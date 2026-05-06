Cuộc sống gây bất ngờ của BTV Thời sự 19h - “bình rượu mơ” của nhà sáng chế lẫy lừng

Đó là BTV Hoài Anh, sinh năm 1980. Cùng với các BTV Quang Minh, Vân Anh, Diệp Anh thì BTV Hoài Anh quen mặt với công chúng giai đoạn những năm cuối thập niên 2000 và đầu thập niên 2010. Với chất giọng truyền cảm, ngọt ngào cùng ngoại hình duyên dáng, Hoài Anh đã trở thành "biểu tượng" được khán giả yêu mến suốt gần 20 năm gắn bó với VTV.

BTV Hoài Anh tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hoài Anh, tốt nghiệp ngành Đông phương học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh. Sau khi ra trường, cô từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực hàng không trước khi chuyển hướng sang truyền hình.

Cô đến với VTV từ năm 2007 khi VTV9 ra đời, sau đó được điều động ra Hà Nội năm 2008 để tham gia dẫn Thời sự 19h. Thời điểm đảm nhận vai trò này, Hoài Anh là BTV đầu tiên sử dụng giọng miền Nam giữ sóng bản tin Thời sự, trước đó chương trình được dẫn dắt bởi các BTV nói giọng miền Bắc. Sự thay đổi này được xem là bước chuyển mình đáng chú ý trong cách tiếp cận khán giả của VTV. Với phong cách dẫn điềm đạm, giọng nói truyền cảm, chuẩn mực và tác phong chuyên nghiệp, cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo người xem trên cả nước.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó với bản tin Thời sự 19h, đến cuối năm 2021, BTV Hoài Anh chính thức chuyển công tác sang Ban Văn nghệ của VTV. Sự thay đổi này khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi không còn được gặp lại hình ảnh quen thuộc của nữ BTV trong khung giờ vàng.

Ngoài là MC duyên dáng, Hoài Anh từng thể hiện tài năng với phim ảnh khi tham gia Mùa hoa nhớ (cùng Quyền Linh) và đặc biệt là vai phản diện tội phạm ma túy trong bộ phim truyền hình đình đám Đô la trắng (năm 2003)...

Hiện tại, Hoài Anh công tác tại Ban Văn nghệ Đài THVN. Nữ BTV 45 tuổi vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ bên chồng và con gái Kỳ Uyên.

Bên cạnh sự nghiệp, BTV Hoài Anh còn được khán giả yêu mến nhờ gia thế khủng. Theo đó, BTV Hoài Anh sinh ra tại Hà Nội trong một gia đình gia giáo với bộ mẹ đều có học thức cao. Trên trang cá nhân, chính nữ BTV từng chia sẻ, cha cô là cán bộ khoa học về công nghệ thông tin, mẹ là nguyên giảng viên đại học ở Hà Nội, sau đó vào công tác tại văn phòng Bộ giáo dục và Đào tạo ở TP HCM. Cả cha và mẹ của cô đều là những cán bộ từng được gửi sang Liên Xô để đào tạo.

Cha của nữ BTV cũng từng đoạt những giải thưởng lớn về nghiên cứu khoa học như giải 3 trong cuộc thi APICTA - giải thưởng CNTT- Truyền thông thường niên cho các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương với công trình nghiên cứu phần mềm "Tự động hoà âm". Năm 2015, ông được nhận giải Nhân tài đất Việt.

Về đời sống riêng, Hoài Anh kết hôn với một doanh nhân vào năm 2010 và có con gái sinh năm 2011. Cô ít chia sẻ về gia đình, song từng cho biết chồng là người luôn thấu hiểu, đồng hành và hỗ trợ mình trong cả công việc lẫn cuộc sống. Sự sẻ chia đó được xem là hậu phương vững chắc, giúp BTV Hoài Anh yên tâm phát triển sự nghiệp.

Trái lại với hình ảnh trên sóng truyền hình, ngoài đời thường Hoài Anh cho thấy hình ảnh trẻ trung, hiện đại. Cô linh hoạt biến hóa với những trang phục năng động, sành điệu nhưng vẫn giữ nét thanh lịch vốn có. Sự cân bằng giữa hình ảnh chuyên nghiệp và đời thường gần gũi giúp nữ BTV nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.