Thu ngân sách Nhà nước gần 2,4 triệu tỷ đồng trong 11 tháng

06-12-2025 - 16:16 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, sáng 6/12, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng thông tin thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm nay ước đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng, bằng 121,9% dự toán và tăng 30,9% so với cùng kỳ.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, tháng 11, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, điển hình như căng thẳng thương mại, bất ổn địa chính trị trong khu vực; thị trường tài chính, tiền tệ, hàng hóa thế giới biến động, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong nước, thiên tai, bão lũ hết sức phức tạp, khó lường, đặc biệt từ đầu quý III đến nay. Tình trạng " bão chồng bão, lũ chồng lũ " hiếm thấy, gây ra lũ lụt vượt mức lịch sử trên diện rộng, đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương và cả nước nói chung.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức lớn, kinh tế vĩ mô được giữ ổn định, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 11 tháng tăng khoảng 3,29% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng, bằng 121,9% dự toán và tăng 30,9% so với cùng kỳ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Đáng chú ý, các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới. Tổng vốn FDI đăng ký 11 tháng đạt gần 33,7 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, vốn FDI thực hiện khoảng 23,6 tỷ USD, tăng 8,9%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng ước đạt gần 840 tỷ USD.

Ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên, trong đó 6 địa phương tăng trưởng 2 con số là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ngãi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng phân tích rõ các khó khăn, trong đó, nhiệm vụ tăng trưởng năm 2025 còn nhiều thách thức. Theo ông Thắng, thời gian còn lại của năm rất ngắn, trong khi các động lực tăng trưởng tiếp tục đối mặt với rủi ro.

Đáng lưu ý, giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng mới đạt 60,6% kế hoạch; tiến độ một số dự án trọng điểm chịu nhiều ảnh hưởng do sạt lở, mưa lũ, ngập lụt kéo dài. Đầu tư tư nhân chưa được như kỳ vọng; việc xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án FDI quy mô lớn còn gặp vướng mắc.

Ước tính, thiên tai khiến tốc độ tăng trưởng GRDP trong quý IV của TP. Huế, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa…giảm khoảng 1%, cả năm giảm khoảng 0,2-0,3% và làm giảm khoảng 0,1% tăng trưởng GDP cả nước Quý IV.

Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Văn Thắng đề nghị các cấp, ngành, địa phương thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng lưu ý tiếp tục tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, trong đó triển khai "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho người dân.

Theo Luân Dũng

Tiền phong

