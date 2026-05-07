Cuộc gặp gỡ 2700 tỷ giữa BTS và Tổng Thống Mexico mở ra tham vọng "cường quốc concert" của quốc gia Bắc Mỹ

Lần đầu tiên một đại diện âm nhạc Châu Á được gặp Tổng thống Mexico

Chiều ngày 06/05 (theo giờ địa phương), nhóm nhạc BTS đã tạo nên một cột mốc lịch sử khi diện kiến chính thức Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum tại Cung điện Quốc gia. Theo tờ News1 tại buổi gặp bà Sheinbaum dành nhiều lời khen ngợi cho nhóm vì những thông điệp tích cực về hòa bình, tình hữu nghị và tình yêu âm nhạc của nhóm mang lại, góp phần gắn kết văn hóa giữa Mexico và Hàn Quốc. BTS là nhóm nhạc Kpop và cũng là đại diện đầu tiên đến từ Châu Á có được vinh dự này.

BTS diện kiến Tổng thống Mexico. Ảnh: AFP

Sau cuộc gặp, 7 thành viên BTS cùng Tổng thống bước ra ban công Cung điện Quốc gia để chào đón cộng đồng A.R.M.Y (tên gọi người hâm mộ nhóm nhạc BTS - PV). Khoảng 50.000 người đã phủ kín quảng trường Zócalo để được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình. Các thành viên vẫy tay chào, gửi lời yêu thương đến người hâm mộ, "Chúng tôi yêu các bạn, rất quý mến các bạn" - thành viên RM kết thúc bài phát biểu ngắn của mình bằng tiếng Tây Ban Nha.

Biển người hâm mộ nhóm BTS chờ đợi để được gặp thần tượng của mình. Ảnh: AFP.

Chuyến thăm này diễn ra ngay trước thềm chuỗi concert thuộc World Tour “ARIRANG” của BTS tại sân vận động Estadio GNP Seguros diễn ra vào các ngày 7, 9 và 10/5. Gần 150.000 vé của 3 đêm diễn đã hết sạch ngay sau khi được mở bán. Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Mexico (Canoco CDMX) ước tính chuỗi concert sẽ tạo ra tác động kinh tế khoảng 107,5 triệu USD (khoảng 2.700 tỷ đồng). Trong đó doanh thu đến từ việc bán vé rơi vào khoảng 88 triệu USD, các ngành dịch vụ liên quan như lưu trú, du lịch, giao thông và dịch vụ ăn uống tại thủ đô cũng được hưởng lợi.

Mô hình kinh tế “concert - du lịch - tiêu dùng”

Mexico đang dần xây dựng mô hình công nghiệp concert theo hướng biến các đại nhạc hội và tour lưu diễn quốc tế thành động lực kích cầu du lịch, tiêu dùng và quảng bá hình ảnh quốc gia. Tương tự như cách Singapore, Hàn Quốc hay Thái Lan từng làm với các sự kiện âm nhạc lớn mang tính quốc tế. Điểm đáng chú ý, Mexico không xem concert chỉ là một hoạt động giải trí đơn thuần, mà đang tiếp cận nó như một mô hình kinh tế sự kiện. Khi khán giả đổ về Mexico City, Monterrey, Cancun họ không chỉ để xem show mà còn được địa phương tạo đường dẫn dễ dàng kết hợp với việc tham quan thắng cảnh địa phương, ăn đặc sản và di chuyển thông suốt.

Các nghệ sĩ có lượng fan quốc tế khổng lồ từng tổ chức concert thành công tại đây có thể kể đến như: Taylor Swift với 4 đêm diễn cháy vé tại SVĐ Estadio GNP Seguros (Mexico City) trong khuôn khổ The Eras Tour năm 2023, Madonna với 5 đêm diễn thuộc The Celebration Tour năm 2024 hay Shakira - nữ nghệ sĩ có đến 17 show (tính đến đầu năm 2026), trong đó 13 đêm tại SVĐ Estadio GNP Seguros.

Đặc biệt gần đây nhất, tháng 12/2025 nam nghệ sĩ Bad Bunny vừa thắng lớn khi thực hiện chuỗi 8 đêm diễn liên tiếp cháy vé tại chính SVĐ Estadio GNP Seguros (Mexico City). Chuỗi concert thu hút hơn 520.000 người hâm mộ tham dự, 45% khán giả đến từ nước ngoài và các tỉnh, thành phố lân cận. Doanh thu mang về khi đó là 86.7 triệu USD, trở thành chuỗi concert có doanh thu cao nhất lịch sử tại SVĐ. Không chỉ dừng lại đó, sự kiện còn lan tỏa mạnh mẽ đến nền kinh tế địa phương, phòng Thương mại Mexico City (Canaco CDMX) ước tính sự kiện tác động kinh tế tổng cộng khoảng 177 - 180 triệu USD thông qua các dịch vụ bán vé, lưu trú, ăn uống và giao thông liên quan. Minh chứng rõ ràng nhất là tỉ lệ lấp đầy phòng khách sạn quanh SVĐ đạt đến 90% trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

SVĐ Estadio GNP Seguros lắp đầy khán giả. Ảnh: Tourism-review.

Sự thành công này không ngẫu nhiên mà được hỗ trợ bởi hệ sinh thái xung quanh. Các tour diễn của Taylor Swift, Bad Bunny hay BTS,... đều kéo theo lượng lớn khách nội địa và quốc tế di chuyển đến Mexico. Khán giả không chỉ mua vé xem concert mà còn chi tiêu cho khách sạn lưu trú, ăn uống, shopping và di chuyển. Vì thế, concert thường được các nhà phân phối đóng gói và chào bán như một trải nghiệm du lịch trọn gói. Những địa điểm như Estadio GNP Seguros, Arena CDMX,... liên tục được chính phủ quan tâm và nâng cấp để đủ tiêu chuẩn đón các world tour toàn cầu. Các công ty tổ chức sự kiện lớn như OCESA, Zignia Live, Apodaca Group cùng các đối tác công nghệ, ngân hàng cũng được tạo điều kiện hoạt động cởi mở nhằm trở thành cầu nối phát triển các nền tảng bán vé, tài trợ thương hiệu và quảng bá văn hóa địa phương. Bên cạnh đó, Mexico cũng tận dụng lợi thế dân số trẻ, mức độ tiêu thụ âm nhạc cao cùng cộng đồng fan trung thành để thúc đẩy các nghệ sĩ quốc tế quan tâm và chọn nơi đây là điểm dừng chân.

Đi cùng tốc độ phát triển chóng mặt của ngành công nghiệp concert hàng loạt tranh cãi vẫn đang diễn ra, xoay quanh các yếu tố như giá vé tăng mạnh hoặc quá cao so với túi tiền khiến dân địa phương khó tiếp cận, tình trạng phe vé, cò vé thường xuyên gây bức xúc. Áp lực giao thông, an ninh và quá tải đô thị thường diễn ra mỗi dịp concert ảnh hưởng phần nào không nhỏ đến đời sống thường nhật của dân bản địa.

Dẫu vậy, phía sau những tranh luận ấy, Mexico vẫn đang cho thấy tham vọng rõ rệt trong việc biến âm nhạc thành một ngành công nghiệp trải nghiệm trọn gói. Nơi mỗi concert, mỗi đại nhạc hội diễn diễn ra không chỉ thắp sáng sân khấu mà còn kéo theo cả guồng quay kinh tế trị giá hàng tỷ USD đổ liên tục vào quốc gia này.