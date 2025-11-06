Cuộc gọi mà người mua hàng online cần đặc biệt cảnh giác

Theo Báo Đồng Nai, thời gian gần đây một chiêu trò lừa đảo khi mua hàng online nở rộ trở lại. Nhiều nạn nhân cho biết họ liên tiếp nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, tự xưng là người giao hàng. Điểm đáng nói là kẻ mạo danh biết rất rõ ràng về đơn hàng mà người nghe đang chờ, khiến nhiều người không mảy may nghi ngờ và chuyển tiền theo yêu cầu.

Trường hợp người nhận hàng nghi vấn hỏi lại, đối tượng sẽ phân trần đủ lý do, thậm chí yêu cầu "chỉ cần chuyển 10 ngàn đồng thôi cũng được". Nhiều người do bận rộn, ít ở nhà, hoặc có tâm lý muốn nhận hàng nhanh và thông cảm cho shipper, nên đã đồng ý chuyển trước và bị mất tiền oan.

Chị L. (phường Biên Hòa, Đồng Nai) kể, chị nhận được cuộc gọi từ số 865528… tự xưng là nhân viên chuyển phát nhanh, đề nghị chị chuyển 20 ngàn đồng để xác nhận thanh toán, tránh bị hoàn hàng. Người này biết rõ tên, số điện thoại, tình trạng đơn hàng và thời gian giao dự kiến của chị.

Tuy nhiên, do đây là quà tặng (người gửi không báo trước) nhưng kẻ gian lại biết rõ, chị L. đã nghi ngờ và không chuyển tiền. "Không biết vì sao đối tượng lại biết rõ thông tin cá nhân và toàn bộ thông tin đơn hàng của tôi, dữ liệu bị rò rỉ từ đơn vị vận chuyển hay từ nơi bán hàng?" - chị L. thắc mắc.

Trường hợp khác, dù đã đọc nhiều tin cảnh giác, chị Lộc (phường Long Bình, Đồng Nai) vẫn "sụp bẫy". Kẻ lừa đảo gọi điện xác nhận đơn hàng với thông tin và địa chỉ hoàn toàn trùng khớp, viện lý do "giao thất bại" và yêu cầu chị chuyển thêm 18 ngàn đồng để giao lại. Do số tiền nhỏ, chị đã chủ quan chuyển khoản. Đến chiều, khi shipper "thật" đến giao hàng, chị Lộc mới biết mình bị lừa.

Số tiền bị lừa tuy không lớn, nhưng nếu cộng lại từ nhiều nạn nhân thì đây là con số không hề nhỏ.

Nguy hiểm hơn, một số trường hợp sau khi lừa được khoản tiền nhỏ, đối tượng tiếp tục gọi lại, thông báo nạn nhân đã "gửi nhầm vào tài khoản công ty" và sẽ bị "mặc định kích hoạt thành viên", trừ tiền triệu hằng tháng. Để khắc phục, chúng yêu cầu khách hàng truy cập vào một đường link độc hại để "xóa quá trình kích hoạt". Nếu làm theo, tài khoản ngân hàng của nạn nhân có thể bị "bay" sạch tiền.

Đại diện một đơn vị chuyển phát nhanh tại Đồng Nai cũng cảnh báo, không đơn vị vận chuyển nào yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước để "xác nhận" hay "nhận hàng". Nếu có khoản thu hộ (COD), số tiền sẽ được thông báo chính thức trong hệ thống và thu trực tiếp khi giao hàng.

Theo cảnh báo từ Cơ quan Công an và các chuyên gia an ninh mạng, chiêu lừa này dù không mới nhưng đang bùng phát trở lại. Kẻ gian lợi dụng triệt để tâm lý "bận rộn" và "ngại xác minh" của người dùng hiện đại, đặc biệt là nhóm người thường xuyên mua sắm trực tuyến.

Để tự bảo vệ, người dân cần nâng cao cảnh giác và tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Tuyệt đối không chuyển khoản trước: Không bao giờ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cho bất kỳ ai tự xưng là shipper khi chưa nhận hàng và kiểm tra hàng, bất kể lý do họ đưa ra là gì.

- Kiểm tra chéo trên ứng dụng: Nếu nhận được cuộc gọi đáng ngờ, hãy cúp máy và mở ngay ứng dụng mua hàng (Shopee, Lazada, TikTok Shop...) để kiểm tra trạng thái thực tế của đơn hàng. Mọi thông tin (đã thanh toán hay chưa, ai giao) đều được cập nhật chính xác trên hệ thống.

- Cảnh giác với sự hối thúc: Dấu hiệu rõ ràng nhất của lừa đảo là kẻ gian luôn tạo áp lực, thúc giục nạn nhân. Càng bị hối thúc, bạn càng phải bình tĩnh để xác minh lại.

- Bám sát hình thức thanh toán: Hầu hết các đơn hàng đều có tùy chọn COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu bạn chắc chắn mình không thanh toán trước qua ứng dụng, thì không có lý do gì phải chuyển khoản gấp cho shipper.