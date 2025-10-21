Cuộc trò chuyện của 2 “cá mập” đầu tư Chứng khoán - Bất động sản trước cú sập lịch sử của VN-Index hé lộ điều thú vị của dòng tiền đầu tư cuối năm

Cách đây chỉ vài hôm, một cuộc trò chuyện ngắn giữa hai nhà đầu tư lớn, một người chuyên bất động sản, một người "ăn ngủ" với chứng khoán hé lộ những điều thú vị về tâm lý nhà đầu tư cuối năm.

"Khoảng 5 hôm trước, một người bạn đầu tư bất động sản gọi cho tôi, nói rằng chứng khoán đang tăng mạnh quá, muốn chuyển bớt vốn sang chơi chứng. Tôi chỉ cười rồi nghĩ, thôi xong rồi, "cá mập" trước nay chỉ biết bất động sản đi hỏi mua chứng khoán thì chuẩn bị thoát ra thôi. Ai ngờ, vài ngày sau VN-Index sụt gần 100 điểm", anh T. kể.

Theo anh T., tâm lý đám đông vẫn là chất xúc tác nguy hiểm nhất của thị trường chứng khoán. "Ai cũng sợ bỏ lỡ (FOMO), nhưng quên rằng khi tất cả đều hưng phấn thì rủi ro lại ở mức cao nhất. Thị trường luôn vận hành theo chu kỳ: người vào sau cùng thường là người trả giá", anh chia sẻ.

Phiên giao dịch ngày 20/10 khép lại với một cú sốc lịch sử khi VN-Index lao dốc gần 95 điểm (5,47%), rơi về 1.636,43 điểm – mức giảm mạnh nhất trong 25 năm của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tâm lý hoảng loạn bao trùm toàn, hàng trăm mã giảm sàn, đặc biệt ở các nhóm trụ ngân hàng, bất động sản, chứng khoán. Nhiều nhà đầu tư cá nhân chịu cảnh "bốc hơi" hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng chỉ trong một phiên.

Sang phiên sáng ngày 21/10, dù có thời điểm VN-Index tăng tới 28 điểm, nhưng áp lực bán diễn ra trên diện rộng khiến chỉ số đảo chiều giảm về mốc 1.630 điểm.

Theo ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank, đây là giai đoạn thử thách bản lĩnh của những người đi đường dài, khi dòng tiền trên thị trường đang phân hóa mạnh giữa các kênh đầu tư.

Ông Khánh nhận định, đà tăng mạnh thời gian qua của VN-Index là kết quả tổng hòa từ nhiều yếu tố: kỳ vọng nâng hạng thị trường, dòng tiền nội dồi dào, cùng tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư sau giai đoạn phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, ông cho rằng đầu tư hiệu quả không nên dựa vào kỳ vọng lướt sóng, mà phải nhìn trong trung và dài hạn.

"Thị trường luôn có những nhịp điều chỉnh, và nếu nhìn xa hơn, dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn. Vấn đề là phải xác định mình đang đi đường dài, khi đó mỗi nhịp điều chỉnh lại là cơ hội để tích lũy", ông Khánh nhấn mạnh.

Tuy vậy, vị chuyên gia cũng cảnh báo về hiện tượng "sóng đầu cơ" đang quay trở lại, nhất là ở những cổ phiếu tăng nhanh bất thường so với nội lực doanh nghiệp.

"Nhà đầu tư ngắn hạn cần tỉnh táo với các mã đã tăng nóng. Ai vào sau cùng thường là người trả giá. Thực tế, dù thị trường lập đỉnh, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa có lãi thực do chọn sai thời điểm hoặc cổ phiếu", ông cho hay.

Sau giai đoạn tăng nóng, dòng tiền đầu tư đang có xu hướng rút khỏi nhóm đầu cơ, quay về những kênh an toàn hơn như vàng, bất động sản và cổ phiếu có nền tảng thực.

Trong khi chứng khoán tăng 38% từ đầu năm, vàng và bạc lại gây bất ngờ khi tăng đến 50% – 60%, vượt xa lợi suất tiền gửi và mức tăng của tỷ giá USD.

Theo ông Phan Dũng Khánh, diễn biến này phản ánh tâm lý phòng thủ của giới đầu tư giữa bối cảnh địa chính trị phức tạp và lạm phát chưa hạ nhiệt. "Vàng không chỉ là nơi trú ẩn khi bất ổn mà còn là công cụ cân bằng danh mục đầu tư. Ai nắm giữ từ đầu năm đến giờ đều có lãi lớn", ông nói.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý việc mua vàng ở vùng giá cao nên được cân nhắc kỹ. Nếu mục tiêu là bảo toàn tài sản thì ổn nhưng nếu đầu cơ ngắn hạn thì rủi ro rất lớn.

Về bạc, dù cũng đang trong chu kỳ tăng giá mạnh nhưng tốc độ tăng vẫn thua xa vàng. Ông Khánh dẫn chứng, 3 năm qua vàng liên tục lập đỉnh, còn bạc phải mất tới 14 năm mới trở lại vùng giá cao nhất.

"Điều đó cho thấy vàng vẫn giữ vị thế là kênh trú ẩn và tích lũy tài sản hàng đầu, trong khi bạc dù hấp dẫn ở ngắn hạn vẫn chủ yếu mang tính đầu cơ", ông Khánh nhận định.

Bất động sản vẫn là kênh tích sản dài hạn, không phải cuộc đua lướt sóng.

Về bất động sản, theo thống kê từ Batdongsan.com.vn, lượng tìm kiếm căn hộ trong quý III/2025 tăng 22%, còn nhà riêng tăng 15%, cho thấy dòng tiền đang quay lại phân khúc có nhu cầu thực.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, nhận định: "Thị trường bất động sản quý III/2025 ghi nhận đà phục hồi rõ nét nhưng có sàng lọc mạnh. Dự án có pháp lý minh bạch, vị trí tốt, hạ tầng đồng bộ sẽ hút mạnh dòng tiền".

Đồng quan điểm, ông Phan Dũng Khánh cho rằng thị trường bất động sản đang phục hồi có chọn lọc, tập trung vào những dự án "thật", gắn liền với nhu cầu sử dụng và năng lực chủ đầu tư.

"Tương tự chứng khoán, bất động sản vẫn là kênh tích sản dài hạn, không phải cuộc đua lướt sóng. Ai chọn đúng dự án sẽ thắng lớn, còn ai đua theo đám đông dễ mắc kẹt vốn", ông Khánh nói.

Ở góc nhìn khác, ông Bùi Văn Huy, Phó Giám đốc FIDT cho rằng nhìn về trung và dài hạn, chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn khi chính sách điều hành của Chính phủ vẫn thiên về nới lỏng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, mặt bằng lãi suất thấp, vàng lập đỉnh, bất động sản cần vốn lớn do giá đã tăng cao khiến dòng tiền khó tìm kênh thay thế hấp dẫn hơn chứng khoán.



Với những người chưa đủ vốn để tham gia bất động sản trực tiếp, ông Khánh cho rằng có thể đầu tư gián tiếp qua cổ phiếu nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản hoặc công nghệ liên quan đến AI, đây là những lĩnh vực có dư địa tăng trưởng dài hạn.

Theo ông Huy, định giá thị trường hiện đang ở vùng hợp lý, tạo cơ hội cho nhà đầu tư kiên nhẫn và có tầm nhìn dài hạn. Tuy nhiên, ông cũng khuyến cáo cần theo dõi sát rủi ro tỷ giá, lạm phát và diễn biến địa chính trị để có chiến lược giải ngân phù hợp.