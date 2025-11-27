Cuộc gọi sinh tử tạo ra phép màu trong vụ cháy gần 20 tiếng ở Hong Kong (Trung Quốc)

Những diễn biến xoay quanh vụ cháy kinh hoàng ở khu chung cư Wang Fuk Court thuộc quận Tai Po (Hong Kong, Trung Quốc) từ khoảng 14h chiều qua (26/11) vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm. Tính đến sáng nay (27/11) 44 người đã thiệt mạng và 279 người khác mất tích. Vụ cháy đã kéo dài khoảng 20 tiếng và lực lượng cứu hỏa, cứu hộ vẫn đang nỗ lực làm việc.

Đến sáng nay (27/11), lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế, dập tắt đám cháy.

Lúc này, phía dưới tòa nhà, nhiều người là người thân, người sinh sống trong tòa nhà này vẫn đang túc trực - chờ đợi tin tốt với những thành viên trong gia đình của họ đang còn mắc kẹt bên trong tòa chung cư cháy, không liên lạc được. Phóng viên HK01 đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận nhiều câu chuyện gây chú ý.

Theo đó, ông Lý đang đi cùng chị gái cho biết gia đình ông sống ở tầng 23, tòa Wang Cheung House - thuộc khu chung cư Wang Fuk Court.

Wang Cheung House cũng là nơi mà theo nhiều nhân chứng chia sẻ với truyền thông Trung Quốc rằng thấy ngọn lửa bùng lên đầu tiên ở bên ngoài tòa nhà này vào chiều 26/11, bén vào lớp lưới và giàn giáo tre dựng để phục vụ dự án cải tạo trị giá 42 triệu USD . Chỉ trong vài phút, lửa lan sang hai tòa Wang Tai House và Wang Shing House,...

Ông Lý và chị gái trả lời phỏng vấn vào sáng 27/11.

Sáng hôm nay (27/11), ông trở lại khu chung cư xem diễn biến tình hình cứu hộ cứu nạn, nghe ngóng tin tức về những người hàng xóm, trước khi đến thăm vợ ông - cũng là một nạn nhân trong vụ cháy đang điều trị tại bệnh viện.

Theo ông Lý, thời điểm vụ cháy xảy ra ông đang ở bên ngoài, chưa biết chuyện gì xảy ra thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ vợ. "Lúc đó là khoảng 15h chiều, tôi nhận được tin nhắn từ vợ, nói rằng chung cư đang cháy. Cô ấy đã cố gắng rời khỏi căn hộ nhưng không được, nên quay trở lại bên trong. Hiện tại đang rất hoảng loạn và lo lắng", ông lý nhớ và kể lại.

Ông nhanh chóng quay về nhưng lúc này đám cháy đang bùng lên dữ dội, không thể vào được tòa nhà. Thấy tình hình nguy cấp, ông Lý liền gọi điện ngay cho vợ, đồng thời liên tục hướng dẫn bà thực hiện các biện pháp an toàn - kỹ năng sinh tồn khi có cháy. "Tôi đã luôn giữ liên lạc với cô ấy qua điện thoại, bảo cô ấy dùng khăn ướt che miệng, tránh xa lửa, không đi tới những cửa sổ có lửa hay mở cửa sổ. Trong suốt quá trình này, tôi cũng luôn trấn an, động viên cô ấy”.

Cuối cùng, đến khoảng gần 4h sáng ngày 27/11, vợ ông được lực lượng cứu hỏa giải cứu thành công, chuyển đến bệnh viện ngay lập tức. Ông Lý cùng chị gái dự định ghé qua khu chung cư trong sáng nay để nắm tình hình, thấy ngọn lủa đã được khống chế; sau đó sẽ tiếp tục chạy qua bệnh viện để thăm vợ.

Ông Lý cho biết bản thân cũng đã gọi cứu hỏa ngay khi nhận được tin, đồng thời hướng dẫn vợ rất cụ thể các bước thoát hiểm, bảo đảm an toàn khi gặp cháy. Đây là điều mà ông học được trong các khóa kỹ năng sống ở công ty và đọc thêm trên trên truyền thông, mạng xã hội.

“Điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và làm đúng từng bước một. May mắn là vợ tôi đã thực hiện đầy đủ các thao tác này, và cuối cùng đã được lực lượng cứu hộ giải cứu an toàn”, ông Lý chia sẻ.

Trong suốt quá trình ấy, vợ ông đã áp dụng những kỹ năng sinh tồn thiết yếu khi cháy: dùng khăn ướt che mũi, miệng để hạn chế khói độc, di chuyển bằng cách bò sát mặt đất và tuyệt đối không dùng thang máy; tìm nơi cao thoáng khí trong căn hộ để chờ cứu hộ, đồng thời tuân thủ các thao tác an toàn quan trọng khác như đóng cửa sau lưng khi di chuyển và dùng khăn ướt bịt khe cửa để hạn chế khói lan vào. Trong trường hợp quần áo bị bắt lửa, bà được hướng dẫn dừng lại, nằm xuống và lăn qua lăn lại để dập lửa. Những bước tưởng đơn giản nhưng lại cực kỳ quan trọng, tạo ra khoảng thời gian quý giá cho lực lượng cứu hộ tới kịp thời.

Bài học từ câu chuyện của gia đình ông Lý khiến nhiều cư dân mạng Hong Kong bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân - nên học thêm các kỹ năng sinh tồn, kỹ năng thoát hiểm khi cháy.

Một số người còn chia sẻ mẹo nhỏ: giữ đèn pin sạc đầy, khăn ướt trong tầm tay, và lập sẵn kế hoạch thoát hiểm cho các thành viên trong gia đình. Những lời khuyên tưởng đơn giản nhưng có thể cứu sống tính mạng trong những tình huống khẩn cấp.

Bình luận của cư dân mạng:

- "Trời ơi, may mắn quá mà phải khen cả hai vợ chồng bình tĩnh. Với trong những vụ như thế này mới thấy những kỹ năng thoát hiểm, giữ an toàn khi có cháy quan trọng như thế nào".

- "Câu chuyện này nên được chia sẻ rộng rãi hơn, cần học ngay những kỹ năng cơ bản như thế này".

- "Nhiều khi mình cũng không biết luôn đó, và có nhiều người trong cơn hoảng loạn sẽ kiểu nhanh chóng chạy ra, lao ra đầu tiên đó".

- "Phải nói là cũng có cả may mắn nữa vì đám cháy dữ dội như vậy nhưng thế mới thấy kỹ năng thoát hiểm khi có cháy quan trọng cỡ nào".