Cuộc đua trăm tỷ

Cuộc so găng

Sau nửa đầu năm 2025 cán mốc doanh thu kỷ lục 2.200 tỷ đồng, điện ảnh Việt bước vào mùa lễ 2/9. Dù sôi nổi với nhiều tựa phim ấn tượng, mùa phim áp lực phải chứng minh sức bật của thị trường không chỉ là hiện tượng nhất thời. Nếu Tết và mùa hè vốn được xem là hai “mùa vàng” cố định, dịp Quốc khánh đang được kỳ vọng trở thành mùa phim lớn thứ ba trong năm.

Điểm đặc biệt của cuộc đua năm nay là sự đối lập rõ rệt giữa việc định hình giá trị dòng phim lịch sử và sức hút vốn có của phim thương mại, mang tính đại chúng.

Không khí mùa phim Quốc khánh nóng lên từ tối 20/8 khi Mưa đỏ tổ chức suất chiếu ra mắt truyền thông. Tác phẩm do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất tái hiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội với nhiều lời khen.

Ngay sáng 21/8, phim ghi nhận 4,88 tỷ đồng doanh thu nhờ 60.153 vé đặt trước, cùng 1.686 suất chiếu. Tính đến hiện tại, Mưa đỏ đã vượt mốc 12 tỷ đồng, trở thành tâm điểm của mùa phim lễ.

Mưa đỏ đang tạm dẫn đầu cuộc đua phim Việt mùa lễ 2/9.

Doanh thu ấn tượng của Mưa đỏ trong suất chiếu sớm đang dần khẳng định vị thế của dòng phim chính luận vốn lâu nay bị xem là khó tiếp cận khán giả trẻ.

Cùng với Mưa đỏ , tác phẩm Tử chiến trên không (khởi chiếu 19/9) được kỳ vọng tạo nên làn gió mới cho thị trường khi khán giả, đặc biệt là giới trẻ, đang ngày càng quan tâm hơn đến phim đề tài nói về lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng của người Việt Nam.

Trong khi đó, mảng phim thị trường vẫn cho thấy sức hút quen thuộc. Đáng chú ý nhất là Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn – phần tiếp theo của thương hiệu từng làm nên hiện tượng phòng vé năm ngoái với doanh thu 128 tỷ đồng. Lần trở lại này, phim tiếp tục quy tụ NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, khai thác sự kết hợp giữa hài và hành động phiêu lưu, công thức vốn luôn hấp dẫn khán giả đại chúng.

Không kém cạnh, Cô dâu ma, dự án hợp tác Việt - Thái, mang đến lựa chọn mới mẻ cho khán giả yêu thích thể loại kinh dị, vốn là dòng phim có lượng fan trung thành nhất định. Còn Phá đám: Sinh nhật mẹ , đến từ nhóm biên kịch đứng sau nhiều tác phẩm “nghìn tỷ đồng”, được xem như một ẩn số thú vị. Phim không giấu tham vọng trở thành hiện tượng mới nếu chạm trúng mạch cảm xúc của khán giả.

Ngoài ra, Khế ước bán dâu và Có chơi có chịu cũng ra mắt dịp này, góp thêm màu sắc đa dạng. Đặc biệt, sự xuất hiện của dàn sao phòng vé quen thuộc như Hoài Linh, Tuấn Trần, Hồng Ánh, Thái Hòa, Kaity Nguyễn càng khiến mùa phim thêm sôi động.

Có thể nói, chưa mùa 2/9 nào điện ảnh Việt chứng kiến sự cạnh tranh ngang ngửa đến vậy, với đầy đủ dòng phim từ chính luận, lịch sử đến giải trí, kinh dị. Điều này tạo nên bức tranh phong phú, nhưng cũng đặt ra bài toán khó cho từng bộ phim trong việc giành lấy sự chú ý của khán giả và miếng bánh doanh thu.

Sự song song này đặt ra bức tranh thú vị: trong khi các phim lịch sử mang tham vọng nâng tầm bản sắc điện ảnh Việt, thì phim thương mại vẫn được kỳ vọng là xương sống đảm bảo dòng tiền cho phòng vé. Vấn đề là liệu các phim chính luận có đủ sức tạo nên cú hích để mở rộng thị trường, hay doanh thu vẫn sẽ tập trung vào những lựa chọn giải trí nhẹ nhàng.

Nếu phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân và Điện ảnh Công an nhân dân đạt doanh thu tốt, đó là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy khán giả sẵn sàng ủng hộ những đề tài khó. Ngược lại, thị trường củng cố niềm tin rằng phim thương mại mới là động lực chủ lực của phòng vé.

Tìm át chủ bài

Để đi đến thắng lợi phòng vé, Mưa đỏ hay Tử chiến trên không không thể một mình một sân. Cùng ra rạp còn có các phim thương mại như Làm giàu với ma 2 (hài, hành động), Phá đám: Sinh nhật mẹ (hài đen), Khế ước bán dâu (tâm lý, kinh dị), Bịt mắt bắt nai... Theo chuyên gia truyền thông Ân Nguyễn, việc gần 10 phim cạnh tranh cho thấy đây là tín hiệu tốt, điện ảnh Việt đa dạng, mang đến nhiều trải nghiệm cho khán giả.

Bàn về việc Mưa đỏ đang tạo hiệu ứng tốt, vượt trội hẳn so với loạt phim ra rạp cùng thời điểm, chuyên gia gọi đây là làn gió mới, sự chuyển biến tích cực khi khán giả trẻ quan tâm hơn đến dòng phim lịch sử. Điều này có được cũng một phần vì hai bộ phim này có kế hoạch quảng bá tốt và tiếp cận được nhiều người trẻ thông qua mạng xã hội.

