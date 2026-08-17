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Cuối cùng cô nhân viên đã có danh phận: Bản lĩnh khiến CR7 không thể ngoại tình, 8 năm nuôi 3 con riêng của chồng

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Ronaldo từng nhấn mạnh vai trò của Georgina trong việc giữ gia đình gắn kết, đến mẹ chồng cũng dành sự "biết ơn" cho con dâu.

Ngày 11/8/2026, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez chính thức kết hôn trong một buổi lễ riêng tư tại nhà riêng ở Cascais, Bồ Đào Nha. Không có sân khấu xa hoa hay danh sách khách mời dài, hôn lễ chỉ có 5 người con của họ cùng một số người thân, bạn bè chứng kiến. Hai người chọn đúng ngày kỷ niệm 10 năm kể từ lần đầu gặp nhau tại cửa hàng Gucci ở Madrid.

Sự kiện này khiến câu chuyện của Georgina được nhắc lại theo một cách khác. Bởi cô từng là một cô gái gần như vô danh trong thế giới của Ronaldo, nhưng sau một thập kỷ, lại trở thành người phụ nữ mà siêu sao bóng đá lựa chọn để chính thức bước vào hôn nhân.

Từ nhân viên bán hàng đến người phụ nữ đứng bên CR7

Georgina gặp Ronaldo vào năm 2016 khi đang làm trợ lý bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Trong bộ phim tài liệu I Am Georgina, cô kể rằng một đồng nghiệp từng nhờ mình ở lại cửa hàng thêm khoảng 30 phút để phục vụ một khách hàng. Người khách đó chính là Ronaldo. Sau những lần gặp gỡ tiếp theo, mối quan hệ giữa hai người dần phát triển. Đầu năm 2017, họ lần đầu xuất hiện công khai cùng nhau tại lễ trao giải The Best FIFA Football Awards.

Xuất phát điểm của Georgina khá khác biệt so với hình ảnh xa hoa hiện tại. Cô lớn lên tại Jaca, Tây Ban Nha, trong một gia đình có điều kiện kinh tế hạn chế. Georgina từng mơ trở thành vũ công ballet nhưng gia đình không đủ khả năng chi trả cho việc học. Trước khi bước vào thế giới thời trang cao cấp, cô từng làm nhiều công việc dịch vụ và bán hàng.

Sau khi đến với Ronaldo, Georgina không chỉ sống bên cạnh một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới mà còn trở thành mẹ của một gia đình đông con. Cô cùng Ronaldo chăm sóc Cristiano Jr., cặp song sinh Eva và Mateo, sau đó có hai con gái chung là Alana Martina và Bella Esmeralda. Năm 2022, cặp đôi mất người con trai song sinh của Bella trong quá trình sinh nở, một biến cố lớn đối với cả gia đình.

Ronaldo từng nhấn mạnh vai trò của Georgina trong việc giữ gia đình gắn kết, còn mẹ anh, bà Dolores Aveiro, cũng từng công khai phủ nhận tin đồn bất hòa với Georgina và gọi cô là người hỗ trợ tuyệt vời cho con trai.

Sau gần một thập kỷ bên nhau, Ronaldo cầu hôn Georgina vào tháng 8/2025. Chiếc nhẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm vì kích thước đặc biệt lớn. Các chuyên gia trang sức đưa ra những mức định giá khác nhau, phổ biến trong khoảng 2-5 triệu USD, tương đương hàng chục đến hơn 100 tỷ đồng tùy tỷ giá và cách định giá. Vì đây là ước tính của chuyên gia, không thể khẳng định chiếc nhẫn chính xác trị giá 127 tỷ đồng hay là "đắt nhất lịch sử giới cầu thủ".

Một năm sau màn cầu hôn, hai người chính thức trở thành vợ chồng.

Điều gì khiến một siêu sao chọn ở lại?

Nếu chỉ nhìn vào nhan sắc, Georgina không phải trường hợp duy nhất có thể khiến Ronaldo chú ý. Nhưng điều tạo nên khác biệt của cô dường như nằm ở việc cô không chỉ bước vào cuộc sống của Ronaldo với tư cách người yêu, mà dần trở thành một phần của gia đình anh.

Cô cùng Ronaldo nuôi dạy 5 người con, hiện diện trong những biến cố quan trọng và xây dựng một cuộc sống riêng bên cạnh sự nghiệp của bạn đời. Georgina cũng không đứng hoàn toàn trong cái bóng của Ronaldo. Cô phát triển công việc người mẫu, thời trang, kinh doanh và trở thành nhân vật trung tâm của series I Am Georgina trên Netflix.

Vì thế, gọi câu chuyện này đơn giản là "cô nhân viên bán hàng trói chân CR7" có lẽ chưa đủ. Georgina không giữ Ronaldo bằng một bí quyết duy nhất. Cô đi cùng anh đủ lâu để biến một mối quan hệ tình cảm thành một gia đình thực sự.

Hôn lễ ngày 11/8 cũng cho thấy điều đó. Sau 10 năm, họ không chọn một đám cưới phô trương mà tổ chức nghi lễ nhỏ với các con ngay tại nhà. Ronaldo và Georgina sau đó cho biết họ vẫn dự định có một buổi lễ lớn hơn cùng người thân, bạn bè trong tương lai.

Có thể sẽ luôn có những tranh luận về việc Georgina đã "đổi đời" nhờ Ronaldo. Nhưng nhìn theo chiều ngược lại, cô cũng đã xây dựng cho mình một vị trí riêng trong gia đình và sự nghiệp. Một người phụ nữ có thể bắt đầu từ vị trí rất thấp, nhưng thứ quyết định cô đi được bao xa không chỉ là người đàn ông cô gặp, mà là cách cô xây dựng giá trị của chính mình sau khi bước vào mối quan hệ ấy.

Theo VV

Phụ nữ mới

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