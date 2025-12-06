Cuối năm 2025, cả nước sẽ có 3.188 km cao tốc

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 - Ảnh: VGP/NB

Sáng 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 với chương trình thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, báo cáo Thủ tướng về việc khắc phục tình trạng sạt lở quốc lộ và cao tốc sau mưa lũ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, trên các tuyến quốc lộ đã phân cấp về địa phương quản lý còn 8 vị trí chưa thông xe (5 vị trí trên QL.27C, 1 vị trí trên QL.27 thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 1 vị trí trên QL.20 thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng) và mới phát sinh 1 điểm trên QL.28 tỉnh Lâm Đồng do mưa lớn ngày 3/12. Hiện các lực lượng đường bộ đang cố gắng khắc phục để thông xe trong thời gian sớm nhất.

Riêng một số vị trí trên tuyến cao tốc Vân Phong-Chí Thạnh mưa lũ làm sạt lở nghiêm trọng, gây ra đứt gãy nền đường, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị đang tập trung khắc phục để hoàn thành tuyến cao tốc này trước 30/12.

Hoàn thành 3.188 km cao tốc

"Với các dự án cao tốc chuẩn bị thông xe vào 19/12, Bộ Xây dựng đã tổ chức 22 đoàn kiểm tra do các Thứ trưởng trực tiếp đôn đốc từng dự án, đảm bảo tiến độ các dự án được kiểm soát chặt chẽ. Đến cuối năm 2025 đảm bảo thông xe được 3.188 km cao tốc (bao gồm hoàn thiện tuyến chính, đường gom và đường dân sinh).

Đặc biệt, nếu tính thêm cả nút giao và giao lộ, đến cuối năm 2025, cả nước sẽ hoàn thành tối thiểu 3.513 km cao tốc cùng với 1.701 km đường ven biển. Kết quả này cao hơn mục tiêu Thủ tướng yêu cầu trên theo tinh thần Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 (đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường cao tốc và khoảng 1.700 km đường ven biển trong năm 2025)", Bộ trưởng thông tin.

Đối với công tác chuẩn bị cho việc khởi công loạt dự án quy mô lớn vào ngày 19/12, Bộ Xây dựng đã tổng hợp theo báo cáo của các địa phương, đến nay đã có 34 tỉnh/thành phố cùng các Bộ, ngành đã đăng ký 239 dự án khởi công, khánh thành dịp này (152 dự án khởi công, 87 dự án khánh thành). Tổng giá trị đầu tư các dự án này khoảng 1.240.537 tỷ đồng, trong đó thì vốn ngân sách nhà nước tham gia là 545,2 nghìn tỷ đồng (44%).

Bộ trưởng cũng cho biết thêm, trong trường hợp TP Hà Nội đăng ký thêm 2 dự án rất lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là dự án Phân khu đô thị thể thao Olympic và dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vào dịp 19/12 tới đây thì tổng giá trị các dự án khởi công/khánh thành sẽ là hơn 2 triệu tỷ đồng.

Báo cáo Thủ tướng về dự án thành phần 1 xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định: Bộ Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ cùng sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo dự án đường sắt quan trọng Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẵn sàng khởi công vào ngày 19/12.

Hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội

Về việc hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cũng cho biết: Đến hết tháng 11, cả nước đã hoàn thành 82.647/100.000 căn nhà ở xã hội và dự kiến đến cuối tháng 12/2025, cả nước sẽ có 102.146 căn nhà ở xã hội, đạt 102% kế hoạch được giao.

Tại phiên họp, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời về việc "nhà xây xong người dân có mua được hay không" cũng như tình trạng "cò mồi", nâng giá nhà ở xã hội đã được báo chí phản ánh trong thời gian vừa qua.

Báo cáo người đứng đầu Chính phủ, Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định, ngay sau chỉ thị của Thủ tướng, Bộ Xây dựng cùng các địa phương đã đồng loạt vào cuộc chấn chỉnh tình trạng "cò mồi" trong mua nhà ở xã hội. Hiện nay, tất cả các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện mở bán đều được giao dịch công khai, minh bạch trên môi trường mạng và chấp hành đúng quy định pháp luật.