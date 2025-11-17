Cuối năm dương lịch 2025, “cơ hội vàng” sở hữu bất động sản giá tốt

Từ 2026, mặt bằng giá nhà ở lại lập ngưỡng mới

Như phân tích của các chuyên gia, giả sử bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 1/1/2026 bằng bảng giá đất hiện nay, nhưng khi nhân với hệ số K (Hệ số điều chỉnh giá đất) sẽ tăng lên rất cao. Và bảng giá đất mới được áp dụng cho 12 trường hợp cụ thể, chứ không phải một số trường hợp như trước kia, do đó sẽ có tác động sâu rộng đến các thành phần kinh tế.

Cụ thể, Luật Đất đai 2024 quy định, bảng giá đất được ban hành hàng năm, áp dụng từ năm 2026. Theo đó, bảng giá đất sẽ được áp dụng khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng đất, tiền thuê đất, tiền lệ phí quản lý và sử dụng đất, tiền thuế sử dụng đất, tiền xử phạt hoặc bồi thường khi vi phạm hoặc để tính giá khởi điểm khi đấu giá quyền sử dụng đất.

Vậy, câu chuyện giá nhà ở khó tránh khỏi tiếp tục xác lập mặt bằng giá mới. Không chỉ sản phẩm của dự án mới công bố mà đến nhà ở riêng lẻ của người dân và các dự án đã hoàn thiện được chủ sở hữu nhà sang nhượng cũng sẽ tăng giá giao dịch.

Những căn nhà phố 4 tầng Bcons Uni Valley đã hoàn thiện vẫn còn mức giá chỉ từ 7,7 tỷ đồng

Năm 2025 này, mặt bằng giá từ căn hộ đến nhà liền thổ tại TP.HCM đã tăng rất mạnh. Ngay trong báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 3/2025 mà Bộ Xây dựng vừa công bố, giá biệt thự, nhà liền kề tiếp tục tăng nhẹ 1–3%. Tại TP.HCM, giá nhà liền thổ đang đứng ở mức từ 150–500 triệu đồng/m². Tuy nhiên, thanh khoản chỉ tập trung ở khu vực có hạ tầng đồng bộ và tiến độ dự án nhanh chóng, pháp lí chuẩn.

Đánh giá ấy cho thấy trên thị trường đang có sự phân hóa rõ rệt về thanh khoản giữa các khu vực thị truờng. Đồng thời cũng cho thấy, người mua cũng không vội, và có xu hướng tìm hiểu rất kỹ về thông tin dự án, tiềm năng khu vực và điều kiện an sinh.

Bcons Uni Valley – sản phẩm nhà phố khu Đông đang thu hút khách hàng

Đại diện công ty Sao Việt, đơn vị phân phối sản phẩm nhà phố liền kề Bcons Uni Valley có mức giá từ 7,7 tỷ đồng căn nhà 4 tầng, bà Lâm Nguyệt Thanh Ngân – Tổng Giám đốc cho biết, như thông tin khảo sát nhanh khi tiếp xúc khách hàng thì phần lớn khách tìm mua sản phẩm nhà phố đều đã có sẵn nguồn tiền nên tìm kiếm sản phẩm phù hợp để đầu tư lâu dài và tích lũy tài sản để dành cho con.

Sở hữu lợi thế về vị trí khi ngay tâm điểm kết nối hạ tầng giao thông huyết mạch của khu đô thị mới nổi ở Phường Đông Hòa gồm Quốc lộ 1K và đường Thống Nhất. Từ đây di chuyển nhanh chóng đến các trục đường quan trọng liên vùng như Xa lộ Hà Nội, Vành Đai 3, Mỹ Phước Tân Vạn, tuyến Metro số 1 đã vận hành. Vị trí này còn là tâm điểm giữa các khu công nghiệp lớn trên địa bàn như khu Công nghệ cao, Sóng Thần, Linh Xuân, Tân Đông Hiệp…

Tọa lạc ngay khu dân cư sầm uất, đặc biệt chỉ cách khu trung tâm hành chính TP.HCM chỉ 15km

Đồng thời Bcons Uni Valley sở hữu không gian sống lý tưởng khi nối liền khuôn viên khu đô thị Bcons City nên thụ hưởng toàn bộ chuỗi tiện ích 135 hạng mục, tiện ích nâng tầm chất lượng sống như trung tâm thương mại Bcons City Mall quy mô 3 tầng thu hút hơn 20 thương hiệu ẩm thực dịch vụ và đặc biệt là có sự hiện diện của Saigon Coop – nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam… chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 11/2025 này.

Với hàng loại ưu thế như vậy, cùng mức giá khởi điểm từ 7,7 tỷ đồng/căn, được đánh giá là còn nhiều tiềm năng tăng giá nên sản phẩm nhà phố Bcons Uni Valley đang nhận được mức độ quan tâm của khách hàng tăng mạnh. Toàn bộ các căn nhà phố Bcons Uni Valley đón khách dọn vào ở ngay, và sẵn sàng sang tên làm sổ cho chủ sở hữu.

