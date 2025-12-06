Động lực tăng trưởng cho hàng không Việt Nam năm 2026

Cục Hàng không Việt Nam xây dựng các chỉ tiêu về vận tải hàng không đạt mức sản lượng vận chuyển 95 triệu khách vào năm 2026

Bàn đạp từ đà tăng trưởng 2025

Kết thúc 11 tháng của năm 2025, bức tranh ngành hàng không Việt Nam đã ghi nhận những gam màu sáng. Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, vận tải hàng không đã đạt 69,3 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt 10,8% và 18,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Điểm sáng nổi bật nằm ở thị trường quốc tế với 38,4 triệu lượt khách (tăng 13,6%) và 1,1 triệu tấn hàng hóa (tăng 22,7%). Sự phục hồi này không chỉ đến từ nhu cầu tự nhiên mà còn nhờ sự chủ động của cơ quan quản lý.

Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng khôngViệt Nam

Lý giải về kết quả này, ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nhận định: "Nhu cầu di chuyển, đi lại bằng đường hàng không tăng cao và việc triển khai có hiệu quả các trao đổi, hợp tác trong khai thác hàng không quốc tế để hỗ trợ các hãng hàng không trong quá trình thực hiện hoạt động khai thác đã góp phần vào kết quả tích cực của vận tải hàng không năm 2025".

Chia sẻ với phóng viên, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà dự báo năm nay hàng không, du lịch sẽ tăng trưởng trên hai con số, bao gồm cả quốc tế và quốc nội. Trong đó, khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không tăng trưởng 14 - 15%, còn du lịch quốc nội duy trì ở mức 7 - 8%.

Ông đánh giá đà tăng trưởng này vẫn được duy trì trong năm 2026. Theo ông, kết quả này là nhờ những nỗ lực của ngành hàng không, du lịch và những chính sách của Chính phủ, từ việc xúc tiến, quảng bá các điểm du lịch, thiết kế thêm các sản phẩm hay "mở" thêm chính sách visa với hàng loạt quốc gia châu Âu. Lãnh đạo Vietnam Airlines cho rằng các chính sách này không chỉ tạo cơ hội cho các tháng cuối năm mà là cả các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, du lịch cũng là ngành có sự lan tỏa đến các ngành kinh tế khác. Việt Nam đã và đang khai thác tiềm năng này để trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung.

"Kiềng ba chân" tạo đà cho năm 2026

Theo phân tích của Cục Hàng không Việt Nam và các chuyên gia, năm 2026 được dự báo là thời điểm hội tụ các động lực tăng trưởng mạnh mẽ, dựa trên ba trụ cột chính: Kinh tế vĩ mô, Thể chế chính sách và Hạ tầng chiến lược.

Thứ nhất, về kinh tế vĩ mô: Quốc hội đã thông qua mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên. Ông Uông Việt Dũng đánh giá đây sẽ là "một cú hích kinh tế vĩ mô quan trọng", tạo môi trường thuận lợi cho nhu cầu giao thương và đi lại gia tăng đột biến.

Thứ hai, về thể chế: Năm 2026 sẽ chứng kiến sự thay đổi lớn về hành lang pháp lý khi Luật Hàng không dân dụng thay thế được triển khai cùng các chính sách mới,. Những quy định này được kỳ vọng sẽ tạo sự thông thoáng, hỗ trợ tích cực cho thị trường vận tải phát triển.

Thứ ba, về hạ tầng: Đây được xem là điểm nghẽn lâu năm sắp được khơi thông. Sự kiện được mong chờ nhất là Cảng hàng không quốc tế Long Thành chuẩn bị đưa vào khai thác. Cục Hàng không Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện phương án phân chia khai thác giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất, đồng thời phối hợp thực hiện chuyến bay kỹ thuật ngay trong dịp 19/12/2025. Bên cạnh đó, các dự án tại Cảng HKQT Gia Bình, Phú Quốc cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để nâng cao năng lực toàn mạng lưới.

Nhận diện rủi ro và kiến nghị giải pháp

Dù bức tranh chung rất sáng sủa, cơ quan quản lý vẫn thận trọng trước những biến số khó lường. Cục Hàng không Việt Nam chỉ rõ cần phải đối mặt với các rủi ro từ tình hình chính trị, xung đột vũ trang, cũng như những biến động về giá nhiên liệu, tỷ giá và lãi suất,. Đặc biệt là các vấn đề kỹ thuật như việc thiếu động cơ PW1100 trên đội tàu bay Airbus A320/1NEO hay gián đoạn chuỗi cung ứng vật tư toàn cầu vẫn là những thách thức hiện hữu.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng và hỗ trợ doanh nghiệp, ông Uông Việt Dũng cho biết Cục Hàng không Việt Nam đã có những kiến nghị cụ thể gửi tới Bộ Xây dựng và các cấp có thẩm quyền.

Ông Dũng nhấn mạnh: "Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị... hỗ trợ đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng hàng không, đặc biệt là các cảng hàng không quốc tế chính nhằm giải quyết triệt để tình trạng quá tải, làm tăng chi phí logistics; xem xét có chính sách ưu đãi về tài chính, lãi suất tín dụng cho các hãng hàng không Việt Nam để tiếp tục triển khai tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp hàng không, phục hồi phát triển bền vững".

Song song đó, ngành hàng không cũng đề xuất tiếp tục mở rộng các chính sách ưu đãi về thị thực, lưu trú để kích cầu du lịch quốc tế, tạo nguồn khách bền vững cho các hãng bay,.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ hạ tầng (Long Thành), chính sách (Luật Hàng không mới) và bệ đỡ kinh tế vĩ mô, năm 2026 hứa hẹn sẽ mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới, đưa hàng không Việt Nam cất cánh mạnh mẽ.