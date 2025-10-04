Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cung cấp mã OTP cho người lạ, hơn 2.000 nạn nhân bị chiếm đoạt 43 tỉ đồng

04-10-2025 - 08:45 AM | Kinh tế số

Một đường dây do người Việt Nam cầm đầu, đã mạo danh nhân viên các tổ chức tín dụng chiếm đoạt số tiền hơn 43 tỉ đồng của hơn 2.000 bị hại.

Ngày 3-10, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh TuyênQuang ghi nhận nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh bị các đối tượng gọi điện thoại mạo danh nhân viên các tổ chức tín dụng, yêu cầu chụp ảnh thẻ tín dụng, cung cấp mã OTP sau đó chiếm quyền sử dụng thẻ, chiếm đoạt toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng của nạn nhân.

Cung cấp mã OTP cho người lạ, hơn 2.000 nạn nhân bị chiếm đoạt 43 tỉ đồng- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng ban giao các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Xác định đây là dấu hiệu hoạt động của một đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung xác minh, đấu tranh. 

Sau một thời gian dài truy vết, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định được đây là tổ chức tội phạm có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, manh động, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội. Đường dây gồm hơn 40 đối tượng là người Việt Nam và người Campuchia gốc Việt sử dụng trụ sở tại Campuchia làm nơi tổ chức hoạt động lừa đảo.

Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia tổ chức bắt giữ, triệt xóa thành công tổ chức lừa đảo, khởi tố 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo cơ quan công an, đối tượng Đường Trung Tình (SN 1995, trú tại xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu điều hành tổ chức lừa đảo. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 9-2024 đến tháng 2-2025, tổ chức tội phạm trên đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 2.000 bị hại trên cả nước với số tiền hơn 43 tỉ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

