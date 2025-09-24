Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống hiện tại của ngôi sao “Bụi đời Chợ Lớn” sau 10 năm mất tích, làm nail, làm shipper

24-09-2025 - 00:29 AM | Sống

Cuộc sống hiện tại của ngôi sao “Bụi đời Chợ Lớn” sau 10 năm mất tích, làm nail, làm shipper

Từ bỏ hào quang của một ngôi sao, nam diễn viên chọn lập gia đình, sẵn sàng làm nhiều công việc lao động chân tay để có tiền chăm lo cho vợ con.

Diễn viên Long Điền là cựu võ sĩ Taekwondo từng vô địch SEA Games 2003. Anh bén duyên điện ảnh năm 2011 với phim “Khát Vọng Olympic” và được biết đến nhiều nhất với vai chính Hùng Chợ Lớn trong phim “Bụi đời Chợ Lớn”.

Sau phim đó, anh dường như rút lui khỏi sự nghiệp diễn xuất. Năm 2015, Long Điền bất ngờ kết hôn, kể từ đó anh “mất tích” khỏi làng giải trí Việt.

Mới đây, ngôi sao “Bụi đời Chợ Lớn” bất ngờ quay lại màn ảnh với dự án điện ảnh “Trại buôn người” và chia sẻ về 10 năm vắng bóng của mình.

Cuộc sống hiện tại của ngôi sao “Bụi đời Chợ Lớn” sau 10 năm mất tích, làm nail, làm shipper- Ảnh 1.

Diễn viên Long Điền.

Trả lời phỏng vấn trên báo Người Lao Động, nam diễn viên tiết lộ về lý do 10 năm vắng bóng. Anh tâm sự, thời điểm ra mắt phim "Bụi đời Chợ Lớn", anh kỳ vọng nhiều vào dự án điện ảnh đầu tay nhưng lại không được như ý. Điều đó khiến anh bị chông chênh, mất lửa với nghề. Đúng thời điểm bế tắc nhất, anh gặp bà xã của mình. Anh đi theo tiếng gọi của tình yêu và sang Mỹ định cư cùng vợ.

Nói về cuộc sống bên Mỹ, nam diễn viên chia sẻ: “Tôi bắt đầu cuộc sống mới khá chật vật vì tôi như tờ giấy trắng, không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Tôi có sở trường về võ thuật nhưng mở võ đường ở xứ lạ khiến tôi trăn trở.

Rồi áp lực của mưu sinh, tôi làm nail (làm móng) và cả shipper. Cuộc sống cơm áo gạo tiền cứ thế cuốn tôi đi xa, rất xa với niềm đam mê võ thuật và diễn xuất của mình. Nhiều lúc, tôi thực sự chạnh lòng”.

Dù vậy thì niềm đam mê nghệ thuật đã đưa ngôi sao “Bụi đời Chợ Lớn” quay lại với màn ảnh sau 10 năm ngủ yên. Lần trở lại này, diễn viên Long Điền cho biết, cả anh và bà xã sẽ về Việt Nam. Anh được vợ ủng hộ quay lại với nghề diễn viên.

Nam diễn viên mong ước được một lần đánh thật với Johnny Trí Nguyễn trong dự án điện ảnh lớn do chính Johnny Trí Nguyễn thực hiện.

Cuộc sống hiện tại của ngôi sao “Bụi đời Chợ Lớn” sau 10 năm mất tích, làm nail, làm shipper- Ảnh 2.

Long Điền và Johnny Trí Nguyễn.

Cuộc sống hiện tại của ngôi sao “Bụi đời Chợ Lớn” sau 10 năm mất tích, làm nail, làm shipper- Ảnh 3.

Tố ấm của ngôi sao "Bụi đời Chợ Lớn".

Về tổ ấm hiện tại của mình, vợ chồng nam diễn viên đã có 2 con, 1 trai và 1 gái. Dù không thường xuyên đăng tải hình ảnh của mình và gia đình nhưng ở những khoảnh khắc hiếm hoi ngôi sao “Bụi đời Chợ Lớn” chia sẻ lên trang cá nhân thì có thể thấy, anh đang có một tổ ấm hạnh phúc và bình yên.

Theo Tám Tám

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giáo sư Việt 41 tuổi lọt top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới 2025: Từng giảng dạy ở ĐH Johns Hopkins, đẹp trai "vạn người mê"

Giáo sư Việt 41 tuổi lọt top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới 2025: Từng giảng dạy ở ĐH Johns Hopkins, đẹp trai "vạn người mê" Nổi bật

Giáo viên dạy thêm giờ được hưởng lương gấp 1,5 lần

Giáo viên dạy thêm giờ được hưởng lương gấp 1,5 lần Nổi bật

Chưa nhiều người tận dụng loại nước này: Không phải trà xanh nhưng cực tốt, thay thế được cả cà phê, Việt Nam cũng có bán

Chưa nhiều người tận dụng loại nước này: Không phải trà xanh nhưng cực tốt, thay thế được cả cà phê, Việt Nam cũng có bán

00:07 , 24/09/2025
Vợ cũ tiết lộ thông tin bất ngờ về cuộc sống của ông Minh - bà Giao sau khi nhận hơn 1,5 tỷ từ mạnh thường quân

Vợ cũ tiết lộ thông tin bất ngờ về cuộc sống của ông Minh - bà Giao sau khi nhận hơn 1,5 tỷ từ mạnh thường quân

23:57 , 23/09/2025
Chỉ cần làm 3 việc nhỏ này, phụ nữ trung niên có thể vững vàng tài chính ở tuổi nghỉ hưu

Chỉ cần làm 3 việc nhỏ này, phụ nữ trung niên có thể vững vàng tài chính ở tuổi nghỉ hưu

23:47 , 23/09/2025
Công an Hà Nội: Thông tin học sinh lớp 6 suýt bị bắt cóc là sai sự thật

Công an Hà Nội: Thông tin học sinh lớp 6 suýt bị bắt cóc là sai sự thật

23:29 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên