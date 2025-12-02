Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Củng Lợi 60 tuổi trông vẫn như bạn gái Lý Hiện, cam thường bóc trần sự thật khác

02-12-2025 - 22:35 PM | Lifestyle

Bức ảnh cam thường được chụp lại đã hé lộ một sự thật về Củng Lợi.

Một sự kiện triển lãm ra mắt bộ sưu tập trang sức cao cấp của Cartier vừa diễn vào tháng 11 tại Bắc Kinh đã quy tụ dàn sao đình đám với những cái tên như: Củng Lợi, Tống Giai, Lý Hiện, Bạch Kính Đình, Trương Tịnh Nghi và Chu Châu. Tuy nhiên, người chiếm spotlight chính là "Củng Hoàng" Củng Lợi với vẻ ngoài lộng lẫy khó ai sánh bằng.

Xuất hiện trong bộ váy dài lụa xanh đen cúp ngực quyến rũ, Củng Lợi đeo trên cổ viên hải lam bảo thạch nặng tới 51.7 carat, tỏa sáng rực rỡ khiến bà trở thành tâm điểm của cả buổi tối. Theo truyền thông Trung Quốc, trong bữa tiệc cả Lý Hiện và Trương Chấn đều bị đại minh tinh này thu hút, lần lượt tiến đến xin chụp ảnh chung với Củng Lợi.

Củng Lợi 60 tuổi trông vẫn như bạn gái Lý Hiện, cam thường bóc trần sự thật khác- Ảnh 1.
Củng Lợi 60 tuổi trông vẫn như bạn gái Lý Hiện, cam thường bóc trần sự thật khác- Ảnh 2.

Trong những bức ảnh được chỉnh sửa kỹ lưỡng, Củng Lợi trông vô cùng rạng rỡ. Gương mặt căng mịn, đường nét xương sắc nét, khí chất vương giả hoàn toàn át đảo dàn sao trẻ. Đứng cạnh Lý Hiện, nhiều người còn tưởng bà là bạn gái của nam diễn viên sinh năm 1991 chứ không phải một minh tinh đã ở ngưỡng 60.

Củng Lợi 60 tuổi trông vẫn như bạn gái Lý Hiện, cam thường bóc trần sự thật khác- Ảnh 3.

Tuy nhiên, bức ảnh cam thường được chụp lại đã hé lộ một sự thật khác: dưới ánh đèn không được chỉnh sửa, mái tóc bạc của Củng Lợi hiện rõ, thần thái cũng thoải mái và tự nhiên hơn so với khi đứng trước ống kính chuyên nghiệp. Điều đáng nói là bà hoàn toàn không e ngại những dấu hiệu tuổi tác. Tóc bạc với Củng Lợi không phải là khuyết điểm cần che giấu, mà là "huân chương" mà thời gian trao tặng giúp "chị đại" này thêm phần uy quyền, khí chất, khiến thế hệ trẻ phải thán phục.

Củng Lợi 60 tuổi trông vẫn như bạn gái Lý Hiện, cam thường bóc trần sự thật khác- Ảnh 4.

Tình yêu tuổi 60 chính là lý do quan trọng giúp Củng Lợi tìm lại sự xuân sắc ở tuổi trung niên. Năm 2017, bà gặp gỡ tài tử âm nhạc người Pháp Jean-Michel Jarre tại Paris sau khi vừa kết thúc cuộc hôn nhân 13 năm. Jean-Michel Jarre lớn hơn Củng Lợi tới 17 tuổi, nhưng khoảng cách tuổi tác dường như không tồn tại giữa họ. Hai người tâm đầu ý hợp ngay từ lần đầu gặp gỡ. Củng Lợi trong tình yêu lại trở nên như một thiếu nữ. Tình yêu này như "thần dược hồi xuân" khiến người phụ nữ 60 tuổi tỏa sáng rực rỡ.

Củng Lợi 60 tuổi trông vẫn như bạn gái Lý Hiện, cam thường bóc trần sự thật khác- Ảnh 5.
Củng Lợi 60 tuổi trông vẫn như bạn gái Lý Hiện, cam thường bóc trần sự thật khác- Ảnh 6.

