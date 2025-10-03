Cựu lãnh đạo Microsoft thành lập startup AI thay thế Excel trong ngành tài chính

Dù đã đầu tư hàng triệu USD vào các phần mềm tài chính, nhiều đội ngũ kế toán vẫn phụ thuộc vào Excel để hoàn tất sổ sách, đối chiếu dữ liệu và chuẩn bị hồ sơ kiểm toán. Hai cựu lãnh đạo Microsoft cho rằng đây là một vấn đề – và đã thành lập Maximor để thay thế bảng tính bằng các tác nhân AI chuyên xử lý công việc thủ công của nhân sự tài chính.

Excel gần như hiện diện ở mọi ngóc ngách của ngành tài chính. Dù đã có hệ thống ERP, CRM hay phần mềm hóa đơn riêng, nhiều doanh nghiệp vừa và lớn vẫn xuất dữ liệu giao dịch sang Excel để đối chiếu thủ công. Không ít đơn vị còn sử dụng Excel như một “cơ sở dữ liệu tạm thời” với những hàm như VLOOKUP để ghép số liệu giữa các file.

Maximor được thành lập với mục tiêu thay thế sự phụ thuộc này. Startup vừa ra mắt sau giai đoạn hoạt động ẩn danh và huy động được 9 triệu USD từ quỹ Foundation Capital ở vòng seed.

Hệ thống AI của Maximor hoạt động như một mạng lưới tác nhân (AI agents), kết nối trực tiếp với các hệ thống ERP, CRM và hóa đơn để liên tục lấy dữ liệu giao dịch. Theo ông Ramnandan Krishnamurthy – đồng sáng lập kiêm CEO Maximor – điều này giúp hợp nhất dữ liệu vận hành và tài chính, đồng thời cung cấp cái nhìn tài chính theo thời gian thực thay vì phải chờ đến cuối tháng để xử lý.

Hai nhà đồng sáng lập của Maximor.

Cách tiếp cận này giúp rút ngắn thời gian đóng sổ. Một khách hàng ban đầu là công ty proptech Rently đã rút ngắn quy trình từ 8 ngày xuống còn 4 ngày, đồng thời không cần tuyển thêm 2 kế toán. Theo chia sẻ của CFO Dustin Neel, gần một nửa thời gian của đội tài chính Rently hiện đã chuyển sang các công việc mang tính chiến lược nhờ nền tảng AI của Maximor.

Các tác nhân tài chính của Maximor có thể kết nối với NetSuite, Intacct, QuickBooks, Zoho Books cùng nhiều phần mềm kế toán, nhân sự và CRM khác. Sau khi kết nối, hệ thống có thể tự động tạo hồ sơ đối chiếu, ghi chú cho người kiểm tra và nhật ký kiểm toán – giúp quá trình kiểm toán trở nên suôn sẻ hơn.

Dù muốn loại bỏ Excel khỏi quy trình chính, Maximor vẫn hỗ trợ xuất dữ liệu sang bảng tính – định dạng quen thuộc với nhiều kế toán và kiểm toán viên.

“Chúng tôi vẫn tương thích với Excel ở giai đoạn đó. Nền tảng có thể trình bày dữ liệu trong giao diện riêng hoặc trực tiếp trên Excel,” Krishnamurthy chia sẻ với TechCrunch.

Bên cạnh AI, Maximor còn cung cấp kế toán viên thật để đảm bảo quy trình có sự giám sát của con người – phù hợp với những doanh nghiệp chưa có đội ngũ tài chính riêng. Dù có vẻ mâu thuẫn với định vị là startup tự động hóa bằng AI, Krishnamurthy khẳng định phần mềm đủ khả năng hoạt động độc lập, với các tác nhân đóng vai trò chuẩn bị dữ liệu còn con người đóng vai trò kiểm duyệt – tương tự mô hình kế toán truyền thống.

Maximor được Krishnamurthy thành lập mùa hè năm 2024, sau nhiều năm làm việc tại Microsoft trong vai trò thành viên sáng lập nhóm Chuyển đổi số, chuyên thực hiện các dự án dữ liệu và tài chính cho các công ty Fortune 500 như Coca-Cola. Đồng sáng lập là Ajay Krishna Amudan, hiện giữ chức CTO, từng tham gia cải tổ hệ thống doanh thu nội bộ của Microsoft. Cả hai từng là bạn học tại Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) Madras và có 14 năm hợp tác.

Kinh nghiệm tài chính sâu rộng giúp họ thu hút nhiều nhà đầu tư là các CFO và lãnh đạo tài chính từ Ramp, Gusto, MongoDB, Zuora và cả Big Four. Vòng gọi vốn cũng có sự tham gia của CEO Perplexity Aravind Srinivas – bạn học cũ của Krishnamurthy – cùng CEO Zuora Tien Tzuo. Các quỹ đầu tư Gaia Ventures và Boldcap cũng tham gia.

Maximor hiện có trụ sở tại New York và văn phòng tại Bengaluru (Ấn Độ), với 18 nhân viên chia đều giữa hai quốc gia, đang tích cực tuyển dụng. Startup hướng đến các công ty có doanh thu từ 50 triệu USD trở lên và đã có khách hàng tại Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Nền tảng hiện hỗ trợ cả hai chuẩn kế toán GAAP và IFRS, phục vụ các doanh nghiệp hoạt động toàn cầu.