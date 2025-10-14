Cuộc đua bung hàng cuối năm tại “siêu đô thị” TP.HCM (mới)

Cuộc đua ra hàng cuối năm

Tận dụng giai đoạn cuối năm, loạt doanh nghiệp bất động sản như Lê Phong, An Gia, Phú Đông Group, TT Capital, Capitaland, Nam Long, Vạn Phúc, Gamuda Land, Masterise Homes, … cùng lúc giới thiệu sản phẩm ra thị trường.

Sự rầm rộ này cho thấy, các chủ đầu tư đã hoàn toàn “vào guồng” mạnh mẽ và sẵn sàng cung ứng sản phẩm đa dạng trở lại. Đáng nói, thị trường cuối năm còn có sự góp mặt của một số “gương mặt mới” khiến nguồn cung nhà ở tại TP.HCM (mới) trở nên phong phú.

Mới đây, Tập đoàn Lê Phong đã ký kết với loạt đối tác hợp tác phát triển căn hộ hộ xanh TOD The Emerald Garden View – đây là nguồn cung sơ cấp sẽ “chào sân” thị trường TP.HCM thời điểm cuối năm nay với các sản phẩm căn hộ, condotel và shophouse, hướng đến các gia đình trẻ. Dự án nằm ngay cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM, gần trục quốc lộ 13 - tuyến đường sắp mở rộng lên 60m. Từ dự án kết nối trực tiếp đến trung tâm thành phố, đồng thời liền kề các khu công nghiệp, không gian sinh thái ven sông và vùng trái cây Lái Thiêu. Đây cũng là khu vực tập trung lượng lớn lao động chuyên môn, tạo nhu cầu ở thật và cho thuê. Bên cạnh đó, dự án còn hưởng lợi từ quy hoạch tuyến metro trong tương lai, mở ra dư địa tăng trưởng giá trị dài hạn cho cả cư dân lẫn nhà đầu tư.

Tương tự, Tập đoàn An Gia đang ra mắt 35 căn shop khối đế thương mại tại The Gió Riverside – dòng sản phẩm vốn khan hiếm trong một dự án BĐS. Được thiết kế linh hoạt gồm 1 trệt 1 lầu, 2 lối ra vào riêng biệt, diện tích trung bình từ 100-150m2, sản phẩm khối đế tại dự án phù hợp kinh doanh, cho thuê tạo dòng tiền hoặc đầu tư tích lũy trong trung - dài hạn.

Shop khối đế có mức giá khoảng 68 triệu đồng/m2 – chỉ bằng khoảng 10-30% so với giá khu vực quận 2, quận 9 (TP.HCM cũ) và người mua chỉ cần thanh toán 21% giá trị sản phẩm theo tiến độ, tương đương gần 1,5 tỷ đồng. Còn lại, ngân hàng hỗ trợ vay, chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng (kéo dài đến 12 tháng sau khi bàn giao). Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng ưu đãi chiết khấu lên đến 18,5%.

Cùng với nguồn cung mới gia tăng thì người mua đã cởi mở trong quyết định khiến thanh khoản các dự án phục hồi rõ nét. Ảnh minh hoạ.

Cũng vào “guồng đua” cuối năm, Liên doanh Nhật Cosmos Initia - TT Capital - Koterasu Group đang rục rịch các sản phẩm cuối tại tháp Orion thuộc TT AVIO ra thị trường cuối năm. Các đợt mở bán trước đó của dự án này khá thành công.

Cùng khu vực, Phú Đông Group đang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dự án Phú Đông SkyOne. Nhờ mức giá hợp lý (từ 36 triệu đồng/m2) và chính sách bán hàng nổi bật, dự án ghi nhận thanh khoản khá tốt.

Capitaland cũng đang tăng tốc với dự án Sycamore vào thời điểm cuối năm. Dù mức giá không thấp (gần 60 triệu đồng/m2) nhưng mức độ quan tâm khá tích cực.

Một dự án nằm gần nút giao Tân Vạn khác là Fresia Riverside của CTCP Địa ốc Tân Vạn (TV Holdings), do EximRS tiếp thị và phân phối độc quyền. Đây là dự án căn hộ giá hợp lý, chỉ từ 1,79 tỷ đồng/căn 2PN nằm ở mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa đang nhận được sự quan tâm tích cực. Nhờ mặt bằng giá hợp lý và chính sách bán hàng hấp dẫn như khách hàng giao dịch sớm được chiết khấu 2%; ưu đãi 5% nếu thanh toán nhanh, mua sỉ chiết khấu 1%; giãn thanh toán nhẹ nhàng chỉ 0,5%/tháng…. nên được người mua quan tâm.

Tại TP.HCM (cũ), Vạn Phúc Group đã cho nhận booking căn hộ Diamond Sky - một phân khu cao tầng trong khu đô thị Vạn Phúc City lớn 198 ha. Đây là nguồn cung căn hộ sơ cấp hiếm hoi xuất hiện tại khu vực TP.HCM cũ.

Với việc ra mắt phân khu Trellia Covie với 800 căn hộ tại KĐT Mizukia Park, Nam Long không nằm ngoài “cuộc chơi” ra hàng cuối năm. Thanh khoản sản phẩm ghi nhận tích cực.

Ngoài ra, các dự án như The Prive, La Pura, A&K Tower, The Emerald Garden View, Emerald Boulevard, The Aspira, Happy One Central… cũng vào chặng đua tăng tốc quý cuối năm.

TP.HCM (mới) tiếp tục là địa phương dẫn đầu.

