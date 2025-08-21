Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hwang Jung Eum sắp đi tù vì biển thủ 82 tỷ đồng?

21-08-2025 - 20:59 PM | Lifestyle

Hwang Jung Eum sắp đi tù vì biển thủ 82 tỷ đồng?

Được biết, nữ diễn viên đem số tiền này đi đầu tư tiền ảo.

Vào ngày 21/8, Tòa án quận Jeju đã yêu cầu mức án 3 năm tù giam đối với Hwang Jung Eum. Mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 bị truy tố vì vi phạm Đạo luật trừng nghiêm khắc đối với tội phạm kinh tế đặc biệt, cụ thể là tham ô.

Hwang Jung Eum bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Hunminjeongeum Entertainment là công ty giải trí do gia đình sở hữu, trong đó Hwang Jung Eum sở hữu 100% cổ phần và nghệ sĩ duy nhất của công ty. Nữ diễn viên dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) đầu tư vào tiền điện tử, số tiền còn lại dùng để nộp thuế tài sản và thuế địa phương, bao gồm cả hóa đơn thẻ tín dụng.

Trong phiên tòa, Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc và chấp nhận hoàn trả số tiền đã lấy từ Hunminjeongeum Entertainment. Nữ diễn viên phải bán bớt bất động sản để khắc phục hậu quả đã thanh toán trong 2 lần, vào ngày 30/5 và 5/6 vừa qua. Phiên tòa kết án cuối cùng sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.

Hwang Jung Eum sắp đi tù vì biển thủ 82 tỷ đồng?- Ảnh 1.

Hwang Jung Eum sắp đi tù vì biển thủ 82 tỷ đồng?- Ảnh 2.

Hwang Jung Eum trong phiên tòa hôm nay

Hwang Jung Eum sinh năm 1984, bắt đầu sự nghiệp giải trí với vai trò thành viên nhóm nhạc Sugar vào năm 2002. Sau khi rời nhóm, cô chuyển hướng sang diễn xuất và nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công qua loạt phim đình đám như Gia Đình Là Số 1 (Phần 2), Bí Mật Kinh Hoàng, Tìm Lại Chính Mình, Lắng Nghe Con Tim, Cô Nàng Xinh Đẹp…

Năm 2024, nữ diễn viên gây chú ý khi tuyên bố ly hôn đại gia ngành thép Lee Young Don trong ồn ào liên quan đến nợ nần và nghi vấn ngoại tình. Hwang Jung Eum từng chia sẻ rằng cô phải tìm đến bác sĩ tâm lý sau cú sốc bị chồng phản bội. Cô thậm chí còn tố cáo nhầm "tiểu tam" của chồng, dẫn đến bị kiện và làm sứt mẻ hình ảnh trước công chúng. Cuộc sống làm mẹ đơn thân đối với cô không hề dễ dàng, nhưng nữ diễn viên cho biết đang từng bước vực dậy và cân bằng lại cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp.

Hwang Jung Eum sắp đi tù vì biển thủ 82 tỷ đồng?- Ảnh 3.

Hwang Jung Eum gây ra nhiều ồn ào hậu ly hôn

Nguồn: MK News

Theo Minh Hồng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 25 km, sân golf 18 lỗ đẳng cấp quốc tế do tập đoàn nghìn tỷ đầu tư có gì mà nhiều lần giật giải “hàng đầu châu Á”?

Cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 25 km, sân golf 18 lỗ đẳng cấp quốc tế do tập đoàn nghìn tỷ đầu tư có gì mà nhiều lần giật giải “hàng đầu châu Á”? Nổi bật

3 món Hà Nội có trong danh sách "Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia" mới: Cái tên thứ 3 cầu kỳ hơn cả

3 món Hà Nội có trong danh sách "Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia" mới: Cái tên thứ 3 cầu kỳ hơn cả Nổi bật

35 tuổi cũng là lúc trở thành "thế hệ kẹp giữa", con cái thì lo nuôi ăn học, còn bố mẹ lại đang già đi...

35 tuổi cũng là lúc trở thành "thế hệ kẹp giữa", con cái thì lo nuôi ăn học, còn bố mẹ lại đang già đi...

20:45 , 21/08/2025
Cùng một túi Louis Vuitton, Phương Nhi mang đi sự kiện với nhà chồng, Lisa đi chơi cùng bạn tỷ phú

Cùng một túi Louis Vuitton, Phương Nhi mang đi sự kiện với nhà chồng, Lisa đi chơi cùng bạn tỷ phú

20:27 , 21/08/2025
“Nam thần màn ảnh Việt” mở nhà hàng nhưng doanh thu… bằng 0, gồng gánh thua lỗ vài tỷ vì 1 lý do

“Nam thần màn ảnh Việt” mở nhà hàng nhưng doanh thu… bằng 0, gồng gánh thua lỗ vài tỷ vì 1 lý do

20:22 , 21/08/2025
Kịch bản thế kỷ: Phạm Băng Băng yêu lại "tình cũ 4.000 tỷ", chuẩn bị tổ chức hôn lễ triệu đô dang dở 1 thời?

Kịch bản thế kỷ: Phạm Băng Băng yêu lại "tình cũ 4.000 tỷ", chuẩn bị tổ chức hôn lễ triệu đô dang dở 1 thời?

20:15 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên