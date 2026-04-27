Cuộc thi ngủ trong rừng đang hot ở Trung Quốc: Kín 400 suất đăng ký, tiền thưởng cho “thần ngủ" là bao nhiêu?

Mới đây trên Threads, Xiaohongshu, chia sẻ nhiều hình ảnh về một cuộc thi ngủ ở trong rừng, nhận về nhiều sự quan tâm.

Viral cuộc thi ngủ trong rừng

Một chủ tài khoản Xiaohong đã đến tận khu rừng - nơi đang tổ chức cuộc thi ngủ, chụp ảnh lại và đăng tải lên mạng xã hội, vì thấy wow quá đi.

Cô bạn chia sẻ: “Đây thực sự là một cuộc thi chất lượng, giúp các bạn phục hồi tinh thần rất tốt”. Cô cho rằng so sánh các cuộc thi ngủ thông thường khác thì sự kiện này thực sự quan tâm đến chất lượng của giấc ngủ hơn là việc duy trì thời gian ngủ lâu nhất.

Trong lúc này, khi những hình ảnh tại cuộc thi ngủ này được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng hỏi tìm địa chỉ để tới tham gia. Thậm chí, bày tỏ mong muốn thành phổ của mình tổ chức sự kiện tương tự để tham dự. Họ không chỉ thu hút bởi hình ảnh thú vị, độc đáo mà còn muốn được trải nghiệm trực tiếp.

Người này trực tiếp đến cuộc thi và cho biết cảm thấy những hình ảnh này quá đặc biệt, cũng muốn thử làm người chơi.

“Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được việc ngủ ngoài trời dưới ánh nắng xuân rực rỡ, lắng nghe tiếng chim hót và tiếng nước chảy sẽ dễ chịu đến mức nào.

Nếu cuộc thi này thực sự được tổ chức, tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ”, một chủ tài khoản Xiaohongshu có cái tên “Người nghiện công việc” chia sẻ.

Nhanh chóng, thông tin về sự kiện ngủ trong rừng này thu hút nhiều lượt quan tâm, tìm kiếm.

Theo Tân Hoa Xã, “Cuộc thi ngủ trong rừng Sùng Minh Thượng Hải 2026” được tổ chức tại Công viên rừng quốc gia Đông Bình thuộc quận Sùng Minh, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc thu hút hàng trăm người tham dự, ở đủ mọi lứa tuổi khác nhau.

Cuộc thi này được chia ra làm 8 chặng, bắt đầu từ ngày 21/3, trong đó 6 chặng diễn ra vào các ngày thứ Bảy từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4, và hai chặng bổ sung vào ngày 2-3/5.

Theo quy định, thời gian thi của mỗi lượt là từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối (kéo dài 7 giờ). Trong quá trình thi, người tham gia bị cấm ngồi, đứng, rời đi để vào nhà vệ sinh hoặc sử dụng điện thoại thông minh. Nếu hơn một phần ba cơ thể rời khỏi nệm, sẽ tự động bị coi là bỏ cuộc.

Trên bãi cỏ, 50 chiếc giường được xếp thành 5 hàng. Thí sinh nằm thẳng, có người trùm kín đầu ngủ, có người che ô. Tất cả đều nhắm mắt.

Các thiết bị theo dõi giấc ngủ được kết nối với chăn nệm, cho phép đánh giá giấc ngủ sâu và giấc ngủ nông theo thời gian thực. Để chứng minh tính công bằng và khoa học của cuộc thi, dữ liệu của người tham gia được hiển thị đồng bộ trên màn hình lớn.

Có hơn 400 người đăng ký, tức là mỗi chặng có khoảng 50 người tham gia cuộc thi ngủ.

Cuối cùng, dựa trên “điểm số giấc ngủ” được tổng hợp từ các dữ liệu theo dõi, người tham gia sẽ nhận giải thưởng theo từng hạng, gồm:

- “Ngủ nhanh nhất”: 2.000 tệ (khoảng 7,7 triệu đồng)

- “Thần ngủ tối cao”: 3.000 tệ (khoảng 11 triệu đồng)

Chia sẻ thực tế từ người trải nghiệm?

Theo Thepaper, không khí rất tĩnh lặng, nếu không có màn hình hiển thị dữ liệu giấc ngủ thì gần như không có gì xảy ra. Một thí sinh nói đùa: “Cảm giác như bị giám sát ngủ trưa như trẻ mẫu giáo.”

Một thí sinh khác chia sẻ, ban đầu nghĩ sẽ khó ngủ vì quá háo hức, nhưng khi ánh nắng chiếu xuống, cô lại ngủ rất tự nhiên.

Dương Vĩnh Long có lẽ là thí sinh đến từ xa nhất. Anh đi tàu hỏa suốt một đêm từ Tây An đến Thượng Hải. Trước đó nửa tháng, anh vừa tham gia gần 5 cuộc thi “vua ăn cay” trên khắp cả nước. Giữa tháng 3, tình cờ thấy cuộc thi ngủ, anh lập tức đăng ký nhưng đã hết chỗ. Sau vài ngày kiên trì “canh link”, anh mới may mắn giành được suất.

Tuy nhiên, cuối cùng người rất giỏi ăn cay này lại nhận ra mình… không giỏi ngủ đến thế.

Quy tụ nhiều “cao thủ”, “thần ngủ” xuất hiện. Từ 21/3 đến 3/5, tổng cộng 8 chặng với 400 suất đều kín chỗ, và số người đến xem cũng không ít.

Địa điểm tổ chức là Công viên rừng quốc gia Đông Bình, Sùng Minh.

Sau khi tham gia trải nghiệm ở đây, nhiều người cho biết họ cảm thấy giấc ngủ ngoài trời giúp họ cảm thấy thoải mái hơn.

Đây cũng là một thử nghiệm của du lịch Sùng Minh. Cuối năm 2026, tuyến metro số 22 (tuyến Sùng Minh) dự kiến hoàn thành, kết nối hòn đảo sinh thái này với nội đô Thượng Hải. Tương lai vẫn chưa rõ, nhưng trong mùa xuân “gây sốt” này, những “hạt giống” phát triển có thể đã bắt đầu nảy mầm.

Chính quyền Sùng Minh cho biết, ý tưởng xuất phát từ việc muốn giải quyết bài toán du lịch: Liên kết giữa khách sạn và điểm tham quan còn yếu, tỷ lệ khách ở lại qua đêm thấp.

Sùng Minh có lợi thế “gần đô thị nhưng gần thiên nhiên”, cùng quan niệm dưỡng sinh “hít thở không khí sạch, ăn ngon, ngủ ngon”. Cuộc thi nhằm biến điều này thành sản phẩm trải nghiệm thực tế.

Tuy nhiên, tổ chức ngủ ngoài trời không hề đơn giản, đặc biệt là yếu tố thời tiết. Ban tổ chức phải theo dõi dự báo mỗi ngày, chuẩn bị mũ, lều… và điều chỉnh địa điểm.

Ngoài ra, để đảm bảo công bằng, mỗi giường đều có cảm biến theo dõi nhịp tim, hô hấp và chuyển động. Dữ liệu hiển thị trực tiếp trên màn hình lớn, tránh gian lận.

Một trong những đơn vị tổ chức, Giám đốc Triệu Mẫn của Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Thượng Hải cho biết, thông qua sự kiện này, hy vọng mọi người có thể nâng cao hiểu biết về giấc ngủ, coi trọng mối quan hệ giữa giấc ngủ và sức khỏe, từ đó quan tâm hơn đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Ông cũng cho rằng việc hình thành thói quen cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi sẽ giúp mọi người duy trì tinh thần tích cực và trạng thái tốt hơn trong công việc và cuộc sống.

