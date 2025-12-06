Hoàn thành sắp xếp trường học, trạm y tế cấp xã trước 31/12; lấy ý kiến rộng rãi dự thảo nghị định đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Thu Giang

Chiều 4/12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã làm việc với Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ xây dựng thể chế và những yêu cầu cấp bách cần hoàn thành từ nay đến hết tháng 12/2025.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết trong tháng 10 và 11/2025, Bộ đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư 4 báo cáo, đề án, tờ trình; tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 3 nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 6 nghị định, 4 nghị quyết của Chính phủ và 5 quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đây là khối lượng công việc đáng kể, thể hiện nỗ lực của toàn ngành nội vụ trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ lớn diễn ra cùng lúc.

Đáng chú ý, ngay sau buổi làm việc tháng 11/2025 với Phó Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã trình và được Chính phủ ban hành 4 nghị định quan trọng liên quan đến mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; quy định khung số lượng Phó Chủ tịch UBND, số lượng và cơ cấu Ủy viên UBND; trình tự, thủ tục phê chuẩn kết quả bầu và xử lý các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; cùng Nghị định số 303/2025/NĐ-CP ngày 19/11/2025 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; và Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 27/11/2025 về phân loại đơn vị hành chính.

Theo kế hoạch, trong tháng 12/2025, Bộ Nội vụ phải trình Chính phủ ban hành tổng cộng 27 văn bản. Trong số này, 13 văn bản đã trình; 8 văn bản đang được Bộ Tư pháp thẩm định; 4 văn bản đang hoàn thiện hồ sơ để gửi thẩm định; và 2 văn bản xin lùi sang tháng 3/2026 do tính chất đặc thù. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa nhận tiến độ này là thách thức rất lớn, yêu cầu toàn ngành phải dồn toàn lực để bảo đảm thời hạn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ và các đơn vị chuyên môn cũng báo cáo cụ thể tình hình xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025, Luật Cán bộ, công chức 2025, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động…

Nhiều văn bản có nội dung phức tạp, tác động rộng, cần thời gian rà soát kỹ lưỡng để vừa bảo đảm tiến độ, vừa bảo đảm chất lượng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho ý kiến về thời hạn hoàn thành các nghị định - Ảnh: VGP/Thu Giang

Áp lực chính là động lực

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận nỗ lực của Bộ Nội vụ trong thời gian qua, đặc biệt là công tác xây dựng hệ thống nghị định - một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2025.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng cần mức độ nỗ lực và tinh thần làm việc cao hơn nữa bởi nếu không tăng tốc sẽ rất khó hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được giao.

Theo Phó Thủ tướng, từ nay đến cuối năm, công việc của Bộ Nội vụ bước vào “giai đoạn chiến dịch”, nghĩa là mọi nhiệm vụ phải triển khai với cường độ cao, sát sao từng ngày.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để Bộ Nội vụ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Bộ phải phát huy tối đa tinh thần chủ động, cải tiến phương pháp làm việc, tăng cường phối hợp và kiểm soát tiến độ chặt chẽ.

Mục tiêu cuối cùng là hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ xây dựng thể chế trong năm 2025 – nhiệm vụ then chốt quyết định hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính trong giai đoạn tiếp theo.

“Trước hết là phương pháp làm việc. Phải cụ thể, phải hiệu quả, phải sát sao. Nếu không thay đổi phương pháp làm việc thì không thể hoàn thành được khối lượng công việc. Trách nhiệm chính trị và quyết tâm phải được đặt lên hàng đầu”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ, đặc biệt là trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Với những văn bản lớn, quan trọng, nếu thiếu cơ chế phối hợp nhanh, linh hoạt thì chắc chắn sẽ không kịp tiến độ trình Chính phủ và Thủ tướng.

"Áp lực chính là động lực để làm việc", Phó Thủ tướng nói và đề nghị lãnh đạo Bộ phải trực tiếp vào cuộc, tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các vấn đề còn vướng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ - Ảnh: VGP/Thu Giang

Lấy ý kiến rộng rãi dự thảo nghị định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức

Về nhóm nhiệm vụ ưu tiên, Phó Thủ tướng xác định trọng tâm là hoàn thành 3 nhóm công việc lớn: Xây dựng thể chế; phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước và tổng kết 5 năm cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76; và xử lý các vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp tổ chức các bộ, cơ quan ngang bộ.

Đối với các nhóm nghị định, Phó Thủ tướng đưa ra lộ trình cụ thể theo các mốc 7/12, 15/12 và 25/12 để ban hành, yêu cầu các đơn vị bám sát đúng từng thời điểm. Một số nghị định đặc biệt sẽ được lùi sang năm 2026, còn lại phải hoàn thành trong tháng 12.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh Nghị định về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động; theo đó phải bảo đảm tính mở, kết nối và liên thông dữ liệu để phục vụ điều tiết thị trường lao động trong nước và quốc tế. Nền tảng sàn giao dịch việc làm quốc gia phải vận hành “thật”, có giao dịch thật và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu kịp tiến độ, Bộ có thể tổ chức khai trương vào tháng 12 này.

Liên quan đến nghị định về vị trí việc làm, Phó Thủ tướng cho rằng cần vừa xây dựng, vừa rà soát, mục tiêu phải là tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, giúp các bộ, ngành và địa phương thuận lợi trong xác định vị trí việc làm. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ đẩy nhanh tiến độ dự thảo để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đối với nghị định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải đánh giá tác động kỹ, đặc biệt là phương pháp đánh giá – yếu tố then chốt quyết định chất lượng thực thi. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi; trong quá trình lấy ý kiến, Bộ có thể tiếp tục hoàn thiện dự thảo.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Thu Giang

Tháo gỡ các vướng mắc trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Bên cạnh khối lượng lớn về thể chế, Phó Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị quan trọng của tháng 12, đó là công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước.

Phó Thủ tướng cho biết tuần tới sẽ trực tiếp rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị, duyệt phim tài liệu, kịch bản chương trình và tiến độ công tác lễ tân, tuyên truyền, trưng bày. Đây là sự kiện lớn, đòi hỏi chuẩn bị toàn diện, chu đáo, ấn tượng.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ phải tiếp tục chủ trì tháo gỡ các vướng mắc trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Hoàn sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục công lập và trạm y tế cấp xã trước ngày 31/12/2025

Phó Thủ tướng cũng nêu một vấn đề nổi lên là thủ tục hành chính, không chỉ thủ tục đối với người dân, mà cả thủ tục nội bộ.

Phó Thủ tướng dẫn chứng trường hợp tại Đà Nẵng, một đơn vị phải xác nhận đến 7.000 trường hợp chỉ để chứng minh nơi sinh của sinh viên, trong khi dữ liệu quốc gia về dân cư đã có đủ.

Điều này cho thấy sự bất cập trong quy trình nội bộ, gây phiền hà không cần thiết và cần sớm được chấn chỉnh.

"Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không được tự ý ban hành thêm các thủ tục hành chính ngoài quy định", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế để hoàn thành việc sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục công lập và trạm y tế cấp xã trước ngày 31/12/2025, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với tình hình địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị./.