Rõ ràng, ngân sách dành cho truyền thông của phim Việt ngày càng rộng mở. Không chỉ trailer, poster hay sự xuất hiện của diễn viên tại sự kiện, đoàn phim, nhà phát hành buộc phải đầu tư mạnh vào digital marketing chiến dịch hashtag, livestream, meme bắt trend…

Ở những dịp lễ, lượng người có nhu cầu xem phim rất lớn, nhà làm phim phải chi nhiều ngân sách để quảng bá để sản phẩm xuất hiện ở nhiều điểm chạm khác nhau. Nếu bộ phim được yêu thích thì sẽ có cơ hội lớn để đạt doanh thu cao ở phòng vé. Chiến lược quảng bá truyền thông thành công là khi bộ phim chạm đến đúng những khán giả mục tiêu của mình.

Cuộc đua phim lễ 2/9 đa dạng thể loại, tạo áp lực cho diễn viên, nhà sản xuất và cả đạo diễn.

Việc phủ sóng trên mạng xã hội không chỉ kéo khán giả đến rạp mà còn để giữ sức nóng liên tục trong suốt kỳ nghỉ ngắn ngày. Cuộc đua toàn diện từ chất lượng nội dung đến bài toán về việc duy trì hiệu ứng cộng đồng.

Một yếu tố đáng chú ý khác là sự thay đổi trong tâm lý khán giả. Nếu vài năm trước, phim giải trí gần như chiếm trọn ưu thế, khán giả trẻ bắt đầu dành sự quan tâm đến những bộ phim có chiều sâu lịch sử, xã hội.

“Từ thành công của phim Địa đạo đến nay, có thể thấy khán giả quan tâm nhiều hơn đến nội dung đa dạng. Thị trường đang trưởng thành khi người xem có nhiều lựa chọn, không còn bị bó hẹp trong phim hài hay tình cảm”, chuyên gia Ân Nguyễn nói với Tiền Phong.

Sự dịch chuyển gu xem phim này có thể xem là kết quả của quá trình dài. Khán giả được tiếp xúc với nhiều loại hình giải trí, từ phim Hollywood, Hàn Quốc cho đến phim Việt, tiêu chuẩn lựa chọn ngày càng cao. Do đó, thị hiếu thị trường khuyến khích nhà sản xuất thử nghiệm và mở rộng biên độ sáng tạo, thay vì chỉ đi theo lối mòn an toàn.

Dù tham vọng bứt phá với nhiều tác phẩm hay, câu hỏi đặt ra là liệu mùa phim 2/9 có đủ sức trở thành “mùa Tết thứ ba” của điện ảnh Việt, sau Tết Nguyên đán và mùa 30/4-1/5.

Chuyên gia cho rằng tổng doanh thu mùa này có thể tiệm cận Tết hoặc 30/4-1/5, nhưng khó vượt. Tuy nhiên, điều đáng mừng là giờ đây, một bộ phim hay hoàn toàn có thể thành công ngoài mùa lễ. Ví dụ như Mang mẹ đi bỏ vừa rồi đã chứng minh, nếu chạm đến cảm xúc khán giả thì thời điểm công chiếu không còn là yếu tố quyết định.

Nhìn từ góc độ thị trường, nhận định này sát thực. Do kỳ nghỉ 2/9 ngắn ngày, tổng sức mua vé khó thể so sánh với mùa Tết kéo dài. Nhưng nếu xét về tốc độ tăng trưởng, đây lại là mùa vàng mới của điện ảnh Việt. Nếu được duy trì và quy hoạch tốt, mùa phim 2/9 hoàn toàn có thể trở thành một trụ cột mới, góp phần ổn định doanh thu cả năm.

Đặt lên bàn cân, bốn bộ phim được quan tâm nhất hiện nay là Mưa đỏ , Tử chiến trên không , Làm giàu với ma 2 và Phá đám: Sinh nhật mẹ . có nhiều tiềm năng bứt phá doanh thu nhất.

Với kinh nghiệm trong ngành làm phim, chuyên gia Ân Nguyễn dự đoán Mưa đỏ và Tử chiến trên không có thể cán mốc trên 100 tỷ đồng nhờ làn sóng ủng hộ mạnh mẽ. Làm giàu với ma 2 giữ sức hút phòng vé, dự kiến vượt 70 tỷ đồng.

Trong khi đó, Cô dâu ma : khai thác thị hiếu kinh dị, có thể thu về trên 50 tỷ đồng. Phá đám: Sinh nhật mẹ là ẩn số, nhưng nếu chạm đúng cảm xúc, hoàn toàn có thể tạo bất ngờ.

“Tôi nghĩ miếng bánh doanh thu mùa này sẽ không dồn hết cho một phim, mà chia đều hơn. Tuy vậy, Mưa đỏ và Tử chiến trên không nhiều khả năng trở thành những tác phẩm chiến thắng. Nhìn chung, thị trường có thể đạt trên 300 tỷ đồng, nhưng khó vượt mùa Tết hay vượt doanh thu hơn 500 tỷ đồng của dịp lễ 30/4-1/5”, chuyên gia Ân Nguyễn nói thêm.

Mùa phim 2/9 năm nay không chỉ là câu chuyện doanh thu, mà còn là cuộc đua chứng tỏ sức bật của thị trường. Khán giả có nhiều lựa chọn hơn, dòng phim chính luận được đặt ở vị trí trung tâm, còn các nhà sản xuất thì buộc phải bước ra khỏi vùng an toàn, tranh thủ khẳng định tên tuổi mùa phim lễ.