trước đó, vào ngày 06/9/2025, Công ty Cổ phần đầu tư và Năng lượng Việt Lào (VLE) – là Chủ đầu tư Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn cùng với Tổng Công ty truyền tải điện và các bên liên quan đã hoàn thành đóng điện đồng bộ từ Ngăn xuất tuyến 220kV tại Trạm biến áp 220kV Đô Lương, Trạm biến áp 220kV ĐG Trường Sơn và Đường dây 220kV ĐG Trường Sơn – Đô Lương (chiều dài 75km Việt Nam do Công ty VLE triển khai đầu tư – đây là công trình lưới điện truyền tải đầu tiên đóng điện phục vụ nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam do tư nhân đầu tư thay vì Tập đoàn điện lực Việt Nam đầu tư theo như Hiệp định ký kết giữa Chính phủ hai nước).

Như vậy, Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn có tốc độ đầu tư xây dựng nhanh nhất, được thực hiện trong khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 15 tháng, kể từ khi thi công đến khi vận hành thương mại.

Một vài hình ảnh Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn tại Lào

Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn được đầu tư theo chủ trương mua bán điện giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào trên cơ sở Hiệp định về hợp tác phát triển các công trình năng lượng điện và mỏ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Chính phủ CHXHCN Việt Nam ký tháng 5 năm 2019. Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn là dự án nằm trong danh sách dự án đầu tư trọng điểm của kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào năm 2024, ký ngày 7/1/2024.

Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn là Dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng về chính trị, an ninh quốc phòng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Đây là dự án điển hình trong quan hệ hợp tác Việt - Lào. Tính đến thời điểm hiện nay, Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn là Dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đưa vào vận hành (trong đó bao gồm đầu tư cả phần đường dây phía Việt Nam) là khoảng 1 tỷ USD, đây cũng là dự án điện gió có tổng công suất lớn nhất do Nhà đầu tư Việt Nam đầu tư từ trước tới nay.

Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn – có tổng quy mô công suất 600MW khi đưa vào vận hành đã bổ sung nguồn điện tái tạo kịp thời cho hệ thống điện Việt Nam trong giai đoạn phụ tải tăng cao, góp phần tăng cường khả năng đảm bảo cung ứng điện, giảm nguy cơ thiếu điện cho các tỉnh miền Bắc của Việt Nam do dự án đấu nối và phát điện trực tiếp về khu vực miền Bắc.

Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn là dự án có diện tích chiếm dụng đất ít, không ảnh hưởng đến các hộ dân trong khu vực nên không phải di dân. Dự án được đầu tư với chủ trương phát triển bền vững, đặc biệt chú trọng việc hỗ trợ cho địa phương, phát triển sinh kế cho người dân trong khu vực dự án như hỗ trợ công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nước sạch, giáo dục, hỗ trợ đào tạo giống cây trồng, đào tạo nông nghiệp, hỗ trợ hạ tầng, nâng cấp cấp cửa khẩu Nậm On (Lào) – Thanh Thủy (Việt Nam), làm cơ sở cho việc triển khai đường Cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn (đây là dự án có tổng mức hỗ trợ lớn cho nước bạn Lào trên 400 tỷ Kíp tương đương với khoảng 500 tỷ VNĐ).