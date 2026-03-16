Cựu chuyên viên ngân hàng lừa đảo hơn 9 tỉ đồng

16-03-2026 - 22:26 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngoài việc lãnh mức án 14 năm tù, cựu chuyên viên ngân hàng còn bị buộc bồi thường cho các bị hại hơn 9 tỉ đồng đã lừa đảo trước đó.

Ngày 16-3, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Hưng (SN 1994; trú tại phường Hà Tiên) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Nguyễn Việt Hưng tại toà

Theo cáo trạng, vào tháng 10-2020, Hưng được Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Kiên Giang ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, với chức danh chuyên viên thẩm định tín dụng tại Phòng Giao dịch Hà Tiên. Đến tháng 7-2022, Vietcombank đã ra quyết định xử lý kỷ luật và chấm dứt hợp đồng lao động với Hưng.

Trong thời gian này, Hưng lợi dụng mối quan hệ với 7 khách hàng quen biết trước đó để vay 9,3 tỉ đồng với lý do "đáo hạn ngân hàng" và hứa hẹn sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi trong vòng 1-2 ngày.

Sau khi nhận tiền, Hưng đã sử dụng toàn bộ số tiền này để tham gia đánh bạc qua mạng và chi trả nợ cá nhân.

Ngoài việc tuyên mức án 14 năm tù, hội đồng xét xử còn buộc Hưng phải có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại số tiền đã lừa đảo chiếm đoạt.

Theo Văn Vũ

Người lao động

