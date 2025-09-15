Cuộc đình công gây chấn động của bác sĩ nội trú và thực tập Hàn Quốc hiện có kết cục ra sao?

Cuộc đình công “quy mô lớn nhất lịch sử”

Cuộc đình công của các bác sĩ nội trú và thực tập sinh Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 2/2024, gây ra một cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có. Nguyên nhân chính là sự phản đối của giới y khoa đối với kế hoạch của chính phủ Tổng thống Yoon Suk Yeol lúc bấy giờ nhằm tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y thêm 2.000 sinh viên mỗi năm, từ mức 3.058 lên 5.058 sinh viên.

Chính phủ lập luận rằng việc này là cần thiết để đối phó với tình trạng dân số già hóa nhanh chóng và giải quyết sự thiếu hụt bác sĩ ở các vùng nông thôn cũng như các chuyên khoa thiết yếu như nhi khoa và sản khoa. Trong khi đó, các bác sĩ cho rằng vấn đề không phải là thiếu số lượng mà là điều kiện làm việc quá tải (làm việc tới 100 giờ mỗi tuần) và mức lương thấp, đặc biệt ở các chuyên khoa thiết yếu.

Đây là cuộc đình công lớn nhất trong lịch sử y tế Hàn Quốc, thu hút sự chú ý của toàn cầu trong nhiều tháng trời

Cuộc đình công đã khiến hệ thống y tế Hàn Quốc tê liệt, với hơn 9.000 bác sĩ nội trú và thực tập sinh nghỉ việc. Nhiều ca phẫu thuật và điều trị phải hoãn lại, gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng tại các bệnh viện lớn. Trong suốt quá trình đó, chính phủ đã áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn, từ việc đe dọa tước giấy phép hành nghề đến việc triển khai bác sĩ quân y và y tế công cộng để lấp đầy khoảng trống nhân lực. Tuy nhiên, các động thái này đã không thể chấm dứt được cuộc đình công, thậm chí còn làm gia tăng căng thẳng.

Tình hình hiện tại và những hệ lụy

Sau hơn 18 tháng đình công, tình hình đã có chuyển biến tích cực. Hầu hết các bác sĩ nội trú và thực tập sinh đã bắt đầu quay trở lại làm việc vào ngày 1/9/2025. Bước ngoặt này diễn ra sau khi có sự thay đổi lớn trong chính sách của chính phủ. Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bị luận tội và bị bãi nhiệm do nhiều yếu tố, trong đó có cách xử lý cuộc khủng hoảng y tế. Tổng thống mới, Lee Jae Myung, đã nhậm chức vào tháng 6/2025 và ngay lập tức ưu tiên giải quyết vấn đề này.

Thỏa thuận đạt được vào tháng 8/2025 giữa Bộ Y tế và Hiệp hội Bác sĩ Nội trú Hàn Quốc đã cho phép các bác sĩ thực tập sinh quay trở lại mà không phải đối mặt với các hình phạt trước đó. Đáng chú ý, chính phủ đã nhượng bộ đáng kể khi giảm chỉ tiêu tuyển sinh cho năm học 2026 xuống còn 3.058, mức tương đương với trước khi cuộc đình công bắt đầu.

Mặc dù các bác sĩ nội trú đã trở lại làm việc, cuộc khủng hoảng y tế kéo dài đã để lại những hậu quả nặng nề. Các bệnh viện lớn, bao gồm Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul và Bệnh viện Severance, đã phải chịu thua lỗ nặng nề, với tổng mức thâm hụt lên tới hàng tỷ won. Ví dụ, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul đã ghi nhận mức thâm hụt 162,8 tỷ won (khoảng 118 triệu USD) trong nửa đầu năm 2024. Cuộc đình công cũng làm lộ rõ những rạn nứt sâu sắc trong hệ thống y tế Hàn Quốc, bao gồm vấn đề quá tải, lương thấp, và sự thiếu hụt bác sĩ ở các chuyên khoa thiết yếu.

Kết cục của cuộc đình công này cho thấy sự phức tạp của hệ thống y tế Hàn Quốc và mối quan hệ căng thẳng giữa chính phủ và giới y khoa. Mặc dù đã có một giải pháp tạm thời, giới chuyên môn vẫn lo ngại về những thách thức còn tồn tại, đặc biệt là việc làm thế nào để thu hút và giữ chân các bác sĩ trẻ ở những chuyên khoa và khu vực mà họ đang thiếu. Cuộc khủng hoảng y tế này đã trở thành một bài học đắt giá, nhấn mạnh rằng chỉ tăng số lượng bác sĩ thôi là chưa đủ, mà cần phải có những cải cách toàn diện để xây dựng một hệ thống y tế bền vững.

