Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

06-12-2025 - 16:17 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa thống nhất chủ trương đầu tư tuyến đường sắt đô thị kết nối trung tâm thành phố với khu đô thị đô thị du lịch biển Cần Giờ.

Theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ là dự án quan trọng trong phát triển giao thông đô thị và kết nối vùng của thành phố, góp phần hình thành trục giao thông chiến lược mới theo định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước.

Dự án kỳ vọng đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế - xã hội và phù hợp với định hướng mở rộng không gian của TPHCM.

Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư dự án này; Đồng thời giao Đảng ủy UBND Thành phố lãnh đạo UBND TP chỉ đạo các sở, ngành rà soát kỹ quy trình, thủ tục đầu tư dự án đảm bảo chặt chẽ đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai, phải thực hiện nghiêm các giải pháp kiểm tra, giám sát để đảm bảo tính khả thi, tiến độ của dự án, đồng thời, có giải pháp giảm tối đa tác động đến rừng phòng hộ, cảnh quan, sinh thái và các di tích của Thành phố.

Hình ảnh minh họa về tuyến metro kết nối trung tâm TPHCM đến khu đô thị đô thị du lịch biển Cần Giờ.

Theo kế hoạch, tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ dài khoảng 54 km, điểm đầu tại Công viên 23/9 (phường Bến Thành), kết nối trực tiếp metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và các tuyến đường sắt đô thị khác sẽ hình thành trong tương lai.

Từ trung tâm, tuyến đi qua các trục Lê Lai, Nguyễn Thái Học, Ký Con, vượt rạch Bến Nghé, vào đường Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, đến khu vực cảng Nhà Rồng, sau đó chuyển hướng theo trục Nguyễn Văn Linh, vượt sông Soài Rạp và chạy dọc đường Rừng Sác đến gần Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ.

Dự án thiết kế đường đôi, khổ ray 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h.

Thông tin mới về tuyến đường hơn 4.900 đồng, có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của tỉnh Hưng Yên

Theo Hữu Huy

Tiền Phong