Theo dữ liệu từ DKRA Consulting, nguồn cung căn hộ sơ cấp tại thị trường phía Nam tăng trong quý 3, ghi nhận đạt khoảng 15.426 căn, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. TP.HCM (mới) tiếp tục là địa phương dẫn đầu, chiếm khoảng 96.8% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường.

Phân khúc căn hộ hạng A giữ vai trò chủ đạo, chiếm 36.1% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường. Nguồn cung mới đưa ra thị trường đạt khoảng 6.000 căn, trong đó, Bình Dương (cũ) chiếm đến 63.5% tổng số căn hộ được mở bán ra thị trường trong quý.

Sức cầu chung thị trường sơ cấp duy trì đà hồi phục, gấp 3,1 lần so với quý 3/2205, tập trung chủ yếu ở các dự án tại Bình Dương (cũ). Mặt bằng giá bán sơ cấp tiếp tục tăng trung bình từ 12% - 18% so với cùng kỳ; thứ cấp tăng 7% - 15%/năm. Thanh khoản thị trường tiếp tục khởi sắc.

Giao dịch và giá tăng nhanh sau sáp nhập

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, thị trường bất động sản TP.HCM đang chứng kiến sự hội tụ của nhu cầu thực, dòng tiền dịch chuyển, và các động lực hạ tầng, mở ra kỳ vọng cho một giai đoạn phục hồi mạnh mẽ và bền vững phía trước.

Vị này nhấn mạnh, những tín hiệu rõ ràng cho thấy thị trường đã bước sang chu kỳ tăng trưởng. Nhu cầu tìm kiếm bất động sản đạt mức cao nhất kể từ 2022, phản ánh sự đồng thuận mạnh mẽ từ cả nhà đầu tư lẫn người mua để ở.

Theo Batdongsan.com.vn, so với đầu năm, mức độ quan tâm bất động sản Bình Dương cũ tăng trưởng ngoạn mục tới 165%, bỏ xa các khu vực khác. Đồng thời, Bình Dương chiếm tới 84% tổng mức độ quan tâm toàn miền Nam và đứng đầu với chỉ số 100. Các địa phương khác như Đồng Nai (38), Bà Rịa - Vũng Tàu (34) và Long An (28) cũng góp mặt trong nhóm thu hút, tạo thành một “vành đai vệ tinh” sôi động quanh TP.HCM.

Sức nóng này phản ánh xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của dòng tiền ra khỏi TP.HCM, hướng đến các khu vực có hạ tầng giao thông ngày càng hoàn chỉnh, quỹ đất rộng và giá bán còn dư địa tăng. Đây chính là những yếu tố đáp ứng tốt cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư dài hạn.

Mức độ quan tâm bất động sản tại Bình Dương (cũ, nay là TP.HCM) tăng mạnh. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Dữ liệu DXS – FERI cũng chỉ ra, thị trường bất động sản quý 3/2025 chứng kiến sự hồi phục niềm tin và sự cởi mở hơn từ khách hàng. Theo khảo sát, bất động sản tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn (chiếm 28% trong tổng danh mục ưu tiên đầu tư), chỉ xếp sau kênh vàng (35%) và kênh chứng khoán đứng thức ba (27%). Điều này được củng cố nhờ các yếu tố vĩ mô như lãi suất thấp giúp khách hàng tận dụng nguồn vốn ngân hàng.

Tuy nhiên, dù niềm tin đã cởi mở, khách hàng vẫn rất cẩn trọng trong quyết định lựa chọn giao dịch. Ba yếu tố được quan tâm hàng đầu khi chọn mua bất động sản lần lượt là: vị trí thuận lợi, kết nối tốt; pháp lý và uy tín chủ đầu tư.

Theo các đơn vị nghiên cứu, so với các phân khúc khác, chung cư tiếp tục ghi nhận sự chuyển động tích cực. Mức độ quan tâm tại TP.HCM (cũ) và Bình Dương (cũ) tăng lần lượt 19% và 48%, cho thấy nhu cầu thực và đầu tư đang cùng trở lại.

Về giá bán, hiệu ứng sáp nhập cùng chi phí đất tăng khiến giá chung cư tại TP.HCM tiếp tục leo thang, nhiều dự án điều chỉnh tăng thêm 20-30% trong vòng 1 năm. Tại Dĩ An và Thuận An, nay thuộc TP.HCM, giá căn hộ phổ biến từ 45-60 triệu đồng/m2, tăng trung bình 5-7 triệu đồng so với trước sáp nhập.

Có thể thấy, quý 3 là thời điểm củng cố nền tảng và chuyển nhịp phục hồi. Bước sang quý 4, thị trường sẽ định hình xu hướng dòng tiền mới: nhà đầu tư không còn “đặt cược” vào kỳ vọng ngắn hạn, mà chuyển hướng sang những tài sản có giá trị sử dụng thực, pháp lý hoàn thiện và khả năng khai thác dài hạn.

Theo các chuyên gia, xu hướng nổi bật được dự báo trong quý 4 là: Giá bán tăng – nhu cầu tăng – giá thuê tăng, phản ánh tín hiệu hồi phục rõ nét của cầu thực và sự dịch chuyển tâm lý từ “quan sát” sang “tham gia” thị trường. Dòng vốn đầu tư tiếp tục dịch chuyển mạnh từ Bắc vào Nam, tập trung tại các trung tâm đô thị lớn và đến khu vực hưởng lợi hạ tầng, trong đó phân khúc chung cư gắn liền với hạ tầng giữ vai trò dẫn dắt.