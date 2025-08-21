Người phụ nữ chi 10 tỷ đồng mua căn hộ 96m2, sống 1 mình đến cuối tuần mới gặp chồng con: “Chưa bao giờ tôi hạnh phúc thế này”

Năm 2023, một phụ nữ 43 tuổi tên Giang Tĩnh ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời chị. Sau 8 năm làm việc tại một công ty game lớn ở vị trí quản lý, cô chọn từ chức và chuyển nơi ở. Giang Tĩnh rời xa thành phố nhộn nhịp, chuyển đến một vùng ngoại ô yên bình và mua một căn hộ 96m2 làm nơi sinh sống mới.

“Tôi từng làm việc trong tình trạng mệt mỏi mỗi ngày, bận rộn đến mức quên dành thời gian cho con. Sau 40 tuổi, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống khác, dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình”, Giang Tĩnh nói.

Căn hộ ban đầu có ba phòng ngủ và một phòng khách nhưng không được sử dụng hết công suất do con trai Giang Tĩnh học nội trú và chồng cô vẫn sống trong trung tâm thành phố để làm việc. Giang Tĩnh bắt tay vào công cuộc thiết kế lại không gian, tạo ra các căn phòng linh hoạt tùy theo mục đích sử dụng như xưởng thủ công, phòng triển lãm, phòng trò chơi hoặc phòng ngủ cho con trai.

Nội thất tối giản, dễ di chuyển tăng tính linh hoạt cho ngôi nhà. Khu vực ăn uống, với chiếc cửa sổ mang đến tầm nhìn ra sông và cây cối giúp Giang Tĩnh tìm lại sự bình yên khi làm việc.

Các ngày trong tuần, người phụ nữ chỉ ở một mình, làm một số công việc cá nhân, đọc sách hoặc thư giãn. Chỉ đến cuối tuần, gia đình cô mới tụ họp, cùng nhau vẽ tranh, chơi đàn hay nhảy múa theo nhạc. “Bọn trẻ hàng xóm rất thích nhà tôi, con trai tôi cũng thích mời bạn bè đến chơi. Đôi khi có hơn chục đứa trẻ, thoải mái chơi đùa trong không gian này”, Giang Tĩnh nói.

Cô mong muốn sau một tuần học tập chăm chỉ tại trường, con trai sẽ có nhiều thời gian vui chơi, sáng tạo với bạn bè và bố mẹ. “Tôi không muốn con trai chỉ chơi điện thoại ở nhà. Chúng tôi lên kế hoạch cho các hoạt động vui chơi tương tác để tạo kỷ niệm đáng nhớ cho con”, người phụ nữ chia sẻ.

Giang Tĩnh cho biết con trai yêu thích vẽ truyện tranh và bạn bè của cậu bé cũng rất đón nhận các tác phẩm này. Cô dự định tổ chức triển lãm nhỏ trưng bày những bức vẽ của con vơi hy vọng nuôi dưỡng cá tính, đam mê đặc biệt của trẻ. Điều này cũng giúp mẹ con Giang Tĩnh gắn kết hơn, điều cô từng bỏ lỡ trong những năm làm việc bận rộn.

Quyết định rời bỏ công việc quản lý của người phụ nữ này xuất phát từ nhận thức rằng thành công sự nghiệp đã khiến cô đánh đổi quá nhiều. Dù đạt được thành tựu, cô cảm thấy xa cách với con trai và trống rỗng về cảm xúc cá nhân. Giang Tĩnh từng chứng kiến con trai ướt sũng khi đi bộ về nhà trong mưa vì cô quên đón. “Không sao, con quen rồi”, câu nói của con thúc đẩy cô xem xét lại các ưu tiên trong cuộc sống của mình.

“Tôi không muốn mối quan hệ gia đình trở nên xa cách. Tôi muốn chọn công việc khác và tập trung vào gia đình”, cô chia sẻ.

Từ tình yêu với thủ công và cảm hứng trong những chuyến thăm các cửa hàng đồ cổ, Giang Tĩnh quyết định mở xưởng thủ công riêng. Dù mẹ Giang Tĩnh lo lắng về sự ổn định khi bắt đầu công việc mới ở độ tuổi này, chồng và con trai cô vẫn ủng hộ hết lòng. Con trai còn tặng một cuốn sách để cổ vũ Giang Tĩnh sống cho hiện tại, bắt đầu hành trình theo đuổi đam mê.

Sau khi nghỉ việc và chuyển đến nhà mới, Giang Tĩnh và con trai trở nên thân thiết hơn. Cô lắng nghe ý kiến của con, tôn trọng lựa chọn của cậu để tạo ra không gian sống mà cả gia đình đều hành lòng.

Ngôi nhà đã trở thành “liều thuốc chữa lành” cho cả gia đình Giang Tĩnh. Với Giang Tĩnh, đó là nơi tìm lại sự bình yên, khám phá bản thân và cũng là nơi để chồng cô nghỉ ngơi sau một tuần làm việc bận rộn. Với con trai, đó là không gian sáng tạo nuôi dưỡng đam mê của cậu.

“Tôi từng thích ra ngoài, nhưng giờ đây, ngay cả khi ở trong nhà, tôi vẫn cảm thấy có thể khám phá thế giới rộng lớn hơn. Tôi tự học và tự nhận thức mỗi ngày. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc đến thế này”, Giang Tĩnh chia sẻ.